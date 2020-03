Sporta nodarbības atceltas! Kā pareizi vingrot mājas apstākļos?

Šobrīd sporta klubi ir slēgti, treniņi atcelti un daudziem no mums ievērojami vairāk laika sanāk pavadīt mājās Covid-19 radītās ārkārtējās situācijas dēļ. Tādēļ īpaši aktuāls kļūst jautājums par to, kā nodrošināt pilnvērtīgas fiziskās aktivitātes bez ierastajiem treniņiem un dažādu organizētu sporta iespēju pieejamības. Ko varam darīt paši? Kā pareizi vingrot mājas apstākļos? Kā regulēt slodzi un kam pievērst uzmanību? Ieteikumos dalās BENU Aptiekas piesaistītais eksperts, treneris un viens no CrossFit kustības pamatlicējiem Latvijā Kaspars Zlidnis un farmaceite Ilze Priedniece.

Regulāras fiziskās aktivitātes jo īpaši svarīgas ir tiem, kuriem ikdienā ir sēdošs darbs un kopumā mazkustīgs dzīvesveids, uzsver K. Zlidnis. Kustība ļauj saglabāt jaunību, jo trenēts ķermenis ir vingrs, stiprs un noturīgs pret dažāda veida organisma saslimšanām. Nav runa tikai par izskatu un noteiktām ķermeņa aprisēm. Fiziskie treniņi vienlaicīgi ir arī vielmaiņas, sirds un asinsvadu, nervu un imūnsistēmas treniņi. Ķermenis ir mūsu gara templis, un mums jāparūpējas par tā tīrību, svaigumu un noturību pret ārējiem kairinātājiem, tajā skaitā dažādiem vīrusiem, kas šobrīd ir īpaši aktuāli.

Pareiza vingrinājumu izvēle

Vingrinājumi jāizvēlas atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai, apstākļiem, vietai, laikam un vēlmēm, skaidro K. Zlidnis. Šobrīd sporta klubi ir slēgti un pulcēties lielās grupās nedrīkst, līdz ar to, ja cilvēks dzīvo ārpus pilsētas centra, tad ir iespēja paskriet pa mežu vai parku sev atbilstošā tempā. Nekas nelīdzinās treniņiem āra apstākļos, kad papildus kustībai var baudīt pavasari un svaigo gaisu. Ja skriet nav iespējams, tad treniņi būtu jāorganizē tā, lai tajos būtu iekļauti kardio, dziļās muskulatūras nostiprinošie un spēka vingrinājumi visām muskuļu grupām. Vienu dienu treniņā var iekļaut dinamiskākus, citu dienu – statiskus un stiepjošus vingrojumus.

Sievietēm, vīriešiem, bērniem vai senioriem treniņi neatšķiras pēc veida, bet gan pēc intensitātes un slodzes. Mums visiem būtu svarīgi apvienot gan kardio, gan spēka, gan stiepšanās treniņus, katram akcentējot to, kas personīgi būtu aktuāli, piemēram, liekā ķermeņa svara zaudēšanu, sirds vai ķermeņa muskuļu spēka trenēšanu, izturības vai spēka īpašību attīstīšanu. Sievietes vingrinājumus var darīt lielākā skaitā, mazākā spēka slodzē, savukārt vīrieši var izmantot papildu inventāru, lai izpildītu izteiktus spēka vingrinājumus. Vingrinājumiem jābūt tādiem, kas trenē visas galvenās muskuļu grupas – krūtis, muguru, plecus, kājas, rokas un vēderpresi. Vēlams iekļaut vingrinājumus, kas pilda vilkšanas (pievilkšanās), grūšanas (atspiešanās balstā guļus, pietupieni), ķermeņa sakļaušanas (vēderpreses) un atvēršanas (muguras ekstenzijas) funkcijas.

Treniņu garums un biežums

Darot sēdošu darbu, katru dienu no rīta vai vakarā būtu jāatvēl laiks apmēram stundu garam treniņam, kura laikā jāparedz 15 minūšu iesildīšanos ar dinamiskiem lokanības vingrojumiem, 30 minūšu treniņa aktīvo kardio vai spēka daļu un 15 minūšu stiepšanās vingrojumus ar pakāpenisku slodzes un intensitātes samazināšanu.

Ja vingro mājās

Vingrošanai mājas apstākļos ir vairāki bonusi – nav nepieciešams pieskaņoties noteiktam laikam, nav jāsatraucas par to, cik moderns ir treniņtērps, var klausīties sev tīkamu mūziku vai trenēties pilnīgā klusumā, var ieplānot atbilstošu maltīti pirms un pēc treniņa. Šobrīd internetā gan vietējie, gan ārzemju treneri piedāvā tiešsaistes treniņus dažādos fitnesa veidos – pilates, joga, spēka treniņi, aerobika un daudzus citus. Ir iespējams pildīt šīs programmas katram pēc iespējām un vēlmēm.

