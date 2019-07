Svini ar mēru!

Vasara ir svētku laiks, līdz ar to aktualizējas jautājums par alkohola lietošanas daudzumu un ar to saistītajām problēmām. “Gadsimtiem latviešiem tā ir bijusi goda lieta – katram saimniekam savu saimi kārtīgi pacienāt. Tā ir arī mūsdienu tradīcija. Vakara gaitā viens kauss alus neskādēs, un pie tā arī vajadzētu palikt!” saka narkoloģe Laila Atiķe.



- Kā cilvēkam zināt savu mēru – cik daudz alkohola svētkos drīkst lietot?

- Ja cilvēks lieto alkoholu, lielākās problēmas parasti saistītas ar automašīnas vadīšanu. Es esmu pirmstermiņa veselības pārbaužu komisijas vadītāja un tur redzu dažādas situācijas. Ja cilvēks izdzēris vienu alus pudeli un uzreiz sēdies pie stūres, bet policija aptur, daudzos gadījumos vidējais reibums ir pat promile un vairāk. Domāt, ka nekāda reibuma nav un var mierīgi sēsties pie stūres, ir liela vieglprātība.



Parastā formula, ko der ielāgot, ja nav pieejams kvalitatīvs alkometrs, – ja esi iedzēris vienu pudeli alus, pie stūres droši var sēsties pēc divpadsmit stundām. Ja jūti mazu reibumu, automašīnu var vadīt pēc diennakts. Bet, ja esi iedzēris gana daudz, var braukt pēc divām diennaktīm. Saprātīgs cilvēks tomēr padomā, cik daudz lietos alkoholu un kad sēdīsies pie stūres.



Nākamais lielais malds – cilvēks domā: es taču izdzēru tikai alu, neko stiprāku nelietoju. Bet ir arī tādi ali, kuriem litrs vai pusotrs pārrēķinot atbilst aptuveni 200 līdz 300 gramiem šņabja.

- Aktuāli ir arī dažādi mājas brūvējumi. Bet šie dzērieni bieži vien ir vēl viltīgāki.

- Protams! Arī šajā gadījumā jāievēro iepriekš minētais ieteikums – ja jūti vieglu reibumu, nogaidi diennakti un tad vadi automašīnu!

Vēl viena lieta, ko septiņpadsmit gadu laikā pirmstermiņa komisijās esmu redzējusi bieži – cilvēkam, kurš ir iedzēris, obligāti jāsāk pārvietot mašīnu. Liekas, ka stāv ne zem tās laternas, ne starp tiem kaimiņiem, ne zem tās priedes vai ābeles, ne tādā virzienā, jo sievai būs grūti izbraukt.



- Reizēm tas mazais gabaliņš var būt izšķirošs.

- Tā ir pat ļoti bieži. Kad prasa, vai tiešām mašīnas pārvietošana tajā brīdī bija dzīvības jautājums, protams, ka visi atzīst – tas bija pēdējais stulbums.

- Bet cilvēkam tajā brīdī psiholoģiski liekas, ka viņš var.

- Jā, jo – kas tad tur, tikai daži metri. Nevajag aizmirst, ka uz ielām un ceļiem dežurē policijas patruļas. Cilvēki bez alkohola problēmām māk sakārtot jautājumus, kas saistīti ar automašīnas vadīšanu. Alkoholiķi to neprot – viņiem reibumā vienmēr ir jābrauc kādu glābt, jāaizved draugs uz pieturu vai, ja pietrūkst alkohola, “jāaizskrien tepat, kilometra attālumā, uz bodi.



- Sievietēm bieži vien šķiet – vienu vīna vai šampanieša glāzi jau var.

- Diemžēl man uz komisijām diezgan bieži nāk arī cilvēki, kuri sēdušies pie stūres uzreiz pēc vienas, divām alkohola glāzēm, kas izdzertas kādā svinīgā prezentācijā. Policijai gan ir jāatļauj divi pūtieni alkometrā ar divdesmit minūšu intervālu. Bet tik un tā var gadīties, ka tā 0,51 promile pieredzējušam autovadītājam vai 0,21 jaunajam būs. Un tiesības ir zaudētas!

- Internetā atrodamas dažādas formulas, pēc kurām aprēķina alkohola koncentrāciju organismā, ņemot vērā dzimumu, svaru, alkohola veidu un tā tālāk.

- Tās ne vienmēr atbilst patiesībai. Mēs vairāk turamies pie tā, ka stundā no organisma vidēji iziet aptuveni 0,2 promiles alkohola neatkarīgi no tā, vai sieviete vai vīrietis, vai sver 60 vai 130 kilogramu. Tāpat – ja cilvēks būs sātīgāk paēdis, alkohols asinīs uzsūksies lēnāk. Ja nebūs ēdis – ātrāk. Bet kopumā tas nekur nepazūd. Cilvēki reizēm saka: pirms tam saēdos sviestu vai iedzēru eļļu, lai nav tik daudz promiļu. Bet tā tas nedarbojas! Reibums varbūt arī iestāsies vēlāk, bet alkohola koncentrācija asinīs būs vienalga.

- Vai fiziskas aktivitātes, kustības ietekmē alkohola izvadīšanu no organisma?

- Nē, metabolisms ir vajadzīgs tik un tā. Bieži domā, ka promiles pazudīs, no rīta paēdot sātīgas brokastis. Tas arī ir malds. Paēdot rodas sāta sajūta, uzlabojas pašsajūta, bet alkohola koncentrāciju asinīs tas nemaina.



