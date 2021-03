Sākas atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku pieteikšana

Sākot ar piektdienu, 26.martu, mēnesi pirms “Lielās Talkas”, kas norisināsies 24. aprīlī, visiem talkotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas talkošanas tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā vienotos Latvijas sakopšanā.

Talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan apskatīties “Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus “Lielās Talkas” darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz individuālo talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vietu var atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās Lielās Talkas kartes, kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu savākšanas talku:

“Lielās Talkas’21 karte” talkotāji aicināti pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas.

“Solo Talkas’21 karte” savas talkas ir aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, sakopt savu apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individuālajiem talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos.

(zināšanai: SOLO talkotājiem savāktie atkritumi jānogādā oficiālajās talkošanas vietās, kuras atrodamas kopējā talkošanas kartē)

“Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpaši nepieciešami.

Šogad “Lielās Talkas” vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no mums var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē. Jau šonedēļ vairākas pašvaldības ir sākušas aicināt savus iedzīvotājus aktīvi pieteikt talkas “Lielās Talkas” mājaslapā.

Vita Jaunzeme, “Lielās Talkas” vadītāja, piebilst: “Ik dienu saņemam atbalstu un pozitīvas atsauksmes gan no pašvaldībām, gan iedzīvotājiem par to, ka esam tomēr radījuši apstākļiem atbilstošus formātus un veidus, lai cilvēki varētu arī šogad doties “Lietajā Talkā”. Manuprāt, ir ļoti būtiski tieši tagad radīt cilvēkos šo saliedētības sajūtu par to, ka lai gan katrs atsevišķi, mēs tomēr esam visi kopā un darām kopīgu darbu ar vienotu mērķi. Mūsu pašvaldību koordinatori jau aktīvi darbojas un sāk informēt cilvēkus par talkošanas iespējām. Īpaši šajos sarežģītajos apstākļos redzu, ka Lielā Talka kļūst par sabiedrības saliedējošo aktivitāti. Tāpēc aicinu cilvēkus pieteikt savas talkošanas vietas kartēs, lai redzam, cik daudz talkotāju šogad piedalās un kuras vietas Latvijā tiek sakoptas. Tāpat aicinu visus arī dalīties ar savām aktivitātēm sociālajos tīklos, tādā veidā rosinot arī citus iesaistīties talkošanā.”

Šogad pirmie, kas pieteica savu talku bija, Mārupes novada sporta entuziastu biedrības “Jaunmārupe skrien!” pārstāvji. Uģis Kronbergs un Atis Kļavis, biedrības valdes locekļi, norāda: “Esam biedrība, kura apvieno skriešanas un aktīvā dzīvesveida piekritējus. Šogad “Lielās Talkas” laikā Mārupes novadā organizējam atkritumu savākšanas akciju, skrienot vai jebkurā citā aktīvā veidā pārvietojoties, ko moderni dēvē par plogingu. No 23.aprīļa līdz 25.aprīlim (ieskaitot) aicinām aktīvā dzīvesveida piekritējus un visus kuriem ir svarīga vide kādā dzīvojam, veicot savas ikdienas pastaigas, nūjošanu vai skrējienus, savākt redzamos atkritumus maisos un nogādāt tos uz atkritumu savākšanas punktu – Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē (laukums autobusu Nr.:10. un Nr.:55 galapunktā, pretim mūzikas un mākslas skolai). Ceram ar šo akciju aizsākt un popularizēt ploginga idejas iedzīvināšanu un veikt šādas aktivitātes arī turpmāk.”

Kā talkot COVID-19 laikā?

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.