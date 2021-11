Sūtījumu atmuitošana nav nekas sarežģīts

“Latvijas Pasta” veiktā aptauja liecina, ka vairāk nekā puse (52%) Latvijas iedzīvotāju, kas iepirkušies ārpus Eiropas Savienības, pēc šī gada 1. jūlija trešajās valstīs iepērkas retāk vai par mazākām summām un vēl 5% no iepirkšanās ārpus ES pagaidām atteikušies pilnībā. Vienlaikus iedzīvotāji, kuri turpina iepirkties, labi pārzina sūtījumu atmuitošanas iespējas un 87% ir informēti par “Latvijas Pasta” lietotni atmuito.pasts.lv.

Nepieciešamība aizpildīt muitas deklarāciju un maksāt PVN par visiem sūtījumiem no trešajām valstīm ir ietekmējusi Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumus ārvalstu internetveikalos. Kopumā pēdējo trīs mēnešu laikā interneta platformās ārpus ES iepirkušies 35% Latvijas iedzīvotāju. Vidēji biežāk tie bijuši vīrieši un jaunieši vecumā līdz 30 gadiem. Latvijas iedzīvotāju iecienītākā iepirkšanās platforma ārpus ES ir “AliExpress”, tur iepērkas trīs ceturtdaļas (75%) to, kuri iepērkas ārpus ES. Vēl 47% iedzīvotāju ir iepirkšanās pieredze citās trešo valstu komersantu platformās, tostarp 18% izvēlas “Ebay”, bet 15% – “Amazon”.

“Arī pirms 1. jūlija muitojamo sūtījumu lielāko daļu veidoja sūtījumu apjoms no Ķīnas – pēc mūsu aprēķiniem, līdz pat 95% no kopējā muitošanai pakļauto sūtījumu apjoma. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā sūtījumu apjoms no Ķīnas un citām trešajām valstīm, kā jau to daļēji bijām prognozējuši, ir samazinājies, un aptauja visai skaidri parāda iemeslus īslaicīgai pircēju paradumu maiņai. Taču mēs noteikti aicinām nebaidīties un klientus, kas to pārtraukuši, atsākt iepirkšanos trešo valstu interneta veikalos. Lielākās platformas ir pievienojušās Eiropas Savienības PVN īpašajam režīmam IOSS jeb “Import One Stop Shop”, kas ļauj PVN samaksāt jau preces iegādes brīdī. Attiecībā uz šādu preču atmuitošanu muitas formalitātes nokārto pasta komersants, un klientam atliek tikai saņemt sūtījumu,” stāsta “Latvijas Pasta” valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Uzklausot dažādas pieredzes par šo tēmu, atklājas, ka līdz ar jauno kārtību daļa iedzīvotāju ir atteikusies vai vēl nav mēģinājusi veikt pasūtījumus, domājot, ka preču atmuitošanas procedūra ir pārāk sarežģīta, baidoties, ka kaut ko varētu izdarīt nepareizi. Veikt dažādus pasūtījumus no ārvalstīm, attur arī nevēlēšanās maksāt papildu summu – PVN, muitā deklarējot iegādātās preces, un uzskats, ka pasūtījumam var tikt aprēķināta piegādes maksa. Taču ilgi nav jāmeklē cilvēki, kas turpina pasūtīt viņus interesējošās preces no Ķīnas un citām valstīm, jo viņiem svarīgākais kritērijs ir preces cenas starpība, nevis kas cits.

Maija Paiķena no Gaujienas pagasta iepirkās ārzemju internetveikalos, pirms spēkā stājās jaunās izmaiņas, un turpina to darīt arī tagad. “Tas, kas saista veikt sūtījumus no ārzemēm, ir pievilcīgā cena, taču ne mazāk svarīgs ir izvēlētās lietas dizains. Proti, interneta veikalos es varu atrast tieši to, kas man vajadzīgs, nevis izvēlēties no neliela preču sortimenta. Turklāt ne jau viss ir nopērkams Latvijā. Šajā laikā esmu veikusi pasūtījumus ar vērtību līdz diviem eiro, man par tiem atmuitošanu neprasīja. Savukārt piegādes maksa arī nebija liela, kaut kādi centi – līdz vienam eiro,” pieredzē dalās Maija un saka, ka arī tad, ja būs nepieciešama atmuitošana, viņa ar to noteikti tiks galā.

Arī Dina Aleksejeva no Smiltenes pie sūtījumu saņemšanas kārtības jau ir pieradusi. “Kopš pieņemts jaunais likums ar atmuitošanas maksu, mani tas vēl nav apturējis iepirkties. Tiesa, sākumā gan nedaudz baidījos, paņēmu pauzi, bet tad atnāca pirmā prece, kuru bija jāatmuito. Viss bija lieliski, “Latvijas Pasts” parūpējies, lai viss ir maksimāli ērti, tāpēc problēmu nebija. Pēc atmuitotā pasūtījuma saņemšanas visas bailes pārgāja. Neslēpšu, pagaidām tā bija vienīgā paciņa, ko atmuitoju, pārējais tik un tā nāk uz pasta nodaļu un, saņemot sīkpaku, nekāda papildu maksa netiek prasīta. Tātad tas viss iet kopā jau pie vienreizēja maksājuma par sūtījumu,” atklāj D. Aleksejeva un piebilst, ka atsevišķos gadījumos paciņas viņai pienāk arī uz pakomātiem. Tātad nekādas būtiskas izmaiņas viņa nesaskata.

Kopumā tie, kuri iepērkas ārpus ES, ir labi informēti par muitošanas un PVN samaksas nepieciešamību – 93% to zinājuši vēl pirms iepirkšanās procesa uzsākšanas. Vienlaikus tikai 71% pircēju ir zināms, ka PVN apmaksu par trešajās valstīs iegādātām precēm var veikt arī iepirkšanās procesā, tādējādi izvairoties no nepieciešamības pašam pildīt muitas deklarāciju Latvijā.

Tomēr arī gadījumos, kad sūtījums ir muitojams vai pirkumiem nav ticis piemērots īpašais IOSS režīms, atmuitošana ar “Latvijas Pasta” starpniecību ir ātra un vienkārša.

“Ir klienti, kas baidās no jaunās kārtības un preču atmuitošanas procesa, taču gan Valsts ieņēmumu dienests (VID), gan “Latvijas Pasts” cenšas šo procedūru maksimāli atvieglot. Tāpat kā līdz šim, klients, kas saņem muitojamu sūtījumu, var izvēlēties atmuitošanu veikt pats VID EDS sistēmā vai arī deleģēt sūtījuma atmuitošanu “Latvijas Pastam”, izmantojot konkrētā sūtījuma unikālo saiti lietotnē atmuito.pasts.lv, ko “Latvijas Pasts” klientam nosūta mobilajā īsziņā vai drukātā aicinājuma QR kodā. Tā ir izmantojama jebkurā viedierīcē vai datorā un ļauj ērti un viegli atmuitot sūtījumu un samaksāt nodokļus,” atgādina M.Vilcāns.