Vidzemnieki biežāk nekā citu reģionu iedzīvotāji lepojas arī ar saviem sasniegumiem un izaugsmi, rāda aptaujas rezultāti. Pirmās divas vietas, līdzīgi kā visā Latvijā, ieņem lepošanās ar savu ģimeni un radiniekiem, kā arī savu dzīvesvietu – Latviju. Bet trešo vietu dala lepošanās ar savu darbu, kas arī citos reģionos ir starp biežāk minētajām lietām, un lepošanās arī ar saviem sasniegumiem un izaugsmi. Katru no tiem norādījuši 30% vidzemnieku.

“Mēs, Latvijas iedzīvotāji, neesam raduši skaļi lepoties, lai gan mums ir ļoti daudz iemeslu to darīt. Interesanti, ka aptaujas rezultāti parāda atšķirības starp reģioniem, ar ko cilvēki visvairāk lepojas tajos – lai gan visos reģionos pirmajā vietā ierindojas dažādi dabas objekti, tad tālāk jau atšķirības ir lielākas. Piemēram, Vidzemē un Latgalē starp biežāk nosauktajām lietām, ar ko savā reģionā lepojas, ir iedzīvotāji, Kurzemē – reģiona sakoptās un skaistās pilsētas, savukārt Zemgalē – kultūrvēsturiski objekti. Īpaši iepriecina, ka teju trešdaļa no visiem aptaujātajiem (30%), norādījuši, ka lepojas ar saviem sasniegumiem darbā, tai skaitā, savām darba spējām, kvalitāti, un, kas īpaši svarīgi – lepojas ar darbu, kas rada prieku. Tas liecina, ka arvien vairāk apzināmies savu vērtību un arī mēs savu klientu vidū ik dienu redzam uzņēmīgus cilvēkus, ar kuru panākumiem var un vajag lepoties,” stāsta Artis Zeiļa, Luminor Valmieras filiāles vadītājs.

“Vēsturiski mums ir problēmas ar lepošanos – bieži domājam, ka lepoties nevajag, lepnums tiek asociēts ar ko sliktu. Bet lepnums nav augstprātība, kā to dažkārt jauc. Tas, ka lepojos ar savu darbu, nenozīmē, ka esmu arogants un augstprātīgs. Lepnums ir zināt, ka tas ko daru, ir nozīmīgs, vērtīgs un noderīgs. Tas sāk jau iezīmēties jaunajā paaudzē, kas sāk vairāk novērtēt to, ko dara,” par to, ka nereti lepošanās tiek uztverta negatīvi, stāsta ārsts-psihoterapeits Artūrs Miksons.

Trīs lietas, ar ko visvairāk lepojas vidzemnieki, ir ģimene un tuvākie radinieki (88%), kā arī dzīvesvieta – Latvija un tās tauta, ko norādījuši 41% aptaujāto. Savukārt trešo vietu dala lepošanās ar darbu un sasniegumiem tajā, kā arī lepošanās ar saviem sasniegumiem un prasmēm – katru no šīm lietām nosaukuši teju trešdaļa jeb 30% aptaujāto.

Aicināti nosaukt, ar ko cilvēki lepojas konkrētā reģionā, kur dzīvo, Vidzemē visbiežāk tika nosaukti: daba un dažādi dabas objekti. Tieši tie Vidzemē tiek uztverti par galveno vērtību, ko norādījuši 93% aptaujātie. Līdztekus vispārīgākām atbildēm par lepošanos ar mežiem, jūru, ainavām, daudz minētas arī konkrētas vietas – Sietiņiezis, Gaujas Nacionālais parks, Gauja un tās apkārtne. Gandrīz trešdaļa aptaujāto vidzemnieku lepojas ar sava reģiona strādīgajiem, godīgajiem un atvērtajiem cilvēkiem, tā norādījuši 31% aptaujāto. Savukārt trešajā vietā Vidzemē ierindojās lepošanās ar sava reģiona pilsētām un savu dzīvesvietu, ko norādījuši piektdaļa aptaujāto (21%).

Luminor ar kampaņu “Lepni būt šeit”, vēlas mudināt un motivēt cilvēkus ikdienā vairāk saskatīt un lepoties ar Latvijas skaisto dabu, kultūrvēsturisko mantojumu, paveiktiem darbiem, saviem un līdzcilvēku sasniegumiem, kā arī citām lietām. Iemesli tam ir daudz, ko pierāda arī veiktā aptauja, turklāt iemācoties vairāk lepoties, varam veicināt sabiedrības kopējo noskaņojumu, pašapziņu un izaugsmi.