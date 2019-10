Tuvojas Halovīni! Idejas saldumiem

Baudot zelta rudeni, pat nepamanīsiet, kā pienāks mēneša beigas. Un tad 31. oktobrī pie daudzām namdurvīm klauvēs kaimiņu bērni, tērpušies spocīgos un jocīgos kostīmos, vaicājot saldumus. Tas ir Visu svēto dienas priekšvakars jeb Halovīns – ASV radusies tradīcija, kas aizvien lielāku popularitāti ieņem arī Latvijā. Starp jums, visticamāk, ir gan šo “svētku” atbalstītāji, gan tie, kuri ciest nevar Halovīnu.



Atceros, ka pērn vieni no kaimiņiem pēdējā oktobra dienā pie sava dzīvokļa durvīm bija piestiprinājuši lapu, uz kuras rakstīts, ka šeit nekādus saldumus neviens nedos. Tajā pašā laikā vecajā dzīvesvietā kaimiņos dzīvoja pensionāru pāris, kas joprojām sarūpē mazajiem cienastu. Kādu dienu tā pati pensionāre, mīļāk gan skan Maijas tante, piezvanīja pie manām durvīm un iedeva fotogrāfiju, ko vienos no Halovīniem uzņēma ar manu meitu. Tas bija dikti mīļi. Aizdomājos, cik dažādi mēs uztveram vienu un to pašu notikumu, kā ar savu attieksmi varam radīt prieku vai arīdzan veicināt negācijas sevī un citos. Zinu, ka mans tētis neatzīst Halovīna vakaru, tik nez kāpēc gadu no gada konfektes ir iepircis par godu tieši šim notikumam. Neatbalstu nekārtības, ko rada niecīga daļa bērnu, taču negribas arī nozagt mazajiem prieku. Tāpēc konfekšu vietā piedāvāju jums vairākas idejas, ar ko cienāt mazos spociņus un jociņus 31. oktobra vakarā.



Šādus našķus jūs nenopirksiet veikalā, un, kas vēl svarīgi, bērni par tiem būs sajūsmā. Par labiem kaimiņiem un radošām izpausmēm virtuvē! Droši gatavošanas procesā var iesaistīt bērnus un mazbērnus.



Halovīnu īpašais sveiciens

Gadījumā, ja jums nav vēlmes virtuvē darboties ilgāk par piecām minūtēm, bet šoruden esat nolēmuši atvērt durvis Halovīniem, tad, lūk, ideja, kā sapirktās konfektes iesaiņos atbilstoši tematikai. Atliek vien iegādāties pārīti vienreizlietojamo cimdu, vēlams caurspīdīgus. Tos sapildīt ar konfektēm, ekonomiskajā variantā – ar popkornu, kas būs ne mazāk garšīgi, un aizsiet ar lentīti. Kā akcentu var virsū uzlikt gumijas zirneklīti. Tie atrodami vai nu bērnu preču un mantu plauktos, vai arī veikalos, kas atbilst tematikai dārzam un mājai.

Piemīlīgie skeletiņi

Oktobris ir klāt! Un tas nozīmē vienu, drīz spokosies un jokosies. Lai pagatavotu šos piemīlīgos skeletiņus, nepieciešama baltā un melnā šokolāde, kausēšanai joprojām iesaku “Schotgetten”, kas ne reizi nav pievīlusi. Veikalu plauktos būs jāpameklē cepumi kliņģera formā un standziņas (gadījumā, ja neizmantosiet kokteiļa salmiņus), kā arī našķiem tik pateicīgo maršmelovu. “Skeleta” saturēšanai kā alternatīvu var izmantot papīra salmiņu vai koka iesmiņu. Savukārt pamatnei var izmantot pašu ceptus kēksiņus, taču ērtāk un lētāk būs iegādāties veikalā, kur pieejami arī maza izmēra. Lētāk, jo diez vai jūs esat nolēmuši gatavot piemīlīgo skeletiņu armiju.



Kā jau pēc attēla var noprast, kliņģera formas cepumi jāiemērc baltajā šokolādē, kas izkausēta ūdens peldē, bet pēc tam uz brīdi cepumi jāieliek ledusskapī, lai šokolāde sastingst. Pa to laiku, izmantojot izkausētu brūno šokolādi, ar zobu bakstāmo kociņu var sākt zīmēt skeleta seju uz maršmelova, ko izmantosim par šā salduma galvu.



Tagad tik atliek salikt skeletu – kēksiņā iedurot kokteiļa salmiņu vai cepumu standziņu, kam virsū uzlikt trīs līdz četrus cepumus baltās šokolādes glazūrā. Noslēgumā jāuzsprauž galva. Skeletus var taisīt gan ar, gan bez rociņām. Tām izmantojam to pašu kliņģera formas cepumu, kas pirms mērkšanas baltajā šokolādē ir pārlauzts uz pusēm.

Zirnekļa kārums

Lai, gatavojot kādu no iepriekš piedāvātajiem našķiem, pāri palikušās sastāvdaļas nenāktos izmest atkritumos, tās var izmantot cita kāruma pagatavošanai. Nepieciešamas saldās cepumu standziņas, baltā šokolāde, oranžā krāsviela un piparkūku un citu kūku dekorēšanai izmantojamās izejvielas. Iesaiņošanai var izmantot caurspīdīgo iesaiņojamo papīru vai jau gatavus maisiņus, to pašu iepriekš pieminēto zirnekli un lentīti.



“Plašais smaids” – ha, ha, ha!

Interesantas un neparastas idejas meklēju Pinterest.com. Viena no smieklīgākajām un Halovīniem tik raksturīgajām idejām ir “plašais smaids”, šoreiz bez vampīru zobiem. Taču nav sarežģīti arī tos radīt, tik prasīs papildu laiku. Lai pagatavotu šādu uzkodu, jums ir nepieciešams ābols un miniatūrie maršmelovi, kas pieejami arī mazpilsētās. Ja pievērsāt uzmanību, tad attēlā var redzēt, ka starp zobiem (maršmeloviem) un lūpām (sagrieztiem āboliem) ir pildījums. Ar to var improvizēt, izmantojot zemesriekstu sviestu, tikpat labi tas var būt medus vai kāds krēms.

Vampīra zobi

Pirms teikt fui, jāatceras, kam šos našķus gatavojam. Bērniem patīk ‒ jo trakāk, jo labāk. Lūk, vēl viens pavisam vienkārši pagatavojams našķis ar spilgtu rezultātu. Vampīra zobiem nepieciešami cepumi (šādus esmu redzējusi veikalā pie sveramajiem cepumiem), mini izmēra maršmelovi, pavisam nedaudz ciedru riekstu ilkņiem, glazūra (der arī izkausēta baltā šokolāde) un sarkana krāsviela. Ierasti, ka Halovīni mūs pārsteidz ar saviem tērpiem un izdomu. Nu laiks mums pārsteigt viņus ar izdomu.