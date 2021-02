Savēlušies, trausli, bez mirdzuma – padomi, kā rūpēties par matiem ziemā

Ziemā mati tiek pakļauti vairākiem izaicinājumiem. Auksts vējš, stindzinošs sals un centrālā apkure ir tikai daži no iemesliem, kuru dēļ rodas blaugznas, pastiprināti izkrīt mati, kā arī tie kļūst sausi un regulāri saveļas. Kādas ir piecas biežākās matu problēmas, ar kurām saskaramies ziemas periodā, un kā tās risināt? Ieteikumos dalās farmaceite Zane Melberga.

Sausa galvas āda

Ņemot vērā to, ka ziemā lielāko daļu laika pavadām telpās, apkures radītā sausā gaisa dēļ āda kļūst daudz sausāka. Lai mazinātu ādas sausumu, jāseko līdzi dienā uzņemtajam ūdens daudzumam. To ziemā uzņemt regulāri ir tik pat svarīgi kā vasarā, jo āda īpaši jutīgi uztver temperatūras maiņas, kas rodas no aukstā gaisa ieejot sausā un siltā telpā. Ja dienā tiks uzņemts pietiekams ūdens daudzums, āda būs redzami veselīgāka un ādas šūnu nomaiņa notiks daudz raitāk. Tāpat pilnvērtīgai sausas galvas ādas kopšanai būtisks ir arī vitamīniem bagāts uzturs. Papildu tam ieteicams lietot vitamīnus un uztura bagātinātājus, kas satur B un C vitamīnus, kā arī cinku un dzelzi.

Blaugznas

Ziemas aukstais un sausais gaiss izraisa niezošu un sausu galvas ādu, kas rada blaugznas. Daudziem blaugznas parādās tikai sezonāli, piemēram, rudens un ziemas periodā, kad ir ievērojamas temperatūras svārstības, jo šādos apstākļos galvas ādas šūnas strauji zaudē mitrumu un ātri pārragojas, kā rezultātā rodas nieze un blaugznas.

Pirmais un galvenais pasākums cīņā pret blaugznām ir pareiza šampūna izvēle, tādēļ blaugznu gadījumā jāizvēlas šampūns, kura sastāvā nav sulfātu. Papildu tam ieteicams lietot matu eļļu, kas mīkstinās, atmiekšķēs plēksnītes, kas ir izveidojušās uz ādas un labāk attīrīs galvas ādu, to vienlaikus mitrinos. Lai normalizētu ādas tauku sastāvu, ziemas periodā papildus iekšķīgi var lietot gurķenes, naktssveces vai linsēklu eļļu, kas satur nepiesātinātās taukskābes.

Sausi, savēlušies mati

Ziemā jebkurš matu tips kļūst sausāks nekā parasti, jo ir vairāki kairinošie faktori – centrālā apkure, sals, vējš un vēss gaiss. Matus viscaur klāj zvīņas, kas optimāla mitruma apstākļos ir aizvērtas, gludas. Savukārt, ja mitruma rezerves matiņā ir izsīkušas, zvīņas atveras un mata struktūra, ko ar aci nevaram redzēt, kļūst spuraina. Kad šāds, negluds matiņš nepārtraukti berzējas ar daudziem citiem tādiem pašiem “spuraiņiem”, šīs spuriņas saķeras un salauž cita citu. Tas tiek izjusts kā matu sausums un matu regulāra sapiņķerēšanās. Arī pārāk bieža matu mazgāšana var padarīt tos sausus, jo rezultātā tiek zaudēti matu dabīgie lipīdi, kuru funkcija ir matus aizsargāt no ārējo apstākļu ietekmes. Ieteicams matus mazgāt 2-3 reizes nedēļā remdenā ūdeni, jo karsts ūdens veicina matu sausumu.

Lai matus saglabātu mirdzošus un zīdaini gludus, ir svarīgi tos mitrināt. Lielisks veids ir matu eļļas kā, piemēram, argāna, kokosriekstu vai rīcineļļas, taču, lai izvēlētos sev piemērotāko, ieteicams konsultēties ar farmaceitu. Tās lietojot tiek atjaunoti matu struktūrā esošie dabīgie lipīdi, tādējādi mati atgūst dzīvīgumu, mirdzumu un ir zīdaini gludi. Ja sausi un trausli ir tieši matu gali, tos var mitrināt lietojot diždadžu eļļu. Neaizmirstiet arī par mitrinošiem matu kondicionieriem un maskām. Pietiks, ja tos ieklāsiet uz pāris minūtēm- mati tiks pabaroti un atgūs dzīvīgumu. Sausu matu kopšanai talkā nāks arī matu maskas, kuras ieteicams lietot katru trešo mazgāšanas reizi, kā arī serumi, kas sargās matus no mitruma zuduma, apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes un mehāniskas iedarbības.

