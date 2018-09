Tēvi palīdz veidot izpratni par attiecībām ģimenē

Kopš 2010. gada septembra otrā svētdiena Latvijā, kā oficiāli atzīmējama diena, kas iekļauta atceres un atzīmējamo dienu klāstā, ir Tēva diena. Lai gan atsevišķās valstīs Tēva dienas tradīcija mūsdienu izpratnē uzsākusies jau 20. gadsimta sākumā, lielākajā pasaules daļā tā ir relatīvi jauna tradīcija. Tēva dienu dažādās pasaules valstīs svin atšķirīgos datumos, un pārsvarā tā ir svētku diena.

“Bērna dzīvē tēva loma ir ļoti nozīmīga – viņš bērnam var sniegt gan mīlestību un klātbūtni, gan drošības sajūtu, gan palīdzēt veidot priekšstatu par to, kādam ir jābūt vīrietim un tēvam. Bērni, vērojot savu tēvu, veido izpratni par attiecībām ģimenē, par attieksmi pret apkārtējiem un pozitīvu izpratni par pasauli. Esmu gandarīts, ka tēva loma mūsu sabiedrībā arvien vairāk un vairāk iegūst to lomu, kādai tai būtu jābūt. Un Tēva dienas atzīmēšana, kas ar katru gadu ir plašāka, to apliecina”, sveicot ģimenes Tēva dienā, uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Daži interesanti skaitļi un fakti par tēviem:

2017. gadā visvairāk bērni piedzimuši tēviem vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Vidējais tēva vecums turpina pieaugt.



2018. gada pirmajā pusgadā paternitātes pabalstu saņēma 5 143 vīrieši. 2017. gadā paternitātes pabalstu saņēma 10 966 vīrieši, 2016. gadā - 11 081.



Darba likumā ir noteiktas tiesības, kas ļauj tēviem vairāk laika veltīt bērniem dažādos bērna vecuma posmos. Tēviem, kuri aprūpē mazāk par trijiem bērniem vecumā līdz 14 gadiem pienākas ne mazāk par vienu darba dienu papildatvaļinājuma. Tiem, kuri aprūpē vismaz trīs bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti – trīs darba dienas papildatvaļinājuma. Desmit kalendāra dienas ilgs atvaļinājums pienākas tēviem pēc bērna piedzimšanas. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.



Saskaņā ar nodibinājuma “Centrs Dardedze” veikto aptauju, 65% aptaujāto vīriešu piekrituši, ka vēlētos pavadīt vairāk laika ar saviem bērniem, 59% respondentu piekrituši, ka tēva loma ir viena no vislabākajām pieredzēm, ko var piedzīvot vīrietis. 38% respondentu piekrīt, ka ar bērniem ir vērts sākt kaut ko kopā darīt, kad viņi sākuši staigāt, runāt un ir kļuvuši prātīgāki. Savukārt 21% tēvu piekrīt, ka tēva galvenais uzdevums ir rūpēties, lai ģimenē netrūktu naudas.



52% respondentu atzinuši, ka pavada vairāk laika kopā ar saviem bērniem, nekā to darīja viņu tēvi. 63% vīriešu atzinuši, ka ģimenē par bērniem rūpējas abi vecāki, savstarpēji vienojoties. 72% aptaujāto vīriešu norādījuši, ka dzīvo kopā ar savu bērnu māti, 13% vīriešu norādījuši, ka viņu bērni dzīvo kopā ar viņiem, 28% - kopā ar bērnu mātēm, 9% - ikdienas aizgādība tiek dalīta, 50% - cits variants.