Vingrojot mājās, noteikti var ņemt talkā gan slotas kātu, gan ūdens pudeles ar atbilstošu tilpumu, dvieli un citus priekšmetus, kas treniņus padarīs interesantākus un dažādākus. Tāpat var izmantot galdu, dīvānu, krēslus un citu papildu inventāru, kas ļautu veikt pievilkšanas un atgrūšanas kustības, izklupienus vai, piemēram, lēkšanas vingrinājumus. Tāpat šos sadzīves priekšmetus var izmantot kā papildu apsmagojumu. Te var ļaut vaļu fantāzijai un improvizēt!

Svarīgi atcerēties! Mājas telpas, neatkarīgi no treniņiem, būtu jāvēdina vismaz divreiz dienā – no rīta un vakarā, lai notiktu svaiga gaisa cirkulācija.

Vingrošana visai ģimenei

Lai treniņi būtu efektīvi, katram būtu jāpilda savām vajadzībām un iespējām atbilstošas programmas. Tomēr, ja ir vēlēšanās vingrot kopā ar bērniem, treniņi jāpadara par spēli vai veselīgu sacensību, piemēram, plankings vai sēdēšana pietupienā pie sienas uz ilgumu. Protams, nepārspīlējot ar laiku un ievērojot pareizu vingrojumu izpildi! Var veikt pietupienus, atspiešanos balstā guļus vai vēderpreses vingrojumus maksimālā skaitā noteiktā laika vienībā. Tāpat var pildīt dažādus lokanības, līdzsvara, koordinācijas, reakcijas vai precizitātes vingrinājumus, talkā ņemot bumbu vai citu sporta inventāru. Ir arī daudz dažādu vingrinājumu, ko var darīt pārī ar partneri.

Pievērs uzmanību uzturam!

Uzturēšanās mājās pieprasa lielāku pašdisciplīnu un motivāciju kustēties un ievērot pareizus ēšanas paradumus. Mājas režīmā būtu vēlams laicīgi saplānot ēdienreizes, lai nebūtu lieku reizi jāvirina ledusskapis starp galvenajām ēdienreizēm, iesaka treneris. Šķidruma uzņemšana jāplāno vismaz pusstundu pirms maltītes vai pusotru stundu pēc ēšanas. Treniņus vēlams veikt vismaz stundu pēc ēdienreizes, bet pēc treniņa var ēst jau pēc aptuveni 40 minūtēm.

Rūpējies par garīgo noskaņu!

Esot mājās, ieteicams ierobežot televīzijas skatīšanos, nosakot laiku, konkrēta raidījuma vai filmas noskatīšanos, nevis padarīt to par fonu svarīgākām nodarbēm. Tas pats attiecas uz nevajadzīgu interneta lietošanu, tā vietā izvēloties izlasīt kādu izglītojošu un apziņu un pasaules skatījumu paplašinošu grāmatu.

K. Zlidnis novēl visiem šo laiku izmantot savas dzīves pamatvērtību apdomāšanai, nosakot sev svarīgo un atsijājot lieko, novērtējot un pateicoties par to, kas mums katram ir dots, atbalstot un iedvesmojot savus tuvākos un visus tos, kam šis laiks ir liels pārbaudījums saistībā ar veselības, finanšu vai personīgās dzīves problēmām. Lai veselība un miers mums visiem!

Farmaceita padoms

Farmaceite Ilze Priedniece ikvienam iesaka šobrīd padomāt par savu vispārējo veselības stāvokli un izvēlēties tam atbilstošas aktivitātes. Veselīgas kustības un aktīvs dzīvesveids ir neatņemama veselības uzturēšanas sastāvdaļa. Vienlaikus nevajadzētu nonākt līdz pārspīlējumiem un uzreiz izvēlēties sev nepiemērotu slodzi. Tāpat jāseko līdzi savām sajūtām – ja jūtams izteikts nogurums vai muskuļu krampji, talkā var nākt magnija preparāti. Tie ir pieejami dažādās formās – tablešu, kapsulu, mutē šķīdināmo pulveru, ūdenī šķīdināmo pulveru un sīrupu veidā. Tie būs gan bezrecepšu medikamenti, gan uztura bagātinātāji. Katrs var izvēlēties sev piemērotāko un ērtāk lietojamo. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, kas ieteiks piemērotāko līdzekli. Jāņem vērā, ka magnija preparāti jālieto kursu veidā. Ir pieejami magnija preparāti dažādās kombinācijās ar vitamīniem, piemēram, B grupas vitamīniem, vai minerālvielām un mikroelementiem (kalciju, cinku).

Svarīgi! Noteikti nevajadzētu aizmirst par pietiekamu ūdens lietošanu un sabalansētu uzturu!