Matu izkrišana

Viens no biežākajiem iemesliem pastiprinātai matu izkrišanai ziemas mēnešos ir vitamīnu un minerālvielu trūkums. Farmaceite skaidro, ka, lai mati būtu veseli un tie neizkristu, ikdienā jāuzņem olbaltumvielas, omega-3 taukskābes, B vitamīns un dzelzs. Aptiekās iespējams iegādāties arī īpašas matu ampulas, serumus, eļļas, kā arī šampūnus un kondicionierus, kas nostiprinās matu saknes, novērsīs matu izkrišanu, kā arī dabīgi veicinās matu augšanu.

Matu izkrišanu var radīt arī ārēji faktori, piemēram, ziemā garu matu īpašniekiem jābūt uzmanīgiem, lai mati neberzētos gar augstajām mēteļu apkaklēm un tādējādi neradītu matu pastiprinātu izkrišanu. Savukārt, ja mati pastiprināti izkrīt vairāk nekā trīs mēnešus, kļūst ievērojami plānāki vai sāk atkāpties – ieteicams konsultēties ar speciālistu.

Matu taukošanās

Ir daļa cilvēku, kuriem ziemā novērota pastiprināta matu taukošanās. To veicina cepure vai citas siltās galvassegas zem kurām mati ir ciešāk saspiesti kopā, tāpēc taukainais sekrēts, kuru tie dabiski izdala, izplatās ātrāk. Protams, tas nenozīmē, ka jāatsakās no cepures. Šādos gadījumos farmaceite iesaka lietot tieši taukainiem matiem paredzētu šampūnu, kura sastāvā ir vairāk mata virsmas attīrošu vielu. Nepieciešams sekot līdzi arī temperatūrai, kādā mati tiek mazgāti, jo pārāk karsts ūdens var aktivizēt matu tauku dziedzerīšu darbību. Jācenšas izvairīties arī no dažādiem matu karsējošiem līdzekļiem – matu fēna, lokšķērēm vai taisnotāja.

Farmaceite norāda, ka matu taukošanos var mazināt pareizs un sabalansēts uzturs, kurā ir daudz olbaltumvielu, svaigu dārzeņu un augļu. Svarīgi arī ierobežot našķēšanos ar saldumiem, kas stipri vien uzlabos matu izskatu. Svarīgi uzņemt pietiekami daudz nepiesātināto taukskābju, tās atrodas zivīs, zivju un krila eļļā. Savukārt brūnie rīsi, rieksti satur E vitamīnu, kas arī gādā par veselīgiem, spīdošiem un gludiem matiem.

Rūpes par matiem, kad slēgtas frizētavas

Vairākas matu problēmas var rasties jau iepriekš minēto ārējo faktoru ietekmē, jo īpaši laikā, kad slēgtas frizētavas un matiem netiek veiktas atjaunojošas un barojošas procedūras. Lai uzlabotu matu stāvokli mājas apstākļos ieteicams vismaz reizi nedēļā lietot matu maskas. Īpaši ziemas sezonā farmaceite iesaka lietot matu maskas, kuru sastāvā ir B5 un E vitamīns, kā arī burkānu eļļa un šī sviests, kas novērsīs gan matu bojājumus, ko izraisa pārmērīga ķīmiska apstrāde matu veidošanā, kā arī aizsargā matus no kaitīgiem vides apstākļiem.

Farmaceite norāda, ka vairums matu problēmu rodas arī vitamīnu un uzturvielu trūkuma rezultātā. Lai no tā izvairītos, jo īpaši ziemas sezonā, kad uzņemam ievērojami mazāk vitamīnu ar uzturu, ieteicams lietot kompleksus uztura bagātinātājus, kas uzlabos ne vien matu, bet arī ādas un nagu stāvokli. Tos lietojot, pirmie rezultāti ir pamanāmi aptuveni pēc viena mēneša lietošanas, taču ieteicamais kurss gan ir ilgāks – no trim līdz sešiem mēnešiem. Ja nepieciešams, pēc trim mēnešiem kursu var atkārtot.

Matu lielākais ienaidnieks – sals

Farmaceite norāda, ka svarīgi ziemā nepakļaut matus ledainā sala un vēja ietekmei. Cepures, šalles, lakati un kapuces ir matu labākie draugi šajā gadalaikā. Turklāt ziemā ļoti būtiski ir atcerēties, ka no mājas ārā jādodas ar pilnībā izžāvētiem matiem, jo katra, kaut niecīgākā, ūdens pilīte, kas palikusi matos, sasalstot izplešas uz burtiski plēš matus.