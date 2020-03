Sulu laiks ir klāt! Izmanto to!

Ik gadu berzu sulu laiks ir īpaši gaidīts! Turklāt jau kādu laiku Latvijā populāras kļuvušas arī kļavu sulas. Ko tās var dot mūsu organismam un kam pievērst uzmanību, tās lietojot uzturā? Skaidro BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un farmaceite Zanda Ozoliņa.

Pievērs uzmanību sulu kvalitātei!

Bērzu un kļavu sulas ēdienkartē var būt labs veids, kā ikdienā palielināt izdzerto šķidruma daudzumu, uzsver L. Sondore. Turklāt mums tā ir teju vai tautas tradīcija – pavasarī tecināt sulas. Taču ir jāatceras, ka tas ir jādara pareizi! Vislabāk sulas ir tecināt laukos, prom no šosejām. Sulas ir bioloģiski aktīvs, enerģētisks ūdens. Ja tecināsi sulas ēnainā, slapjā, purvainā vietā – iespējams, sula būs ar neitrālu garšu, bet saulainās vietās tecinātas – saldākas. Ir svarīgi sulas tecināt tīros traukos, kas paredzēti pārtikai. Īpaša uzmanība jāpievērš, ja sulas iegādājies no nezināmiem cilvēkiem. Droša pārtikas un arī sulu iegāde ir labas veselības pamats. Ja pērc šādas sulas – tām ir jābūt marķētām. Tāpēc esi kritisks un iegādājies tikai no zināmiem tirgotājiem.

Cik daudz sulu drīkst dzert?

Sulu laikā ieteicams tomēr nepārspīlēt ar daudzumiem! Dienā var izdzert aptuveni 1,5-2 litrus sulas. Turklāt ir jāizvērtē savs veselības stāvoklis, vai organisms spēs milzīgos šķidruma daudzumus izvadīt, neradot slodzi iekšējiem orgāniem.

Lai gan sulas tiek uzskatītas par ļoti veselīgām, tās tomēr var kādam izraisīt vēdera pūšanos un diskomforta sajūtu.

Bērzu vai kļavu sulas?

Koku sulas ir 90% „dzīvais koku ūdens ” un cukuri. Ir viedoklis, ka sulas ir vissvētīgākās dažu stundu laikā pēc iztecināšanas – tajās ir dabas enerģija, vitamīni, mikroelementi. Sulas satur kalciju, magniju, dzelzi, cinku, fosforu, kāliju, cukurus, fermentus, fitoncīdus un citas vielas, taču to daudzums sulās ir mazs. Tādēļ sulas labāk ir uztvert kā dabas dotu dāvanu, dzert svaigas un priecāties par pavasari!

Uztura speciāliste norāda – uzturvērtības un veselības ziņā nebūs būtiskas atšķirības starp kļavu un bērzu sulām. Atšķirība ir garšas niansēs. Kļavu sulas ir saldākas, tajās ir ap 10 kcal uz 100 ml, bet bērzu sulās vidēji ap 3 kcal uz 100 ml, taču to pilnīgi precīzi noteikt nav iespējams.

Izmanto sulas veselīgās receptēs!

Sulas var izmantot, gatavojot zaļos kokteiļus, pievienot smūtijiem, gatavojot tēju un kafiju. Tās var dzert atslodzes dienās.

Nereti tiek uzskatīts, ka koku sulas palīdz attīrīt organismu. Taču jāņem vērā, ka, ja cilvēks ikdienā veselīgi ēd, kustas, ir vesels, nekādas brīnumainas pārvērtības pāris dienās vai nedēļās nenotiks. Arī liekie kilogrami nepazudīs no sulu dzeršanas vien, ja neatteiksies no neveselīgiem našķiem un nekustēsies.

Kā uzglabāt?

Ja sulu ir daudz, labs veids, kā tās uzglabāt, ir tās sasaldēt! Tāpat sulas ilgākam laikam var uzglabāt raudzētā veidā pagrabā. Tad vasaras svelmē būs pieejams veldzējošs dzēriens. Taču ir jāatceras, ka raudzētajām dzirkstošajām sulām ir pievienots cukurs. Ja sulas uzglabā vēsā pagrabā, negatavo bērzu dzirkstošo dzērienu – ieliec tīrā burkā kādu rozīni, upeņu zariņu un aizvāko, bet vēlāk, karstā vasaras dienā – izbaudi!

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa skaidro, ka veselīgas ir ne vien bērza un kļavu sulas, bet arī, piemēram, pumpuri. Visbiežāk bērzu pumpuru tēju izmanto pie dažādām urīnceļu saslimšanām, kā arī kā urīndzenošu līdzekli. Tautas medicīnā pumpurus lieto pie kuņģa un zarnu traktā saslimšanām, kā arī pie saaukstēšanās. Taču bērzu pumpurus neiesaka lietot cilvēkiem ar nieru mazspēju un grūtniecības laikā. Arī kļavu lapu pumpuriem piemīt ārstnieciskas īpašības – tie attīra aknas un izvada lieko šķidrumu no organisma.





Baudiet pavasara veltes un esiet veseli!