Vāc ziedojumus 50 mazuļiem ar kustību traucējumiem

Lai sniegtu atbalstu mazuļiem ar kustību traucējumiem, rehabilitācijas centrs „Poga” ar „Maxima Latvija” atbalstu uzsācis labdarības akciju visā Latvijā, vācot līdzekļus bērnu agrīnās rehabilitācijas programmai “Podziņa”, kas palīdzēs mazuļiem pilnvērtīgi attīstīties atbilstoši savam vecumam un spējām no dzimšanas brīža līdz 5 gadu vecumam. Ziedotie līdzekļi nodrošinās bezmaksas rehabilitācijas kursu 50 mazuļiem visā Latvijā.

“Podziņa” ir īpaši izstrādāta rehabilitācijas programma mazuļiem ar kustību traucējumiem no dzimšanas brīža līdz 5 gadu vecumam. Programmu izveidojusi "Poga" bērnu fizioterapijas vadītāja Egija Bidiņa. Ņemot vērā to, ka katrs bērns ir īpašs un katram bērnam ir savs dienas ritms, rehabilitācijas programma tiek pielāgota individuāli. Rehabilitācijas komandā darbojas vairāki speciālisti – bērnu neirologs, fizioterapeits, rehabilitalogs un ergoterapeits. Nepieciešamības gadījumā tiks rekomendēti arī citi speciālisti, kā mikrologopēds, uztura speciālists, ortopēds u.c. Rehabilitācijas centra speciālisti strādā komandā.

“Katrs bērniņš šajā pasaulē ierodas kā cienījama individuāla personība ar savām sajūtām un pasaules uztveri. No drošas un ierastas vides bērns piedzimstot nokļūst vietā, kur visas sajūtas ir jaunas un nepieredzētas. Bērnam ir jāmācās pārvarēt gravitācijas spēku, ir jāiepazīst jaunas skaņas, smaržas un jāizzina apkārtējā vide,” stāsta rehabilitācijas centra dibinātāja Rūta Dimanta.

“Grūtniecības laikā pārciestu slimību dēļ, dzemdību traumu vai dažādu saslimšanu dēļ, ir mazulīši, kuri neattīstās atbilstoši savam vecumam. Vecākiem ir smagi noskatīties, kā bērniņš neveļas, nesēž vai nesāk staigāt. Mediķi atzīst, ka svarīgi sniegt palīdzību pēc iespējas agrāk. Agrīna rehabilitācija bērniem līdz 5 gadu vecumam var dot ļoti daudz viņu attīstībā,” turpina R. Dimanta.

“Katram no mums ir iespēja darīt labu darbu un veicot ikdienas pirkumus “Maxima Latvija” veikalos padarīt ikdienu labāku 50 mazulīšiem un viņu ģimenēm visā Latvijā. Man ir prieks, ka varam jau sesto gadu atbalstīt rehabilitācijas centru “Poga”, sperot kopā soļus pretī kvalitatīvākas bērnu rehabilitācijas izveidei Latvijā,” stāsta “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris.

Par rehabilitācijas programmu “Podziņa”:

Rehabilitācijas programma “Podziņa” ir īpaša ar to, ka pirmajā tikšanas reizē visi speciālisti bērniņu apskata un izmeklē kopā, tādējādi speciālistiem ir kopīgs redzējums un kopīgi mērķi kā strādāt bērna labā. Katrs terapeits izmanto savā darbā metodes, kas visefektīvāk palīdzēs īstenot terapijas mērķus. Papildus jau zināmajām fizioterapijas metodēm, nodarbībās tiks pielietotas lietišķās kinezioloģijas un kraniosakrālās terapijas tehnikas.

Rehabilitācijas programmas ilgumu nosaka speciālisti tā, lai slodze būtu atbilstoša bērna spējām, lai bērns justos komfortabli un netiktu pārslogots. Programmas norises gaita tiek apspriesta regulārās speciālistu tikšanās reizēs, kas ļauj strādāt kopīgu mērķu vārdā, apspriest jau sasniegtos rezultātus un izvirzīt jaunus mērķus, palīdzot mazajam cilvēkam labāk izprast savu ķermeni un pasauli sev apkārt.

Ziedot bērnu ar kustību traucējumiem atbalstam iespējams Ziedot.lv mājaslapā, zvanot pa labdarības tālruni 90067007 vai ziedojumu kastītēs pie kasēm visos „Maxima Latvija” veikalos. Papildu iesaistīties labdarības akcijā varēs arī iegādājoties uzņēmumu “Sanitex” SIA, “Felici” SIA, SIA “Baltā bura”, SIA “Fudeks”, SIA “Puratos Latvia”, SIA “Siguldas maiznieks”, “TZMO Latvija” SIA, “Futurus Food” SIA, “Biovela – Utenos Mesa” UAB, SIA “Gaļas nams Ādaži”, SIA “Orkla Confectionary and Snacks Latvia”, SIA “Simpleks”, SIA “Fazer Latvija”, Gaļas pārstrādes uzņēmums “Nākotne” SIA, Putnu fabika “Ķekava” AS, “HK Scan Latvia” AS, “Latvijas Maiznieks” AS, AB “Vilniaus pergale”, SIA “Eugesta un Partneri” produkciju.