TOP aplikācijas, kas palīdzēs izveidot “palodzes dārziņu”

Valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis pagarināts vēl par mēnesi – līdz 13. maijam. Šo laiku liela daļa sabiedrības pavada tieši mājās, tomēr svarīgi atcerēties izbaudīt pavasari un to iespējams darīt arī iekštelpās. Lai laiku pavadītu lietderīgi un atslābinātu prātu no raizēm, gan vienatnē, gan kopā ar ģimeni iespējams pievērsties jauniem hobijiem, piemēram, "palodzes dārzniecībai". Lai process būtu vieglāks un izdotos arī iesācējiem, mobilo sakaru operators BITE iesaka izmantot mūsdienu tehnoloģijas un aplikācijas, kas var to atvieglot.

Šobrīd daudz vairāk laika tiek pavadīts iekštelpās, tādēļ pavasara izbaudīšanas iespējas šķiet samazinātas. Tomēr šajā laikā iespējams pievērsties jauniem, pavasarīgiem hobijiem, kā piemēram, garšaugu un dārzeņu audzēšanai. Šāds laika pavadīšanas veids ne tikai sniedz gandarījumu par izaudzēto, bet arī dod iespēju pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar ģimeni, iemācoties jaunas prasmes un ļaujot novērst domas no negatīvā.

“Jaunu hobiju apgūšana ir lielisks veids, kā papildināt savas zināšanas dažādās jomās, turklāt mūsdienu tehnoloģijas sniedz lielisku atbalstu. Ir pieejamas dažādas aplikācijas un tehnoloģijas, kas spēj sniegt konkrētus padomus, lai iedrošinātu jauniem eksperimentiem arī iesācējus. Turklāt paļaušanās uz tehnoloģijām ir jo īpaši svarīga tieši šobrīd, kad klātienes tikšanās un dalīšanās ar padomiem ir ierobežota,” stāsta tehnoloģiju eksperts Dainis Dembovskis, kurš atlasījis 4 bezmaksas aplikācijas, kas var noderēt katram jaunajam dārzniekam.

# Garden answers – prasi padomus dārzniecības speciālistam tiešsaistē!

Mobilā aplikācija “Garden Answers” ļauj ne tikai pēc foto noteikt, kāds augs attēlā redzams, bet arī spēj sniegt profesionālus padomus. Tos iespējams iesniegt aplikācijas sadaļā “pajautā dārzniekam” un 24 stundu laikā tiks sniegta atbilde uz konkrēto jautājumu. Tāpat aplikācija sniedz pieeju dārzkopības komūnas forumam, kur ar citiem entuziastiem apspriesties un saņemt padomus. Jāatzīmē gan, ka profesionāļa padoms pieejams tikai angļu valodā.

# Gardening companion – seko līdzi progresam!

Šī mobilā aplikācija nodrošina plašu pieeju informācijai par dažādiem augu veidiem, to kopšanu, informāciju, piemēram, par to, kuri augi ir indīgi mājdzīvniekiem un kā pareizāk kopt dažāda tipa augus. Tāpat aplikācijā iespējams regulāri ievietot aktuālāko informāciju par katra auga attīstības progresu, kā arī uzstādīt atgādinājumus. Interesanti, ka tos iespējams pielāgot konkrētam augam, piemēram, ja jāatceras aplaistīt tomāti, to iespējams atzīmēt, lai kāds augs netiktu pārlaistīts.

# Outsmart – atpazīsti un likvidē kaitēkļus!

Vieni no lielākajiem dažādu augu ienaidniekiem ir kaitēkļi, kas ātri vien spēj stādiņus iznīcināt. Lai tos atpazītu un zinātu, kā ar tiem cīnīties, iesakām mobilo aplikāciju “Outsmart”. Šajā aplikācijā apkopoti vairāki tūkstoši biežāk sastopamo kaitēkļu, turklāt, ievadot kaitēkļa skaitu un aptuveno atrašanās vietu, iespējams apskatīt, cik izplatīti šie kaitēkļi ir konkrētajā teritorijā.

# iScape – pasapņo un izveido savu dārza dizainu!

“iScape” ir mobilā aplikācija, kas papildināta ar virtuālās realitātes elementiem. Tā ļauj uzbūvēt sava sapņu dārza projektu, kā arī ļauj apskatīt, kā tas izskatītos dzīvē, papildinot kameras skatu ar virtuālās realitātes elementiem – izvēlētajiem augu stādiem. Turklāt šo aplikāciju var izmantot arī lai izplānotu, kāda būtu labākā stādiņu kompozīcija palodzes dārziņam.