Recepte: Sezonas burvība – karstie dzērieni

Karstie dzērieni pavisam noteikti ir rudens un ziemas sezonas aktualitāte un burvība. Tie piestāv tumšiem, gariem vakariem, laiskām brīvdienām un svētkiem. Viens no iecienītākajiem karstajiem dzērieniem ir gan bezalkoholisks, gan alkoholisks karstvīns. Nav nepieciešams iziet no mājas, lai to baudītu. Karstvīna recepte ir neticami viegli pagatavojama. Ir vēl viena priekšrocība – gatavojot virtuvē karstvīnu, jūsu māja acumirklī piepildīsies ar pārsteidzošu smaržu. Dzēriens un gaisa atsvaidzinātājs – viss vienā!

Dzērveņu–apelsīnu karstvīns

Sastāvdaļas:

750 ml pudele sarkanvīna (bet ne pārāk salda)

2 tases apelsīnu sulas (rekomendēju svaigi spiestu sulu)

1 glāze svaigu vai saldētu dzērveņu

1/3 tases cukura vai pēc garšas var vēl vairāk

1 vidēji liels apelsīns

2 ēdamkarotes krustnagliņu

2 kanēļa standziņas

1/2 tases brendija

Piedevas pēc pašu gaumes un sajūtām:

kanēļa standziņas

apelsīna šķēles

svaigas dzērvenes

Pagatavošana:

Katlā lej vīnu, apelsīnu sulu, pievieno dzērvenes un cukuru. Maisa, lai cukurs sāk izšķīst.

Rūpīgi nomazgā apelsīnu un tā mizā sasprauž krustnagliņas. Lai to vieglāk būtu izdarīt, caurumiņus apelsīnā vispirms var iztaisīt ar zobu bakstāmo kociņu.

Pievieno vīnam apelsīnu ar krustnagliņām un kanēļa standziņām.

Gatavo uz lēnas uguns 2–3 stundas vai līdz ogas ir maigas. Ja vēlas, var to gatavot stundu ilgāk, taču tad jāraugās, lai vīns nevārītos.

No katla izņem apelsīnu un kanēļa standziņas, pēc tam ļoti rūpīgi karstvīnu caur smalku sietu pārlej lielā karstumizturīgā bļodā.

Pēc tam vīnu lej atpakaļ katlā un samaisa ar brendiju. Pēc garšas varat vēl pievienot cukuru, lai tas būtu tik salds, cik vēlaties.

Lej krūzēs un, ja vēlas, pasniedz ar kanēļa standziņu, apelsīna šķēlīti un/vai svaigām dzērvenēm, kuras uzsprauž uz kokteiļa kociņa.

Omulīgs un garšīgs karstvīns

Sastāvdaļas:

1 apelsīns (apelsīni ir klasika, taču nekautrējieties pievienot arī citronu vai laimu. Lai mazinātu rūgtumu, apelsīnu vēlums nomizot)

2 kanēļa standziņas

8 krustnagliņas

2 zvaigžņu anīsi

2 ēdamkarotes cukura (cukura vietā var izmantot pāris ēdamkarotes kļavu sīrupa vai medu)

750 ml pudele sarkanvīna (sausa) vai baltvīna (jūsu izvēle, kuru no vīniem izmantosiet, noteikti nevajag izvēlēties dārgu vīnu, jo dominējošās garšas būs garšvielas un citrusaugļi)

Karstvīnu pēc jūsu izvēles mazliet var papildināt ar brendiju vai liķieri.

Pagatavošana:

Katlā lej vīnu, klāt pievieno šķēlēs sagrieztu apelsīnu, cukuru vai medu (pēc izvēles), krustnagliņas, kanēļa standziņas, anīsu.

Vāra uz lēnas uguns līdz trijām stundām, ik pa laikam ar karoti apmaisot dzērienu.

Šo pašu karstvīnu uz lielākas uguns var pagatavot krietni īsākā periodā, bet svarīgākais ir uzmanīt, lai karstvīns nepārvārās.

Kad karstvīns pagatavots, no katla izņem citrusaugļus un kanēļa standziņas, pārējo izkāš. Dzērienu pasniedz siltu, papildinot ar jebkuru no jūsu iecienītākajiem rotājumiem. Tik vienkārši un tik garšīgi.

Bezalkoholiska karstvīna versija ar pārsteidzošu smaržu

Sastāvdaļas:

500 ml ābolu sulas

1 ceturtdaļās sagriezts apelsīns

12 krustnagliņas

2 sasmalcinātas kardamona pākstis

1 ēdamkarote medus

2 kanēļa standziņas

rīvēts muskatrieksts

Pagatavošana:

Katlā ielej ābolu sulu, izspiež daļu no sagrieztā apelsīna. Apelsīna ceturtdaļās sasprauž krustnagliņas un kopā ar pārējām sastāvdaļām liek katlā (izņemot muskatriekstu). Uzkarsē, līdz dzēriens kļūst ļoti silts. Lej krūzēs un pa virsu uzber sarīvētu muskatriekstu.

Papildu padoms

Ābolu sulas vietā var izmantot vīnogu sulu, bezalkoholisko sarkanvīnu. Izmantojiet šo pašu recepti, lai pagatavotu alkoholisko karstvīnu. Tad ābolu sulas vietā izmantojiet sidru.

