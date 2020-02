Sociālas kampaņas “Man pašam savs” ietvaros mazinās plastmasas pudeļu pārmērīgu patēriņu

Lai aicinātu sabiedrību mainīt savus ikdienas paradumus un aizdomāties par cilvēka rīcības sekām, pārmērīgi patērējot dzērienu plastmasas pudeles, “Zaļā josta” uzsāk sociālu kampaņu “Man pašam savs”. Kampaņas ietvaros norisinās sabiedrības izglītošana par plastmasas pudeļu pārmērīga patēriņa nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kā arī “Zaļā josta” aicina iedzīvotājus atbalstīt apņemšanos plastmasas pudeles aizstāt ar videi draudzīgām, daudzkārt uzpildāmām pudelēm, daloties ar savu pieredzi tīmeklī, lietojot tēmturi #SavaPudele.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā Eiropas Savienības (ES) Padomes aizliegums plastmasas šķīvju, ēdamrīku, salmiņu, vates kociņu vai balonu kātiņu tirdzniecībai un ievērojami tiks palielināts plastmasas pudeļu pārstrādes apjoms. Līdz 2030.gadam visiem plastmasas iepakojumiem, kas ražoti Eiropas Savienībā, jābūt pārstrādājamiem.

Kampaņas ietvaros izvietoti sociāli plakāti ar aicinājumu aizdomāties par saviem ikdienas paradumiem, samazinot plastmasas pudeļu lietošanu. Iedzīvotāji tiek aicināti ikdienā izmantot atkārtoti uzpildāmās pudeles, atsakoties no jaunu plastmasas pudeļu iegādes, pērkot dzērienus. Kā liecina sabiedrības aptauju dati, katrs trešais Latvijas iedzīvotājs ikdienā dzer pudelēs pildīto ūdeni. Tas atstāj ietekmi uz vidi un maciņu, jo fasētā ūdens cenas atšķiras. Veselības inspekcijas pārbaužu rezultāti gan liecina, ka krāna dzeramā ūdens kvalitāte ir laba. Kā apliecina “Rīgas Ūdens” regulāri veiktie pētījumi, dzeramais ūdens Rīgā atbilst visiem veselības un higiēnas standartiem. Līdz ar to, savā pudelē iedzīvotāji var droši uzpildīt arī krāna ūdeni. “Krāna ūdens pietiekami ir uzraudzīts un ir drošs. Un, salīdzinot ar krāna ūdeni, fasētā ūdens mikrobioloģiskie rādītāji varētu būt pat sliktāki. Un, ja fasētais ūdens ilgi ir stāvējis, tad šie mikrobi pat var tur savairoties. Tas, protams, neapdraud veselību, bet, salīdzinot ar krāna ūdeni, sanāk, ka krāna ūdens ir kvalitatīvāks šādā gadījumā,” norāda Veselības inspekcijas pārstāvis Normunds Kadiķis. Tādējādi tiek ne tikai taupīti resursi, bet arī ievērojami mazināts plastmasas vienreizlietojamo ūdens pudeļu patēriņš un nonākšana atkritumos.

“Maksimāli ir jāsamazina vienreizlietojamās plastmasas lietošana ikdienā un jālieto lietas atkārtoti. Visam dzīvē jābūt ar mēru un jārīkojas tā, lai tas atstāj minimālas sekas uz vidi,” uzsver “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.

"Jāatzīst, ka no vēlēšanās ievērot zaļā dzīvesveida principus aizvien vairāk iedzīvotāju sper arī praktiskus soļus. To redzam 220.lv pārdošanas rezultātos par dažādām preču kategorijām, kurās pēdējo gadu laikā strauji ienāk ilgtspējīgi risinājumi. Piemēram, domājot par vidi, nemainīgi augsti pārdošanas rādītāji ir vairakkārt lietojamajām pudelēm un termo krūzēm, kas ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kas apliecina ikdienas paradumu maiņu.", norāda Līga Bubko, interneta veikala 220.lv mārketinga menedžere.

Kā vēsta EarthDay.org, pasaulē ik gadu tirdzniecībā nonāk apmēram 460 miljardi ūdens plastmasas pudeļu.