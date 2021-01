Sporta treneri: bērniem ar attālinātajām sporta stundu nodarbībām nepietiek. Svarīgas ir ikdienas aktivitātes

Sporta treneri norāda: mācoties un pavadot daudz laika mājās, bērniem ar attālinātajām sporta stundu nodarbībām nepietiek. Liela nozīme ir arī ikdienas fiziskajām aktivitātēm. Tās bērnu ikdienā ieņem tikpat nozīmīgu vietu, kā ierastās sporta stundas vai treniņi. Ar ieteikumiem, kā padarīt bērna dienu aktīvāku un izpildīt ikdienas aktivitāšu normu, dalās funkcionālā fitnesa trenere un divu bērnu mamma Nika Linde.

No rītiem – rīta rosme

Lai bērns spētu koncentrēties mācībām no mājām, īpaši nozīmīgi ir izkustēties, izvingrināt un “pamodināt” ķermeni no rīta – periodā starp pamošanos un attālināto mācību sākumu, kad bērns apsēžas pie datora. Bērniem rīta rosmi ieteicams sākt ar locītavu izapļošanu un mugurkaula izstaipīšanu. Pēc tam – turpināt ar citiem stiepšanās vingrinājumiem. Papildus tam funkcionālā fitnesa trenere Nika Linde uzsver, ka ik pēc stundas gan bērniem, gan pieaugušajiem nepieciešams piecelties no darba galda un izkustēties. Lielisks sabiedrotais ir viedpulkstenis vai fitnesa aproce, kas automātiski atgādinās, ja ilgāku laiku nebūsi izkustējies.

Vismaz 10 tūkstoši soļu dienā

Balstoties uz Pasaules veselības organizācijas datiem, pieaugušajiem dienā ieteicams nostaigāt 10 tūkstošus soļu, taču bērniem – no 12 līdz 15 tūkstošiem soļu. Šis dienas noieto soļu minimums pieskaitāms pie ikdienas fiziskajām aktivitātēm un jāveic papildus sporta stundu nodarbībām vai treniņiem. “Sākoties ziemas brīvlaikam, ar “Samsung Health” lietotnes palīdzību piefiksēju, ka mans vecākais dēls, kuram ir 8 gadi, ikdienā nostaigā tikai 3 līdz 5 tūkstošus soļu. Tas man lika aizdomāties un meklēt variantus, kā to labot. Ikdienā sekoju, lai dēla noieto soļu skaits nebūtu mazāks par 12 tūkstošiem un bieži vien dodamies garākās vakara pastaigās, lai ikdienas aktivitāšu limits būtu izpildīts,” norāda Nika.

Vecāki kā piemērs bērnam

Labākas piemērs un lielākais motivators bērniem ir vecāki. Ja vecāki vingros, bērni, to redzot, labprāt iesaistīsies un pievienosies. Tāpēc ieviesiet kopīgas ikdienas aktivitātes, ko variet veikt kopā ar bērniem. Ģimenes locekļi var viens otru izaicināt un draudzīgi sacensties dažādos izaicinājumos – kurš noies vairāk soļus mēneša laikā u.tml. “Bērniem aktīvai lietošanai un kustību fiksēšanai visas dienas garumā būs piemērota fitnesa aproce. Tā ne tikai ļaus sekot līdzi fiziskajām aktivitātēm un motivēs izpildīt dienas aktivitāšu normu, bet sniegs vērtīgus datus gan par bērna miega režīmu, ikdienas stresa līmeni, uzņemto ūdens daudzumu u.tml. Aproces plānais dizains piemērots ērtai valkāšanai cauru diennakti un unikālā siksniņa novērsīs sviedru uzkrāšanos,” norāda treneris Aleksandrs Smirnovs.

Aktīvs bērns – labs miegs un stipra veselība

Gan bērniem, gan pieaugušajiem svarīgi ir sasniegt ikdienas minimālo aktivitāšu normu. Tas uzlabo miegu, palīdz atjaunoties ķermenim, uztur vispārēju fizisku tonusu, kā arī mazina stresa līmeni un uzlabo garīgo labsajūtu. “Ir zinātniski pierādīts, ka aktīva vakara pastaiga, pat ja tā nav fiziska aktivitāte, spēj uzlabot pašsajūtu un iedot nervu sistēmai mierīgus signālus, kas uzlabos miega kvalitāti. Tā rezultātā bērns nākošajā dienā var labāk koncentrēties mācībām. Diemžēl mazāk aktīvi bērni nespēj vairs sevī harmonizēt un pārstrādāt negatīvās emocijas un ir pakļauti augstākam garīgo veselības problēmu riskam,” pauž trenere.

“Kamēr bērns ir aktīvs, kustēties gribošs un pilns ar enerģiju, ar viņu viss ir kārtībā, un viņam ir jāļauj būt aktīvam. Problēmas rodas tad, ja bērns ir apātisks un mazkustīgs. Tas var liecināt par nopietnākām fiziskās un garīgās veselības problēmām, kuras novērst mēs – vecāki – varam tieši ar ikdienas un fizisko aktivitāšu palīdzību. Tas, ko mēs spējam dot saviem bērniem šodien, veidos viņu veselības pamatu visai tālākajai dzīvei.”