Recepte: Tomātu sulas zupiņa

Sastāvdaļas:

1 litrs tomātu sulas

250 gramu kūpinātas krūtiņas

1 sīpols

1 kārba konservētu pupiņu tomātu mērcē

1 kārba konservētas kukurūzas

Sāls

Pipari

Malta paprika

Diļļu zaļumi

Pagatavošana:

Arī vasarā mēdz būt vēsākas dienas, kad tā vien gribas sasildīties un auksto zupu nekārojas. Tad palīdzēs šāda karsta un pikanta tomātu sulas zupiņa. Izvārīju to un ēdu ar baudu.

Lai pie tās tiktu, katlā ielēju tomātu sulu un liku uz plīts karsēties. Sīpolus un kūpinātu bekonu – te varam iztikt pat ar mazāku gabaliņu, nekā norādīts – smalki sagriezu un pannā apcepu. Turpat pievienoju arī konservētas, ceptas pupiņas čili mērcē un konservēto kukurūzu bez šķidruma. Cepu visu 5 – 10 minūtes. Piekaisīju malto papriku, piparus, kā arī sāli – ar to pārspīlēt nevajag, jo gan tomātu sulai, gan kūpinājumam tas jau ir klāt. Pa to laiku sula jau uzvārījās. Pannas saturu pārliku katlā tai klāt un atkal visu uzvārīju. Atstāju zupu vēl minūtes 10 – 15 zem vāka nostāvēties. Pēc tam to lēju bļodiņās un pārkaisīju ar svaigiem diļļu zaļumiem. Treknāku ēdienu cienītāji vēl var pievienot karotīti skābā krējuma, bet tas man jau šķita lieki.