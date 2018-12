TOP 7 garšvielas Ziemassvētkos

Populārākās Ziemassvētku sezonas garšvielas ir kanēlis, vaniļas cukurs, karstvīna un piparkūku garšviela, kardamons, safrāns un krustnagliņas, liecina garšvielu ražotāja apkopotā informācija.

“Ziemassvētku laikā virtuvē smaržo pavisam citādi, un lielāko daļu no smaržām rada tieši garšvielas. Tāpat kā mājās gaidām egļu skuju, sveču un mandarīnu aromātu, tāpat arī svētku gaisotne virtuvē nav iedomājama bez kanēļa, kardamona, vaniļas, krustnagliņu un vairāku citu garšvielu smaržas. To izteiktās smaržas buķete rada spēcīgas asociācijas ar Ziemassvētkiem un dažādajiem gardumiem, kuru tapšanā iesaistās ne tikai saimniece, bet bieži vien arī pārējā ģimene, īpaši bērni. Tradicionālais Ziemassvētku augļu kēkss top jau labu laiku pirms svētkiem, arī piparkūku cepšana daudzās mājās sākas līdz ar pirmo Adventu, aukstajā laikā neiztikt bez kāda aromātiska karstā dzēriena. Turklāt garšvielu burciņas bieži vien tiek izvēlētas nelielām dāvaniņām, lai Ziemassvētku laikā dalītos īpašajā smaržā un garšā,” Ziemassvētku gaidīšanas izjūtās dalās garšvielu ražotāja mārketinga vadītājaInga Auziņa.

Kanēlis

Kanēli iegūst no kanēļkoka mizas. Piemēram, kanēlim no Indonēzijas ir salda, aromātiska garša. Maltu kanēli izmanto kūku un plātsmaižu, smalkmaizīšu, kā arī augļu desertu, kā arī rīsu un mannas putraimu biezputru pagatavošanai. Garšvielu plaši izmanto indiešu virtuves ēdienos. Savukārt kanēļkoka mizu jeb tautā dēvētās kanēļa standziņas pievieno karstajiem Ziemassvētku laika dzērieniem, kompotiem, ievārījumiem. Interesanti, ka kanēļkoka mizu var izmantot vairākkārt. Pēc lietošanas to noskalo un nožāvē. Tās noder arī kā galda, vainagu, dāvanu, apsveikumu dekori, radot smaržu un Ziemassvētku sajūtu.

Vaniļas cukurs

Vaniļas cukuru pievieno konditorejas izstrādājumiem, desertiem, piena un kakao dzērieniem. Tā ir ļoti izplatīta un iecienīta garšviela. Sastāvā ir dabiskā vaniļa, ko var atpazīt pēc niecīgiem smalkiem, tumšiem graudiņiem. Vaniļas cukuru plaši izmanto maizes cepšanā un konditorijas izstrādājumos, arī piena dzērienos un kakao. Vaniļas cukuram ir piesātināta garša un aromāts, ar to pūdercukura vietā var pārkaisīt kūkas u.c. konditorijas izstrādājumus. Vaniļas cukuru var pievienot putukrējumam un biezpienam (piemēram, ar svaigām ogām), kā arī kompotiem un ķīseļiem.

Karstvīna garšviela

Karstvīna glāze vienmēr ir bijusi un būs Ziemassvētku tradīcija, un karstvīnu viegli var pagatavot arī mājās. Vajadzīgās garšvielas var kombinēt atsevišķi, bet vienkāršāk katlā dzēriena sildīšanas procesā pievienot daudzveidīgo karstvīna garšvielu, kurā ir iekļautas rozīnes, ingvers, pomerances miza, kanēlis, kardamons un krustnagliņas. Turklāt to var pievienot arī ābolu sulai, tā iegūstot lielisku bezalkoholisko dzērienu ar Ziemassvētku garšu. Tas noderēs arī līdzi ņemšanai uz kalnu vai ceļā pēc Ziemassvētku eglītes.

Kardamons

Arī kardamons ir viena no dārgākajām garšvielām pasaulē. Kardamona augam ir smalkas un garas lapas, metru garas ziedkopas, bet sēklas iegūst no kardamona augļiem jeb aromātiskajām pogaļām. Kardamonu pievieno mīklas izstrādājumiem, saldējumam, putukrējumam un karstajiem dzērieniem, piemēram, kafijai. Šī garšviela arī piešķir austrumniecisku garšu gaļas ēdieniem.

Safrāns

Safrāns ir pasaulē visdārgākā garšviela. Smalkos safrāna pavedienus iegūst no safrāna krokusa ziedu drīksnām, ko ievāc ar rokām. Lai iegūtu 25 g kaltēta safrāna, jāsavāc 3000 ziedu. Safrāns ēdienam piešķir īpašu garšu un spilgti zeltainu nokrāsu. Safrāna pavedieniem iepriekš pievieno 1 ēdamkaroti karsta šķidruma, pēc tam piemaisa ēdienam tā gatavošanas beigu posmā. Garša pastiprinās, ja pirms pievienošanas ēdienam safrānu norīvē ar cukuru vai sāli. Lieto nacionālajiem ēdieniem Vidusjūras zemēs, Ziemassvētku ēdieniem, zupām, mērcēm, ēdieniem no vistas gaļas, zivij un rīsiem, salātiem ar zivi un vēžveidīgajiem, kūkām, smalkmaizītēm, konservētiem ķirbjiem.

Krustnagliņas

Krustnagliņām ir patīkama, bagāta smarža un piesātināta garša. Krustnagliņas var lietot mērcēs, sautējumos, gaļas ēdienos un konservējumos. Lai garša būtu izteiktāka un svaigāka, pirms lietošanas tās jāsasmalcina.

Piparkūku garšviela

Ziemassvētki nav iedomājami bez piparkūkām. To mīklas gatavošanai var kombinēt vajadzīgās garšvielas, bet var arī pievienot piparkūku garšvielu. Tajā ir jau samaltas dažādas garšvielas, un kanēļa, ingvera, krustnagliņas un kardamona maisījums vienmēr garantē, ka izdosies ideālas piparkūkas. Uz 1 kg piparkūku mīklas nepieciešams 15 g piparkūku garšvielas. Tās pievieno atdzisušam sīrupam. Izmanto arī dažādu desertu un kafijas pagatavošanai.