Saskaitīti gandrīz 10 000 putni pie barotavām 280 vietās Latvijā

Janvāra beigās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā akcijā “Ziņo par putniem dārzā” 280 putnu barošanās vietās Latvijā saskaitīti 9838 putni, pārstāvot 53 putnu sugas.

“Šogad putnu vērotāji bijuši īpaši naski, jo esam saņēmuši visvairāk ziņojumu piecu gadu laikā, kopš akcija norisinās arī Latvijā. Ja pērn uzzinājām, kas barojas ziemā 40 dārzos, tad šogad ziņotāji vēroja 280 putnu barošanās vietas, ieraugot 53 dažādu putnu sugu pārstāvjus, tai skaitā, arī Gada putnu – laukirbi,” stāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcijas koordinators Agnis Bušs, pieļaujot, ka lielā atsaucība ir saistīta gan ar sabiedrības intereses pieaugumu par putnu tēmām, gan arī ar īstenu ziemu, kurā putniem barotavas ir svarīgas. “Jāpatur prātā – ja putnus esat uzsākuši barot, tad tas jāturpina tajā pašā vietā līdz iestājas siltāks laiks. Kā saprast, kurš ir īstais brīdis? Putni uz barotavu vienkārši vairs nenāks, jo atradīs daudzveidīgāku un vērtīgāku barību ārpus barotavas.”

Visbiežāk ziņots par tādām sugām kā lielā zīlīte (225 vietās), zilzīlīte (162 vietās) un lauku zvirbulis (104 vietās). Savukārt visvairāk putnu skaitliski ir novēroti šādām sugām: lielā zīlīte (2320 putnu), lauku zvirbulis (1412 putnu) un zaļžubīte (1137). Turklāt astoņos dārzos novērotas kopumā 57 laukirbes, kuras šogad ir Gada putna godā. Akcijas laikā iesniegtie novērojumi ir vērtīgs ieguldījums topošā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta veidošanā.

Lai piedalītos akcijā “Ziņo par putniem dārzā”, bija jāizvēlas vieta un stunda laika posmā no 29. līdz 31. janvārim un jāziņo novērojumi portālā Dabasdati.lv. Pērn akcijas laikā no 2020. gada 24. līdz 26. janvārim Latvijā putni skaitīti 40 vietās, kopumā novērojot 2025 putnus no 45 sugām. Akcijas mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, ziņojot par tiem dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasadati.lv. Ideja par akciju "Ziņo par putniem dārzā" aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979. gada. Akcija Latvijā norisinās jau piekto gadu un vienlaikus pēc vienotas metodikas notiek visās Baltijas valstīs.

Akcijas rezultāti skatāmi arī infografikā, kas pieejams šeit.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk: activecitizensfund.lv.