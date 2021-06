Sejas ādas kopšanas ābece vasarai: Iesaka kosmētiķe

Aizsardzība pret sauli ir viens no svarīgākajiem sejas ādas kopšanas rituāliem vasarā, taču tikpat būtiski ir izvēlēties sezonai atbilstošus kopšanas veidus un līdzekļus. Kas jāņem vērā, rūpējoties par sejas, kakla un dekoltē zonu siltajā laikā, skaidro kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Aizsargs pret sauli un novecošanos – SPF

Par sauļošanos joprojām aktuāli ir dažādi mīti, piemēram, ka sauļošanās bez aizsargkrēma (SPF) palīdz iegūt labāku iedegumu vai ka krēms jālieto, tikai atrodoties tiešos saules staros. Patiesībā SPF krēms ir ikdienas nepieciešamība ne tikai vasarā, kad saule ir visspēcīgākā, bet jebkurā gadalaikā. Ja aizsardzība pret saules kaitīgajiem stariem nav pietiekami labs arguments, tad jāņem vērā, ka SPF krēms ir arī viens no labākajiem aizsarglīdzekļiem pret vizuālām novecošanās pazīmēm. To ieteicams uzklāt gan sejai, gan kakla un dekoltē zonai, neaizmirstot arī par ausīm un lūpām. Turklāt šobrīd ir nopērkami dažādi ikdienas produkti, piemēram, sejas, roku krēmi un lūpu balzami, kuru sastāvā jau ir SPF. Svarīgi atcerēties, ka sauļošanās aizsargkrēms ir regulāri jāatjauno, bet pēc sauļošanās papildus jālieto arī kāds ādu nomierinošs līdzeklis, piemēram, alvejas gels vai pieniņš.

Rūpes arī zem zoda līnijas

Rūpējoties par sejas ādu, ieteicams neatstāt novārtā arī kakla un dekoltē zonu, kur āda ir tikpat plāna kā ap acīm, līdz ar to novecošanās procesi notiek ievērojami ātrāk. Ja ikdienā šīm zonām netiek veltītas pienācīgas rūpes, uz tām pārlieku agri var parādīties tādas novecošanās pazīmes kā ādas sausums, lobīšanās un krunciņas. Šīs jutīgās zonas kopšanai var lietot tos pašus līdzekļus, kas tiek izmantoti sejas ādai, piemēram, pieniņu, putas un gelus. Vasaras periodā, kad kakls ir vairāk pakļauts saules un vēja ietekmei, ieteicams uz vakaru lietot arī mitrinošu serumu. Attīrot šo zonu, kosmētiķe iesaka pievērst uzmanību roku kustībām un virzienam – no krūšu bedrītes uz augšu, uz zodu, savukārt sānu līniju virzīt uz leju – no ausīm līdz atslēgas kaulam, izvairoties no masējošām, smagnējām kustībām.

Otrā elpa ādai ar saudzīgu pīlingu

Ādas attīrīšana jeb pīlings nozīmē atbrīvošanos no atmirušajām šūnām, kas uzkrājas ādas virskārtā, nereti veidojot sausus, blāvus plankumus. Pīlings palīdz atjaunot un uzlabot sejas ādas izskatu, taču attīrīšana būs efektīva tikai tad, ja tiks veikta pareizi un saudzīgi. Turklāt pēc pīlinga procedūras āda var kļūt uzņēmīgāka pret saules stariem, tāpēc pēc tā obligāti nepieciešams lietot aizsargkrēmu.

“Pīlinga sastāvā ir dažādas skābes, kas var kairināt ādu, tāpēc pirmais solis ir noteikt savu ādas tipu un stāvokli, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar kosmētiķi vai dermatologu. Tas palīdzēs arī noteikt, cik bieži var veikt pīlingu – vai tā būtu reize, divas nedēļā vai retāk. Vasaras laikā ieteicams neizmantot spēcīgus augļskābju pīlingus, atstājot tos rudens sezonai un to vietā izvēloties pienskābes vai mandeļskābes pīlingu, savukārt jutīgākai ādai piemērots būs pīlings ar aktīviem komponentiem, piemēram, papaijas enzīmu. Pīlingi ar tādām abrazīvām daļiņām kā vīnogu kauliņi vai celulozes daļiņas var traumēt ādu, tāpēc uzmanīgi jāvēro, kā āda uzvedas pēc procedūras. Tomēr kopumā ieteiktu izvairīties no abrazīviem pīlingiem,” stāsta kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Veselīgas ādas trio: miegs, ūdens un sabalansēts uzturs

Kvalitatīvs un pietiekams miegs ir viens no priekšnosacījumiem, lai ķermenis, tai skaitā sejas āda, naktī pilnvērtīgi atjaunotos. Dažādi pētījumi liecina, ka cilvēkiem, guļot mazāk par septiņām astoņām stundām diennaktī, sejas ādas novecošanās pazīmes parādās agrāk nekā tiem, kuri guļ pietiekami. Tāpat mirdzošai sejas ādai diennaktī būtu jāuzņem vismaz 1,5–2 litri ūdens papildu tam šķidruma apjomam, kas tiek uzņemts ar pārtikas produktiem. Tīra ūdens dzeršana samazinās arī vēlmi pēc trekniem un taukainiem ēdieniem, kas, savukārt, nereti pēc tam parādās uz ādas kā izsitumi vai pūtītes.

C vitamīnu vasarā labāk uzņemt iekšķīgi

Šobrīd arvien populārāki kļūst dažādi sejas kopšanas līdzekļi ar C vitamīnu, kas darbojas kā antioksidants un pasargā ādu no apkārtējās vides iedarbības, piesārņojuma, veicina kalogēna ražošanu un samazina grumbiņas. Preparātiem ar C vitamīnu piemīt arī sejas ādu balinošs efekts, kas ir galvenais iemesls, kāpēc tos nebūtu ieteicams lietot vasaras sezonā, kad UV indekss nereti sasniedz 4–5, jo tie var radīt hiperpigmentāciju. Tā vietā ieteicams lietot vieglu, šķidrākas konsistences mitrinošu krēmu, kas ādu gan mitrinās, gan ļaus tai elpot karstajā laikā. Savukārt pretnovecošanās krēmus un serumus vasarā labāk lietot tikai vakaros un uz nakti.