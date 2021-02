Sarunu festivāls “Lampa” notiks arī šogad

Vasaras izskaņā, 20. un 21. augustā, tiešsaistē un izkliedēti Cēsu pilsētā plānots septītais Sarunu festivāls “Lampa”. Ja epidemioloģiska situācija būs labvēlīga, lai piedzīvotu sarunas klātienē, šogad “Lampa” no ierastā Cēsu pils parka pārcelsies uz jaunām sarunu vietām skvēros, ielās, zaļajās zonās un būs dzirdama visā pilsētā, piedāvājot jaunu pieredzi dalībniekiem un apmeklētājiem – tuvākas sarunas drošā attālumā.

Laikā, kad cilvēki kļūst aizvien asāki savos viedokļos un attieksmē vienam pret otru, “Lampa” par festivāla virstēmu šogad izvirza cieņu. “Mēdz teikt – strīdos dzimst patiesība. Pat ja nepiekrītam un nesaprotamies, tikai cieņpilnā sarunā varam nonākt pie kopsaucēja, mijiedarboties un virzīties uz izaugsmi. Saruna bez cieņas kļūst par cīņu, vedot uz sabiedrības polarizēšanu, savstarpējās cieņas zaudēšanu un pat vardarbību. Viedokļu cīņā, kurā cieņas vairs nav, zaudētāji būs visi,” stāsta Sarunu festivāla “Lampa” direktore Ieva Morica.

“Šogad vēlamies sabiedrību iedrošināt un vienlaikus nedaudz izaicināt uz sarunu par to, kas ir cilvēka cienīga dzīve, kā saglabāt pašcieņu attiecībās, kā cieņa pret dabu, šodienas un rītdienas paaudzēm ietekmē mūsu lēmumus, un kā vairot cieņu ikdienas saziņā un sabiedrībā kopumā. Tikai cieņpilnā saskarsmē un saziņā varam saglabāt demokrātiju un kopā veidot valsti, kurā cilvēka cieņa ir vērtība, nevis tukšs vārds,” piebilst Ieva Morica.

“Lampas” komanda ņem līdzi vērtīgāko pieredzi no iepriekšējā festivāla, kas notika pārsvarā digitāli, un cer, ka “Lampa” šogad varēs piedzīvot ne tikai tiešsaistē, bet arī klātienē Cēsu pilsētvidē. Ja epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga, pasākumi klātienē plānoti tādās zīmīgās vietās kā Vienības laukumā, Rožu laukumā un Rīgas ielā, kā arī citviet. Festivāla skatuves atradīsies dažādās Cēsu pilsētas vietās, viena no otras izvietotas pastaigas attālumā. Pasākumu izkliedēšana ļaus izvairīties no pulcēšanās un baudīt festivālu droši un mierpilni.

“Apstākļos, kuros dzīvojam, mums ik dienu jārēķinās ar iespējamām izmaiņām un jāpielāgojas situācijai. Pagājušais gads parādīja, ka “Lampas” komanda, pasākumu rīkotāji un apmeklētāji to lieliski spēj, tāpēc arī šī festivāla gaidās esam gatavi dažādiem notikumu pavērsieniem. Pagaidām mums atliek tikai cerēt, ka vasaras nogalē vīrusa izplatība mazināsies un atkal varēsim sarunāties, ieskatoties sarunu biedra acīs,” atklāj Ieva Morica.

Arī šogad ikvienam būs iespēja pieteikt un organizēt savu pasākumu “Lampā”. Pasākumu pieteikšana noritēs no 1. marta līdz 15. aprīlim. Detalizēta informācija par pieteikšanos sekos.

Vairāk informācijas par festivālu meklējiet mājaslapā festivalslampa.lv.

Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai “Dots”, Swedbank Latvija, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”, reklāmas aģentūra “Armadillo” un British Council pārstāvniecība Latvijā. Festivāla norisi arī atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Sabiedrības integrācijas fonds, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, kā arī uzņēmumi “Latvijas Finieris”, “Enefit” un “Schwenk Latvija”.