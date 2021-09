Septiņi ieteikumi, kā uzlabot atmiņu un spēt iegaumēt vairāk

Sajūta, kad desmito reizi tiek lasīts viens un tas pats, mēģinot atcerēties informāciju, taču domās tukšums, nav patīkama. Labā ziņa – atmiņu var trenēt ar dažādiem informācijas apstrādes paņēmieniem, tādēļ “Skolēna digitālais IQ” eksperti dalās ar ieteikumiem, ko darīt ar informāciju, lai to būtu vieglāk atcerēties.

„Ne vienmēr šādās situācijās cilvēkam ir slikta atmiņa – gluži vienkārši mēs bieži vien nezinām, kā to izmantot. Atgriežoties no vasaras brīvlaika skolu solos un birojos, atkal atsācies īsts darba gads – saņemsim daudz jaunas informācijas un ienirsim jaunos projektos, tāpēc trenēta atmiņa būs ļoti noderīga. Apgūstot dažādas informācijas apstrādes un iegaumēšanas metodes, atcerēties būs daudz vieglāk,” stāsta “Skolēna digitālais IQ” vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Šeit apkopoti ekspertu padomi, kā ātri un efektīvi atcerēties faktus vai detaļas. Dažas no metodēm ir ļoti vienkāršas un pielietojamas uzreiz, citas prasa zināmu laiku to apgūšanai, taču tas vēlāk var ievērojami atvieglot informācijas atcerēšanos.

1. Pirms iegaumējiet, izprotiet.

Iedomājieties, kā būtu iemācīties dzejoli svešā valodā. Ir ļoti grūti iegaumēt bezjēdzīgu vārdu skanējumu – tieši tā pat ir ar jebkuru citu informāciju, kura ir nesaprotama vai tikai daļēji saprotama. Šī iemesla dēļ tas, ko cenšas atcerēties, vispirms ir jāsaprot.

2. Sagrupējiet informāciju.

Ja grāmatas bibliotēkas plauktos būtu sakārtotas nejauši, un būtu jāatrod viena grāmata starp tūkstošiem, cik ilgu laiku tas prasītu un vai tas izdotos? Atmiņa ir kā bibliotēka. Jo sagrupētāka ir informācija, jo vieglāk to atcerēties. Mācoties nevajadzētu pārslēgties starp dažādām tēmām. Ja iespējams, labāk vienu dienu veltīt vienai tēmai, nākamo - citai, nevis katru dienu īsu laika sprīdi vairākām tēmām.

3. Meklējiet saistības.

Mēģiniet atrast saikni starp jauno informāciju un to, ko sen jau zināt. Piemēram, ir zināms, ka sāls un cukurs šķīst ūdenī, taču tagad ir jāatceras, ka soda un etiķis (etiķa esence) arī šķīst ūdenī. Mēģiniet izveidot savienojumu: cukurs – etiķa esence, sāls – soda. Tagad atcerieties, ka sāls un soda tika sagrupēti kopā, jo tie abi sākas ar burtu “S”, taču cukuram un esencei ir kopīgs burts “C”.

4. Vizualizējiet.

Attēlus ir daudz vieglāk atcerēties nekā vārdus. Pieņemsim, ka jāmācās par vēsturisku kauju. Var mēģināt kaujas aprakstu pārvērst filmā – izmantojot mīļākos aktierus, iztēlojoties viņu dialogus – šādi ievērojami ātrāk un vieglāk iespējams atcerēties atmiņā saglabāto ainu.

5. Atrodiet ko interesantu un saistošu.

Cik reizes dzīvē ir gadījies tā, ka iepazīstot jaunu cilvēku, viņa vārds tiek aizmirsts uzreiz kā uzzināts? Tas notiek tāpēc, ka tam netiek pievērsta uzmanība – ja jaunā paziņa būtu ar kaut ko ieinteresējusi, vārdu atcerētos. Gribot mācīties un atcerēties apgūto, ir jākoncentrējas, taču, lai koncentrētos – jābūt ieinteresētam. Piemēram, ja jāsagatavojas franču valodas kontroldarbam un jāiemācās desmit vārdi, kas raksturo personas raksturu. Sākotnēji tas var šķist neinteresanti, taču iedomājoties, ka nākotnē būs iespēja doties uz Franciju, iepazīties ar kādu interesantu cilvēku – interese uzreiz pieaugs un iegaumēt informāciju būs vieglāk.

6. Izveidojiet traku stāstu.

Iemācoties šo metodi, kas prasa treniņu, iespējams, pārsteigsiet citus ar neticami labu atmiņu. Viens no interesantākajiem veidiem, kā atcerēties daudzus skaitļus, ir izveidot stāstu, kas ietver visu nepieciešamo informāciju. Stāstam jābūt dīvainam un trakam. Pieņemsim, ka jāatceras skaitļu secība 5317380100694. Varat neskaitāmas reizes to atkārtot, taču, ja vēlaties to iegaumēt uz ilgāku laiku, izmēģiniet izveidot stāstu: 5. stāvā, Trīsvienības ielā, 1-istabas dzīvoklī dzīvoja tik māsu, cik nedēļā dienu. Trešā, kā jau pasakās, bija pamuļķe, nolēma apsteigt savu māti un dzemdēja 8 meitas, taču viņa dzīvoja nabadzībā un viņai bija 0 uzkrājumu. Viņa dzīvoja ilgi – 100 gadus, lai gan meloju, viņai pietrūka viena velna, tāpēc viņa nomira 94 gadu vecumā. Tas var izklausīties dīvaini, taču, izveidojot šādu traku, neticamu stāstu, skaitli atcerēsieties stundas laikā.

7. Būvējiet atmiņu pilis.

Vēl viens noderīgs veids, kā attīstīt un uzlabot atmiņu, ja nepieciešams teikt runu vai iemācīties prezentēt tēmu mutiski, ir atmiņas telpa. Sadaliet sagatavoto prezentāciju 5-7 rindkopās, katrai no tām pievienojot attēlus. Piemēram, tēma "Simtgadu kara sekas". 100 gadu banknote var simbolizēt simts kara gadus. Ja viena no sekām ir ekonomiskā krīze, to var simbolizēt degoša banknote, ja ekonomisks uzplaukums, to var simbolizēt vairākas banknotes. Pēc tam iedomājieties telpu un kārtīgi sakārtojiet tajā visu informāciju ar izveidotajiem simboliem. Pieņemsim, ka sākat no griestiem: tur banknote karājas, tad virzieties pa stūriem no kreisās uz labo pusi – tur būs attēli ar sekām, tad grīda - būs attēli ar secinājumiem.

Šī metode prasa treniņus un praksi. No pirmā acu uzmetiena tas nav viegli, bet, ja veltīsiet laiku praksei un treniņam, šī drīz kļūs par pavisam normālu un vienkāršu atcerēšanās metodi. Tādējādi ar savas atmiņas iespējām pārsteigsiet ne tikai citus, bet arī pats sevi.