- Runājot par nākamo rītu pēc svētkiem – viens ir jautājums par to, vai drīkst braukt, bet otrs – dažam ir grūti. Kā vislabāk uzlabot pašsajūtu?

- Tas katram ir individuāli. Viens labi jūtas, paēdot brokastis, cits dzer ūdeni vai tēju, vēl kāds vemj. Katrā gadījumā, ja nākamajā dienā ir tik slikti, ka jādzer atkal, lai apreibinātos un uzlabotu savu stāvokli, – tas ir viens no atkarības radītājiem.



- Tā laikam ir viena no problēmām saistībā ar svētkiem – kad sāk, tad pēc tam svin nedēļu no vietas.



- Tā ir, lai gan ļoti daudziem alkoholiķiem ir savs individuālais dzeršanas “grafiks”. Daudzi to lietu ir izdarījuši jau pirms svētkiem.

- Ja cilvēks katru vakaru izdzer vienu glāzi vīna, tā teikt, veselībai, vai arī tad kādā brīdī ir jāsāk uztraukties par atkarības problēmām?

- Tas joprojām ir diskutējams jautājums visā pasaulē. Viedokļi atšķiras. Daudzās valstīs ir attīstīta vīna dzeršanas kultūra. Ir vietas, kur šo vienu glāzi vīna vēl atšķaida uz pusi ar ūdeni. Ja tā ir maza glāze, simt gramu, tad mediķi sliecas domāt, ka tas varētu būt vēlams asinsvadiem. Bet nav pilnībā pierādīts. Tāpat jāskatās katra cilvēka vispārējais veselības stāvoklis. Ja ir bijusi dzeltenā kaite, C hepatīts, tomēr jāpadomā, kādā stāvoklī ir aknas. Tad šie simt grami vīna nāks tikai par sliktu. Tāpat gremošanas sistēmas slimību, psoriāzes gadījumā.

- Ko darīt, ja liekas, ka tuvam cilvēkam ir alkohola problēmas? Vai ir jēga ko teikt, vai viņš ieklausīsies vai tas tomēr jāsaprot katram pašam?

- Ir, kam jāsaprot pašam, ir, kas uzklausa draugu, dzīvesbiedru, bērnu. Bet uzklausīt ir viens. Ja ir vajadzība apmeklēt narkologu, tas jāizlemj pašam. Manā pieredzē ir gadījumi, kad sieva vīru atved ar varu, – tam jēgas nav. Bet ir gadījumi, kad cilvēks pēc desmit gadiem atnāk un saka, ka atceras, ko es toreiz teicu. Tagad beidzot sapratis, ka ir pienācis brīdis rīkoties. Kaut kas tomēr kādā smadzeņu stūrī bija aizķēries! Ir arī pacienti, kas bijuši smagi nodzērušies un paši spontāni nolēmuši atmest alkohola lietošanu, atgriezties normālā dzīvē.



Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas:

◆ Sievietēm vienā iedzeršanas reizē nevajadzētu pārsniegt 1–2 devas alkohola jeb 1–2 vīna glāzes (1 deva ir 12 g absolūtā alkohola vai 150 ml vīna), nedēļā lietot ne vairāk kā 8 devas, atturēties no alkohola lietošanas vismaz 2–3 dienas nedēļā.



◆ Vīriešiem nevajadzētu lietot vairāk par 2 alkohola devām vienā iedzeršanas reizē un vairāk par 12 alkohola devām nedēļā. Nelietot alkoholu vismaz 2–3 dienas nedēļā!



◆ Vīriešiem bīstama alkohola lietošana, kas var izraisīt atkarību, ir 22 devas nedēļā, sievietēm – 12.



◆ 0,7 litru tilpuma degvīnā ir 20 devas, 0,7 l sausā vīna – 6 devas, divas puslitra pudeles tumšā alus – 5 devas.



Avots: vm.gov.lv

Postulāti svinētājiem:

◆ Atrodi šoferi! Izdomā, kad tev jābrauc, kad jābūt darbā, laikus sarunā, kurš aizvedīs, ja plāno lietot vairāk alkohola.

◆ Padomā, kur ir tava automašīna! Pirms liec pie lūpām alus kausu, izlem, vai tā atrodas īstajā vietā, kas to izbrauks no stāvvietas, vai pratīs to izdarīt, lai to negribas darīt tad, kad reibums jau galvā.

◆ Nopērc alkometru! Taču atceries, ka ne visi alkometri ir precīzi. Tiem, kas tirdzniecībā pieejami par 15 līdz 20 eiro, nedrīkst uzticēties – kļūda ir diezgan liela.



◆ Netici mistiskām formulām! Stundā no organisma iziet vidēji 0,2 promiles alkohola. Ja dzer vienu, otru, trešo dienu, asinīs veidojas liela alkohola koncentrācija. Rēķinies, ka promiļu būs daudz.

◆ Nedzer tukšā dūšā! Lietojot alkoholu tukšā dūšā, strauji paaugstinās tā koncentrācija asinīs, paplašinoties asinsvadiem, nokrītas asinsspiediens. Taču nevajag arī pārspīlēt ar treknu ēdienu un pārāk lielu daudzumu pārtikas.



Avoti: Laila Atiķe un vm.gov.l