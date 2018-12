Uztura speciāliste: svētki ir jāsvin!

Vecgada vakarā mēs izklaidējamies, satiekam savus mīļos, draugus un radus. Tas rada sajūtas, kas raksturo svētkus, taču bieži pēc tiem seko raizes par pārmērīgu ēšanu un tā ietekmi uz lieko svaru. Lai varētu netraucēti ļauties svinībām un neraizēties par kādu lieku kilogramu, pieaicinātā uztura speciāliste Liene Sondore piedāvā vairākus noderīgus padomus.

Uz svētku galda ir jābūt īpašam svētku ēdieniem. Mums, latviešiem, ir ierasts, ka divpadsmit, bet lietderīgi būtu atcerēties, ka mūsu senči, kuru ēšanas paradumus reizēm mēģinām „pielāgot” mūsdienām, svētkos neēda veikalu salātus, desas, kūpinājumus un kūkas. Svētkos bija sātīgs ēdiens, danči, rotaļas, lustīga kopā būšana.

Uz veikalu ar sarakstu

Laikus saplānojiet svētku ēdienkarti un cilvēku skaitu. Uz veikalu dodieties ar iepirkumu sarakstu – tā nenopirksiet neko lieku. Labāk izvēlēties kvalitatīvākus produktus un mazāk nekā lētus un ēst daudz! Iesaistiet savus viesus kopīgās maltītes plānošanā un gatavošanā – kopīgas sarunas, rosīšanās virtuvē – lieliska kopā būšana!

Kvalitāte, nevis kvantitāte

Ja jūs uzņemat ciemiņus – gatavojiet pamatēdienu un desertu. Galdā nav jābūt daudziem salātiem un uzkodām! Pamatēdienā izvēlieties gaļu vai zivis – ceptas cepeškrāsnī, sutinātas, bet nepārgatavotas. Ēdiena gatavošanā izmantojiet labas kvalitātes Extra Virgine olīveļļu, izmantojiet mazāk sāls, vairāk garšvielu. Lieliskas garšvielas pilsētnieki var iegādāties eko veikaliņos, arī svaigu rozmarīnu, timiānu u.c., kas ir labs papildinājums ēdiena gatavošanā. Atklājiet sev un saviem mīļajiem burvīgo sakņu pasauli – cepti kāļi, rāceņi, selerijas, bietes, ķirbji, topinambūri, batātes u.c. kopā ar ķiplokiem, olīveļļu, garšvielām – lieliska piedeva pamatēdienam.

Gatavojiet tradicionālos sautētos kāpostus nedaudz „vieglākus” – sautējiet tos tāpat! Ja nu tomēr ir vēlme ko pievienot – noderēs apelsīnu, mandarīnu vai mājās spiesta ābolu sula un nedaudz muscovado cukura krāsai. Nepelnīti mēs piemirstam Briseles kāpostiņus un brokoļus – pāris minūtes blanšēti, pārkaisīti ar Parmas sieru tie ir izcili gardi! Gatavojiet zaļos salātus. Celiet galdā Ķīnas kāpostus, fenheli, kolrābjus, diakonu, papildiniet tos ar granātābola sēkliņām, riekstiem un apelsīnu gabaliņiem. Zirņus vāriet tikai nedaudz, tie var būt arī kā labs papildinājums saknēm. Ja ciemos nāk veģetārieši vai vegāni – respektējiet šo ēšanas virziena izvēli un sarūpējiet gardu pārsteigumu saviem ciemiņiem.

Sulu vietā labāk ūdeni

Lieciet uz galda ūdens karafes, varbūt ar kādu citrona šķēlīti, saldētām ogām – būs koši un veselīgi. Nereti galdā tiek celtas saldi sīrupūdeņi un sulas – tās ir tukšās kalorijas, bez kurām var iztikt. Lejiet ūdeni skaistās glāzēs!

Ēst daudz nav pienākums

Atcerieties, ka nekas NAV obligāti jāēd, ja nevēlamies! Svētki nav ēšanas maratons! Svētki ir prieks! Ja nu tomēr mēdzat viesībās pārēsties un to labi apzināties (padoms dāmām) – nevelciet trikotāžas drēbes – tās neļauj just to, ka ēsts ir gana!