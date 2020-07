Senioru veselība vasarā – kam pievērst uzmanību?

Vasaras silto un saulaino laiku parasti tiecamies izbaudīt aktīvāk, vairāk kustoties, pie dabas vai nododoties dārza darbiem. Neapšaubāmi, kustības un svaigais gaiss nāk par labu veselībai un emocionālajai pašsajūtai, tomēr vienlaikus jāpatur prātā, ka senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām šis laiks var būt arī pārbaudījums veselībai. Kam pievērst uzmanību senioriem, lai vasarā justos labi un mazinātu veselības riskus? Skaidro BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, ģimenes ārste Zane Zitmane un farmaceite Zanda Ozoliņa.

Karstā laika ietekme

Novecojot organisms kļūst jutīgāks pret karstumu, samazinās tā dabiskās aizsargspējas, pasliktinās termoregulācija, skaidro Z.Zitmane. Tieši tāpēc senioriem vasarā jābūt īpaši uzmanīgiem – ja ir augsta gaisa temperatūra, jāuzturas vietās, kur ir vēsāk, piemēram, telpās vai ēnā. Karstās dienās arī jāpalielina izdzertā ūdens daudzums.

Karstās dienās senioriem ieteicams neatrasties saulē no 11:00 līdz 16:00, jo tad parasti ir viskarstākais laiks. Ja nav iespējams karstajā dienas laikā uzturēties iekštelpās vai ēnā, atrodoties saulē, galvā noteikti jāliek cepure un jāizvēlas brīvs, elpojošs apģērbs, vēlams, gaišā krāsā. Lai izvairītos no saules apdegumiem, ieteicams izmantot saules aizsargkrēmu. Tas jāuzklāj 15-20 minūtes pirms došanās saulē un atkārtoti ik pēc divām stundām un pēc peldēšanās.

Šķidruma uzņemšana

Karstās dienās ieteicams palielināt uzņemto ūdens daudzumu – dienā jāuzņem vismaz 2 litri ūdens. Vēlams šo ūdens daudzumu uzņemt nevis vienā reizē, bet pakāpeniski, piemēram, padzerties ik pēc 15 minūtēm. Uzturoties saulē vai veicot fiziskus darbus, jāuzņem vairāk ūdens. Tāpat ūdeni var uzņemt, ēdot svaigas ogas, augļus un dārzeņus, dzerot sulas, tomēr veselīgāk ir dzert tīru ūdeni, jo tā netiek uzņemtas liekas kalorijas. Nav vēlams ūdens vietā dzert kafiju vai stipru tēju, jo kofeīnu saturoši dzērieni var veicināt organisma atūdeņošanos un pasliktināt pašsajūtu. Savukārt elektrolīti nepieciešami gadījumos, kad cilvēks daudz svīst. Ja dienā uzņem vairāk par 3 litriem ūdens, ieteicams tam pievienot mazliet sāls, lai organismā netrūktu elektrolītu, norāda ārste.

Kustību drošība

Daudziem vasara ir laiks, kas ikdienā ienes daudz vairāk kustību, piemēram, dārza darbi, ko ir iecienījuši arī daudzi seniori. Taču jāņem vērā, ka senioriem, kas ilgāku laiku nav bijusi fiziski aktīvi, fiziskās aktivitātes jāatsāk pakāpeniski. Nevajag pārpūlēties! Jāsāk ar 30 minūtēm fizisku aktivitāšu dienā. Ja pašsajūta nepasliktinās, var fizisko aktivitāšu laiku un intensitāti kāpināt. Dārza darbus vēlams veikt, kad ārā nav pārāk karsts un nav pārāk spoža saule. Darbojoties dārzā, nav ieteicams strādāt, noliecot galvu uz leju, – tas ir kaitīgi mugurai un var izraisīt galvas reiboņus. Pareizāk būtu ravēt, tupot uz ceļiem vai sēžot uz ķeblīša. Vēlams arī ilgstoši neatrasties vienā pozīcijā un ik pēc brīža izkustēties vai izstaipīties.

Senioru sirds veselība

Karsts laiks var veicināt sirds veselības pasliktināšanos. Visbiežāk to izraisa nepietiekama šķidruma uzņemšana karstā laikā. Ja ir hroniskas sirds veselības problēmas, īpaši jāizvairās no fiziskām aktivitātēm karstā laikā un jāuzņem daudz šķidruma. Senioriem ar sirds veselības problēmām nekādā gadījumā nav pieļaujamas krasas temperatūras izmaiņas – dodoties peldēt, ūdenī jāiet pakāpeniski, uzsver ģimenes ārste.

