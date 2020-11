No šodienas, 16. novembra, tiek mainīta Covid-19 pacienta izolācijas izbeigšanas kārtība, kas attiecas uz ārstniecības personām, sociālo iestāžu un izglītības darbiniekiem. Pamatojoties uz pašreiz pieejamajiem zinātniskajiem atzinumiem un citu valstu pieredzi*, turpmāk visiem Covid-19 pacientiem tiek noteikta vienota izolācijas izbeigšanas kārtība.

Ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par izolācijas izbeigšanu un darba nespējas lapas noslēgšanu Covid-19 pacientam, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:

ja personai, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija nav novēroti slimības simptomi (bezsimptomu infekcija), izolāciju var pārtraukt 10. dienā pēc infekcijas laboratoriskās apstiprināšanas. ja personai Covid-19 infekcija norit ar simptomiem, tad izolāciju var pārtraukt 14. dienā no saslimšanas sākuma ar nosacījumu, ka simptomi (drudzis, klepus u.c. akūtas infekcijas pazīmes) nav novērojami vismaz 3 dienas.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti vērš uzmanību, ka Covid-19 infekcijas laboratoriskās apstiprināšanas gadījumā kontroles testēšana pirms izolācijas izbeigšanas nav jāveic, bet iesaka ievērot noteikto izolācijas laiku, kad ārstniecības persona var lemt par izolācijas izbeigšanu. Tas nozīmē, ka cilvēks drīkst atsākt ikdienas gaitas, kā arī veikt darba pienākumus klātienē bez kontroles testēšanas, kad ārstējošais ārsts pieņem šādu lēmumu, ievērojot minētos principus.

„Covid-19 gadījumā cilvēks parasti ir infekciozs divas dienas pirms simptomu parādīšanās. Simptomu vēl nav, bet vīruss jau ir savairojies organismā tik lielā apjomā, ka cilvēks var inficēt citus, pats nezinot par savu saslimšanu. Covid-19 slimnieks ļoti infekciozs arī pirmajā nedēļā pēc saslimšanas.Tad vīrusa daudzums samazinās, attīstoties organisma imunoloģiskajai atbildei un mazinoties infekcijas simptomiem, divu nedēļu laikā cilvēks paliek neinfekciozs. Saskaņā ar esošo algoritmu, atkārtota testēšana nav jāveic, jo vīruss cilvēka organismā var saglabāties pat mēnesi un ilgāk pēc saslimšanas, bet tas vairs nav spējīgs savairoties un izraisīt slimību citiem cilvēkiem. Neraugoties uz to, ka laboratoriskais tests var uzrādīt pozitīvu rezultātu, vīruss pēc noteikta laika vairs nav aktīvs un līdz ar to cilvēks nav vairs uzskatāms par infekciozu un atbrīvojams no izolācijas”- skaidro SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Atgādinām, ka šobrīd veicot atkārtotu testu bez ģimenes ārsta nosūtījuma, samaksa par pakalpojumu jāveic no saviem līdzekļiem.

Plašāk informācija par ārsta lēmuma pieņemšanas algoritmu Covid-19 pacienta izolācijas pārtraukšanu un pacientu kontroles testēšanu https://www.spkc.gov.lv/lv/kontroles-testesana/arsta-lemuma-pienemsanas-algoritms-covid-gadijuma_13112020.pdf