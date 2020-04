Sākusies šķirošanas kampaņa "Elektronikas šķiratlons". Vislatvijas akcijā “Elektronikas šķiratlons” aicina neatstāt mājās vecās elektroiekārtas

Šodien, 20.aprīlī, sākas šķirošanas kampaņa “Elektronikas šķiratlons”, ko, turpinot pagājušajā gadā realizēto Vislatvijas stikla šķirošanas akciju, organizē Latvijas Zaļais punkts, veikalu tīkls “top!” un SIA “Eco Baltia vide”. Akcijas pirmajā posmā no 20.aprīļa līdz 20.maijam, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus un aicinot iedzīvotājus ievērot fizisko distancēšanos, vairāk nekā 40 šķirošanas laukumos visā Latvijā iedzīvotāji aicināti nodot vecās elektroiekārtas, piedaloties arī balvu izlozē. Savukārt akcijas otrajā posmā no šā gada jūnija vairākos novados papildu tiks nodrošināta elektroiekārtu bezkontakta savākšana iedzīvotāju dzīvesvietās.



“Šobrīd mums visiem ir ļoti svarīgi palikt mājās, taču tas neattiecas uz atkritumiem. Mēs joprojām aicinām ar atbildību šķirot atkritumus un, jo īpaši, arī videi kaitīgās preces, nogādājot tās šķirošanas laukumos. Valsts vides dienesta (VVD) statistikas datos redzam, ka tirgū novietotais elektroiekārtu apjoms ik gadu aug. Protams, ekonomikas un patēriņa sabremzēšanās Covid-19 dēļ šo dinamiku šogad varētu pamainīt. Vienlaikus skaidrs, ka iepriekšējos gados elektroiekārtas esam pirkuši daudz vairāk, nekā, kad tās savu mūžu nokalpojušas, šķirojuši un nodevuši pārstrādei. To rāda arī mūsu veiktās aptaujas, ka tikai 16% iedzīvotāju* šķiro savas vecās elektropreces. Tas liecina, ka, visticamāk, vecās elektroiekārtas glabājam savās mājās, šķūnīšos vai bēniņos, nevis nododam pārstrādei. Tāpēc mēs šo fiziskās distancēšanās laiku aicinām izmantot lietderīgi, lai mainītu šo tendenci un izdarītu kādu labu darbu dabai un sabiedrībai kopumā,” aicina Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

No 20.aprīļa līdz 20.maijam, nododot nolietotās elektroiekārtas šķirošanas laukumos Liepājā, Grobiņā, Saldū, Siguldā, Rēzeknē, Daugavpilī, Maltā, Bauskā, Jēkabpilī, Dobelē, Līvānos, Kārsavā, Krāslavā, Ludzā, Madonā, Ķegumā, Stopiņu novadā, Ādažu novadā, kā arī 20 SIA “ZAAO” EKO laukumos, iedzīvotāji piedalīsies jauna televizora izlozē. Šķirošanas laukumu adreses un darba laiki apkopoti mājas lapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Šķirošanas laukumos iedzīvotāji var aizpildīt izlozes anketu, lai “Elektronikas šķiratlona” pirmā posma noslēgumā piedalītos lielās balvas, jauna televizora, izlozē. 31.maijā starp visiem akcijas dalībniekiem tiks izlozētas arī divas dāvanu kartes no veikalu tīkla “top!” 20 EUR vērtībā un 20 pārsteiguma balvas no Latvijas Zaļā punkta.

“Šis laiks ir izaicinošs visiem, gan tiem, kam jāpaliek mājās, gan tiem, kuri katru dienu dodas uz veikalu strādāt. Mēs atbalstām Škiratlonu jau otro gadu un pateicamies organizatoriem par pielāgošanos esošajai situācijai, rodot iespēju, veidot attālinātu elektronikas savākšanu laukumos, kā arī bezkontakta savākšanu mājsaimniecībās. Aicinām sabiedrību šajā pavasarī parūpēties par savām mājām, sakārtot tās, atbrīvoties no liekās elektronikas un kopumā dot savu artavu tīrākas vides radīšanā,” saka veikalu tīkla “top!” valdes locekle Ilze Priedīte.

Kā norāda SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts, pērn īstenotais “Stikla šķiratlons” apliecināja, ka reģionu iedzīvotāji ļoti aktīvi veido izlietotās stikla taras un arī citu atkritumu veidu “uzkrājumus”. “Tāpēc sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu, veikaliem “top!” un vairāk nekā 20 novadu šķirošanas laukumiem šogad sākam akciju “Elektronikas šķiratlons”, kuras pirmajā posmā aicinām pašiem elektroiekārtas nogādāt šķirošanas laukumos, bet otrajā posmā dosimies arī uz reģionu mājsaimniecībām, lai atkritumi nepaliek mājās, bet nonāk pārstrādē. Vienlaikus atgādinām, ka arī atkritumu šķirošanas laukumos ir rūpīgi jāievēro valstī noteiktie piesardzības pasākumi un vismaz divu metru distance no laukuma darbiniekiem un citiem apmeklētājiem,” uzsver J.Aizbalts.

Saskaņā ar VVD jaunākajiem apkopotajiem datiem** par 2018.gadu, Latvijā tirgū gada laikā kopumā novietotas 24 290 tonnas elektronisko iekārtu. Salīdzinājumā ar 2017.gadu, kad 22 787 tonnas elektroiekārtu nonāca tirgū, apjoms ir audzis par 7%. Izpildot valstī noteiktās reģenerācijas normas, kopumā 2018.gadā atpakaļ savāktas elektroiekārtas 10 096 tonnu apjomā jeb 41,5% no kopējā apjoma.

Visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis, datori, monitori, telefoni u.c. - tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, jo tās satur videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.