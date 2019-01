Tiks izvēlētas ģimenes, kas saņems bezmaksas palīdzību neauglības ārstēšanai!

21.janvārī plkst. 15.00 neauglības ārstēšanas kampaņas “Labu darot” ietvaros klīnikā “EGV” notiks izloze, lai izvēlētos četras ģimenes no dažādiem Latvijas novadiem, kas par sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem saņems palīdzību neauglības ārstēšanai. Izlozi varēs vērot arī tiešsaiste kampaņas “Labu darot” facebook profilā https://www.facebook.com/events/2072294922829266/. 2018.gada laikā ziedojumu kastītēs, kas izvietotas gan veikalu tīklā ELVI, gan pie citiem sadarbības partneriem, neauglības ārstēšanai kopā savākti gandrīz 16 000 eiro.

Neauglības ārstēšanas atbalsta programma par sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem tiek īstenota jau sešus gadus, kopā atbalstu saņēmušas vairāk kā 45 ģimenes, piedzimuši 11 mazuļi, bet viens pāris, kas palīdzību saņēma par 2017.gadā ziedoto naudu, šobrīd ir gaidībās. SIA ELVI Latvija komercdirektore, akcijas idejas autore Laila Vārtukapteine stāsta: “Šo gadu laikā mēs - ārsti un akcijas organizatori, esam uzklausījuši daudzu ģimeņu dzīvesstāstus un neskaitāmas reizes pārliecinājušies, cik liela laime ir sagaidīt ģimenē veselīgu un mīlētu mazuli. Par neauglības diagnozi nav pieņemts runāt skaļi, taču tā var skart ikvienu no mums – cilvēki, kas cīnās ar šo problēmu, ir tepat, mums līdzās. Lai arī ne vienmēr ārstēšana uzreiz beidzas ar veiksmīgu grūtniecību, projekta ietvaros apmaksātās manipulācijas ir nozīmīgs ieguldījums, lai šie cilvēki sakārtotu savu veselību un ilgi gaidītā grūtniecība tomēr iestātos. Latvijai ir svarīgs katrs bērniņš, un esam gandarīti, ka par 2018.gadā saziedoto naudu atkal varēsim dot cerību četriem pāriem, kas nokļūs par soli tuvāk savam sapnim auklēt mīlētu un lolotu mazuli!”

Aicinājumam atbalstīt ļoti gaidītu bērniņu nākšanu pasaulē ir atsaukušies tūkstošiem iedzīvotāju visā Latvijā. Kopš 2013.gada maija labdarības kampaņai “Labu darot” kopā saziedoti gandrīz 130 000 EUR. Izlozes rezultātā, atbilstoši saziedoto līdzekļu apjomam, katru gadu medicīnisku palīdzību saņem vairākas Latvijas ģimenes no dažādiem novadiem. Kampaņas organizatori veic arī sabiedrības izglītojošo darbu, skaidro sabiedrībā valdošos stereotipus par neauglības ārstēšanu un aicina ikvienu atbildīgi izturēties pret savu reproduktīvo veselību, vienlaikus akcentējot abu dzimumu partneru nozīmi veiksmīgas grūtniecības norisē.

Neauglības ārstēšanas kampaņu īsteno sabiedriska labuma organizācija “Taureņa efekts” sadarbībā ar nacionālo mazumtirdzniecības tīklu ELVI un “Klīniku EGV”. To atbalsta A/S "Veselības centru apvienība", veikali “ALKOUTLET DZĒRIENI&VĪNI”, bērnu preču veikals “MUKI.lv”, degvielas uzpildes staciju tīkls A/S “VIRŠI-A”, lietotu preču mazumtirgotājs „KRISTĪNE-RR” un “Centrālā Laboratorija" ar filiālēm visā Latvijā. Papildu informācija par kampaņu atrodama mājaslapā: www.labudarot.lv.