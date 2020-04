Smiltenes tehnikuma skolotājas Iras Gailes možuma avotiņi

Smiltenes tehnikuma Tūrisma nozares mācību programmu vadītāja Ira Gaile, neraugoties uz to, ka darba slodze līdz ar attālinātajām mācībām ir pieaugusi, priecājas par to, kā mostas daba, dārzā plaukst puķes, dzer veselīgās bērzu sulas, komunicē ar pozitīvi domājošiem cilvēkiem un cenšas izvairīties no negatīvas informācijas. Uz viņas virtuves palodzes aug mazs garšaugu dārziņš, kas, tāpat kā dārzā dīgstošās nātrītes, gārseņu lapiņas un citi zaļumi ik mirkli atgādina – daba pati mums to visu dāvina, lai cilvēki iemācītos saskatīt vērtīgo tepat tuvumā. Skolotāja ir pārliecināta – agri vai vēlu viss sakārtosies un mēs kopīgiem spēkiem pārvarēsim arī šo sarežģīto situāciju!

“Sākumā bija jāpierod – audzēkņu rakstīto vēstuļu skaits pēdējās nedēļās ir trīskāršojies. Daudz vairāk laika paiet individuālā komunikācijā, jo visi gaida atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, grib zināt, kā veicies pārbaudes darbos. Tam visam pa vidu gadās dažādās tehniskas ķibeles. Taču, kad pārņem nogurums, izeju ārā, savas lauku sētas pagalmā un daba dod tādu spēku un enerģiju! Siltumnīcā gaida stādiņi, kas jāpiķē. Jāsēj puķes! Man tas viss ļoti patīk.”

Skolotāja arī citiem iesaka šajā laikā vairāk pievērsties vaļaspriekiem, nodarbēm, kas sagādā patiesu prieku.

Iepērkas retāk, krājumus neveido

Milzīgus pārtikas krājumus Ira Gaile neveido, jo uzskata, ka tas ir bezjēdzīgi. “Respektējam speciālistu ieteikumus un iepērkamies retāk. Esam liela ģimene un, protams, nekad nenodzīvojamies līdz tam, ka mājās vairs nav nekā. Bet, ja mierīgi padomā – gandrīz ikvienu produktu var aizstāt ar kādu citu, kas ir tuvumā. Katra nieka dēļ uz veikalu nav jāskrien. Arī tos pašus kartupeļus, kas ir gandrīz katras lauku ģimenes pagrabā, var pagatavot tik daudz dažādos veidos!

Šobrīd uzturvērtības ziņā visvērtīgākais ir tas, kas izaug pašu dārzā – lociņi, jau minētās nātrītes, gārseņu lapiņas. Dažādībai var diedzēt sēklas, iesēt puķupodos dažādus garšaugus.”

Iepērkot kaut ko vairāk, skolotāja iesaka pirms došanās uz veikalu izdomāt, kā šos produktus tuvākajā laikā izmantosiet. “Lai nav tā, ka – cilvēks ieiet veikalā, ierauga – kādas lielas ģimenes pārstāvis pērk vairākus iesaiņojumus griķu, graudu pārslas vai citus produktus un citi sāk kraut kaudzēm savos grozos to pašu, kaut viņu ikdienas ēdienkarte ir pavisam cita. Rezultātā – nopirktais produkts stāv plauktā, nauda iztērēta un prieka vietā - dusmas...”

Daudz svarīgāks – pilnvērtīgs, sabalansēts uzturs…

“Brīžos, kad rīcību sāk vadīt bailes un raizes, cilvēkiem bieži piemirstas pašsaprotamas lietas. Arī tad, ja produkta derīguma termiņš nebeidzas ne rīt, ne parīt, tas sāks bojāties, ja neievērosiet glabāšanas nosacījumus (gaisa temperatūru u.c.). Miltos var ieviesties kodes, ja tos neglabāsiet sausā vietā, laika gaitā parādīsies rūgta piegarša utt. Tāpēc – ja krājumus nav, kur glabāt, tad labāk bezjēdzīgi neizšķiest naudu, jo mūsu veikalos visas preces joprojām ir nopērkamas. Un nav pamata domāt, ka tuvākajā laikā varētu būt citādāk.

Rūpējoties par veselību, daudz svarīgāk par pārtikas kalniem pārdomāt, lai ģimenes ikdienas uzturs būtu pilnvērtīgs, kas nodrošina organismu ar tam nepieciešamajām uzturvielām un vitamīniem.

Jācenšas iespējami vairāk ēst svaigus augļus un dārzeņus. Tāpat uzturā svarīgi piena un graudaugu produkti. Desu un cīsiņu vietā noteikti labāk dot priekšroku gaļai.

Dārzeņus labāk tvaicēt, nevis vārīt lielā ūdens daudzumā un pēc tam šo ūdeni ar visiem vitamīniem izliet laukā. Jebkura termiskā apstrāde mazina produktu uzturvērtību.”

Organisms pats pasaka priekšā…

Skolotāja Ira Gaile pārliecināta: cilvēka organisms ir gudrs un parasti pats pasaka priekšā, kas tam nepieciešams. Viņa šajā laikā lutina savus mīļos arī ar dažādiem saldumiem un našķiem, jo tie dod enerģiju un atraisa laimes hormonus. “Vakar visi mielojāmies ar rabarberu uzpūteni. Bieži cepam arī dažādas kūciņas un pīrādziņus. Nevaru iedomāties savu ikdienu bez kafijas ar šokolādi.

Laiks, kad nepieciešams daudz spēka un enerģijas, nav piemērotākais diētām. Turklāt – diēta ir dzīvesveids. Tāpēc ar dažādiem īslaicīgiem “pasākumiem” labāk neākstīties! Jaunieši tā bieži sabojā veselību un liekais svars pēc tam atgriežas ar divkāršu sparu.

Ja veselīgi ēdīsiet, lietosiet uzturā daudz zaļumu un ekoloģiski audzētus dārzeņus, būsiet fiziski aktīvi un pozitīvi domājoši, tad tas noteikti būs redzams arī jūsu sejā! Paēdis un no sirds laimīgs cilvēks parasti ir arī skaists. Viņš nebarojas no negācijām un prot priecāties par vienkāršajām lietām.”