Ieteikums bērniem un mazbērniem

Bērni un mazbērni var palīdzēt senioriem, piemēram, piegādājot pirkumus no veikala, aizvedot pie ārsta nepieciešamības gadījumā, palīdzēt dārza darbos. Noderīgi būtu arī atgādināt par ikdienā lietojamajiem medikamentiem, nepieciešamo šķidruma daudzumu un to, ka pašā dienas karstākajā laikā nav vēlams uzturēties saulē. Jāatceras arī par senioru garīgo veselību – pat tad, ja nav iespējams satikties ar senioru klātienē, nedrīkst aizmirst piezvanīt un apjautāties, kā klājas, lai arī seniori justos iesaistīti sabiedrībā.

Ja nav veselības problēmu, nav nepieciešams veikt īpašas veselības pārbaudes tieši vasaras laikā. Taču, ja rodas kādas problēmas, noteikti jādodas pie ģimenes ārsta vai nepieciešamības gadījumā jāizsauc ātrā palīdzība. Jāatceras, ka ikvienam pacientam reizi gadā vēlams doties pie sava ģimenes ārsta un veikt profilaktisko apskati – tas ir veids, kā laikus pamanīt izmaiņas veselības stāvoklī un izvairīties no saslimšanām. Atgādiniet to ari saviem vecākiem un vecvecākiem, lai mudinātu viņus rūpēties par savu veselību.

Veselības priekšnosacījumi senioriem vasarā

pilnvērtīgs miegs (7-8 stundas diennaktī);

veselīgs, sabalansēts uzturs (svaigi augļi un dārzeņi, piena produkti, mazāk gaļas un treknu produktu, mazāk sāls un cukura);

pietiekams uzņemtā ūdens daudzums;

mērenas fiziskas aktivitātes (piemēram, pastaigas, nūjošana), bet jāizvairās no pārmērīgas fiziskas slodzes un aktivitātēm karstumā;

karstās dienās laikā no 11:00 līdz 16:00 vēlams uzturēties telpās vai ēnā;

dodoties peldēt, ūdenī jāiet pakāpeniski; vēlams peldēties citu cilvēku klātbūtnē, lai nepieciešamības gadījumā varētu saņemt palīdzību;

arī vasarā nedrīkst aizmirst par ikdienā lietojamajiem medikamentiem;

veselības problēmu gadījumā jāvēršas pie ģimenes ārsta.

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa senioriem veselībai vasarā iesaka lietot daudz šķidruma, bet hroniskiem kardioloģijas pacientiem būtu vēlams pavērot, vai organisms izvada lieko šķidrumu noteiktā proporcijā uzņemtajam.

Ieteicams uzturēties vēsās telpās, karstā laikā mazāk iepirkties vai apmeklēt saviesīgus pasākumus ārpus telpām! Uz veikalu vai citās nepieciešamās aktivitātes labāk doties agri no rīta vai vēlu vakarā. Taču, ja kaut kur tomēr ir jādodas karstajā laikā, tad censties par to informēt draugus vai radus!

Izziniet hipertermijas simptomus: augsta temperatūra, slikta dūša un vemšana, galvassāpes. Ja ilgstoši esat bijusi saulē un ir kādi no šiem simptomiem, sazinieties ar ārstu! Tomēr ieteicams jau sākotnēji kontrolēt un ierobežot uzturēšanos saulē.

Valkājiet dabīgas izcelsmes auduma apģērbu – no kokvilnas, lina vai zīda. Atturieties no sintētiska apģērba valkāšanas. Aizsargājiet acis no saules negatīvas ietekmes, nēsājot tumšas saules brilles. Neaizmirstiet lietot saules aizsargkrēmus un valkāt cepuri! Arī tad, ja saule vizuāli nav redzama, tāpat ieteicams sevi pasargāt no saules stariem! Savukārt, ja vasaru pavadāt ārpus pilsētas, īpaši ieteicams nodrošināties ar repelentiem, kas palīdzēs izvairīties no kukaiņu un ērču izraisīto kodumu sekām.

Tāpat ir svarīgi pievērst uzmanību zāļu uzglabāšanai. Zāles un uztura bagātinātāji jāuzglabā atbilstoši zaļu aprakstam! Ja istabā ir vairāk nekā 25C grādi, tos vēlams glabāt ledusskapja durvīs vai aukstajā skapī. Par zāļu pareizu uzglabāšanu, lietošanu un citiem saistītiem jautājumiem var bez maksas konsultēties ar klīnisko farmaceitu, zvanot pa tālruni: 62603478 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00).

Farmaceite aicina – ja kaimiņos dzīvo kāds seniors, ieteicams apciemot viņu, kā arī iepazīt viņa saslimšanas, lai, kad nepieciešams, varētu sniegt savu palīdzību!