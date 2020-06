Svini Jāņus zaļāk – apkopoti vienkārši ieteikumi videi draudzīgai līgošanai

Tuvojoties Jāņiem, kas tradicionāli tiek svinēti zaļumos, Latvijas Zaļais punkts aicina iedzīvotājus parūpēties par to, lai svētki tiktu svinēti zaļāk un svinību vietās nepaliktu atkritumi. Lai iedzīvotājiem, gatavojoties Jāņu svinēšanai, palīdzētu veikt “zaļākas” un videi draudzīgās izvēles, Latvijas Zaļais punkts apkopojis vienkāršus un ikvienam līgotājam noderīgus ieteikumus.

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis norāda, ka pandēmijas radītie ierobežojumi virknei iedzīvotāju bijusi kā iespēja no jauna atklāt un novērtēt Latvijas dabas bagātības un skaistumu. No otras puses Valsts vides dienests ziņo, ka šogad būtiski pieaudzis arī dabā nelegāli izmesto atkritumu daudzumus. “Tāpēc aicinām ikvienu līgotāju, kas dosies svētkus svinēt zaļumos, pārliecināties, ka viņu svinību vieta paliek tīra un sakopta, bet atkritumi nonāk tiem paredzētajos konteineros. Turklāt Līgo ugunskurs nebūt nav vieta, kur sadedzināt savus sakrātos gružus. Svētku galdā labāk likt pašu gatavotus vai vietējo ražotāju ēdienus, atsakoties arī no vienreizlietojamiem traukiem. Pats galvenais šajos svētkos - būt kopā, rūpīgi ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, un būt atbildīgiem arī par apkārtējo vidi,” uzsver K.Zakulis.

Lai svētki būtu gan lustīgi un droši, gan arī to laikā tiktu radīti iespējami mazāk atkritumi, Latvijas Zaļais punkts aicina ievērot šādus ieteikumus:

1. daba ir visskaistākā dekorācija ikvieniem svētkiem zaļumos un nav nepieciešams tērēt līdzekļus vienreizlietojamām dekorācijām. Ja tomēr vēlies dekorēt, pagatavo dekorācijas pats no mājās vai dabā esošiem materiāliem (piemēram, izveido auduma karodziņus vai galda dekorācijas no dabas materiāliem un ziediem);

2. dodies uz veikalu ar jau iepriekš sagatavotu iepirkumu sarakstu – ietaupīsi gan laiku, gan naudu, izvairoties no impulsīviem pirkumiem un lieki nekavēsies veikalā. Svētku galdam izvēlies vietējos ražojumus, kas iepakoti zaļi jeb pārstrādājamā iepakojumā. Iepirkumus liec savā auduma maisiņā un izvairies no plastmasas maisiņiem;

3. izvairies no vienreizlietojamiem traukiem un izstrādājumiem. Arī dodoties dabā, labāk izmantot vairākkārt lietojamus šķīvjus un galda piederumus. Ēdienu atliekas no traukiem vari viegli noskalot vai noslaucīt svinību vietā un pēc tam mājās varēsi kārtīgi nomazgāt, lai vari lietot atkal un atkal;

4. Jāņu ugunskurā nededzini atkritumus, piemēram, auto riepas, plastmasas izstrādājumus vai vecās mēbeles. Šie atkritumi jānodod šķirošanas laukumos, jo, tos sadedzinot, vidē nonāk kaitīgas vielas. Pārliecinies, ka ugunskuru kurini vietā, kur tas ir atļauts un nepakļauj riskam citus;

5. karstā laikā un arī Jāņu rītā svarīgi parūpēties, lai līgotājiem pieejams tīrs ūdens, ar ko veldzēt slāpes. Sarūpē ūdeni lielākos tilpumos un aicini līgotājus ņemt līdzi savas atkārtoti uzpildāmas ūdens pudeles, lai samazinātu plastmasas pudeļu patēriņu. Arī Jāņu tradicionālos dzērienus var iegādāties lielākos tilpumus un katrs līgotājs var uzpildīt savu glāzi;

6. parūpējies un pārliecinies, ka svinību vietā nepaliek atkritumi! Arī tad, ja svinību vietas tuvumā nav pieejami atkritumu konteineri, Tavs pienākums ir atkritumus nogādāt konteineros neatkarīgi no attāluma līdz tiem. Turklāt atceries, ka atkritumi ir jāšķiro, lai tie var sākt otru dzīvi, tādējādi taupot un saglabājot ierobežotos dabas resursus.

Latvijas Zaļā punkta mājaslapā pieejama karte, kurā iedzīvotāji var noskaidrot sev tuvāko atkritumu šķirošanas laukumu vai konteinerus. Tāpat www.zalais.lv var iepazīties ar atkritumu šķirošanas ieteikumiem un uzzināt vairāk par “Zaļi pakots” iniciatīvu, kas vērsta uz to, lai veicinātu pārstrādājama iepakojuma izmantošanu.