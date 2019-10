Vai var ticēt influenceru padomiem par sportošanu? Trenera atbilde – labāk nevajag!

Oktobris tradicionāli ir tas mēnesis, kurā sporta zāles piepilda cilvēki, kuri vēlās vingrot. “Vasara ir beigusies, ņemot sev līdzi sauso un silto laiku, kurā bija patīkami trenēties ārā, tāpēc sporta zāles piepildās ar tiem, kuri vai nu vasarā netrenējās vispār vai deva priekšroku sportošanai ārā. Tomēr, ja tie, kuri “atgriežas” vai ir jaunpienacēji, nepareizi izmanto trenažierus, ir pakļauti riskam sporta zālē iegūt traumu,” stāsta Edijs Cīrulis, treneris ar daudzu gadu pieredzi. Lūk, daži ieteikumi, kuri jāņem vērā sporta zālē, lai veselību uzlabotu, nevis nodarītu tai pāri.

1.padoms: Konsultējieties ar treneri! Šis ir pats vienkāršākais un uzticamākais padoms sporta zāles iesācējiem, kuri kā likums parasti nezina, no kuras puses pieiet lielākai daļai trenažieru. “Tas ir pavisam normāli, ja iesācējs nezina kā rīkoties ar trenažieriem un kurai muskuļu grupai tie ir paredzēti. Tieši tāpēc sporta zālē sastapsiet daudz treneru – nekautrējieties pajautāt viņu padomu!” iesaka E. Cīrulis.

Diemžēl parasti ļaudis tā nedara. Kā tad rīkoties?

2.padoms. Dodiet priekšroku “bloka” trenažieriem. Kā skaidro treneris, sākotnēji šie trenažieri tika radīti rehabilitācijas nolūkos, taču nu ir kļuvuši populāri to vidū, kuri vēlas uzlabot figūru. Pašreizējie trenažieru veidi ļauj labāk un pareizāk nofiksēt ķermeņa pozīciju un izolēt konkrētas muskuļu grupas, kas samazina risku pieļaut nopietnas kļūdas un iegūt traumu. “Taču ar tiem nevajadzētu aizrauties, jo treniņos ir svarīga dažādība,” piebilst sporta apģērbu zīmola 4F vēstnieks.

3.padoms. Izpētiet instrukciju uz paša trenažiera. “Tas ir minimāls priekšnoteikums drošībai, kas ļauj pasargāt sevi no nevajadzīgām traumām. Uz trenažieriem ir minimāla informācija par to regulēšanu, slodzes mainīšanu un pareizu pozu. Uz dažiem no trenažieriem ir QR kodi, kurus noskenējot, tur pat uz vietas var apskatīties video instrukciju par pareizu trenažiera noregulēšanu un tā izmantošanu. Arī nevajadzētu aizrauties ar smagiem svariem: labāk 2-3 piegājienos izpildīt vingrinājumu 20-25 reizes, nekā izspiest pāris reizes ar smagu svaru – tas ir nepareizi,” stāsta E. Cīrulis.

4.padoms. Labāk izvairīties no treniņiem ar brīviem svariem, ja neesat konsultējušies ar treneri. Šāda veida treniņos ķermenim ir jābūt ļoti stabilam, katra kustība ir jākontrolē. Izšķiroša nozīme ir izpildījuma kvalitātei, citkārt vingrinājums ir veltīgs. “Jāatzīst, ka lielākā daļa cilvēku, kuri nav konsultējušies ar treneri, šos vingrinājumus veic nepareizi , savukārt tas var rezultēties traumās,” komentē sporta zīmola 4F vēstnieks.

5.padoms. Influenceru ieteikumi, video blogi, treniņu programmas forumos u.tml. informācijas avoti nav uzticami. Protams, dažkārt interneta vidē var atrast saprātīgas uztura un treniņu programmas, taču no lielākās daļas mati ceļas stāvus. Ne visi “labākie” vingrinājumi ir piemēroti katram sportot gribētājam, jo ir svarīgi ņemt vērā organisma individuālās īpatnības, gūtās traumas, slimības, sagatavotības līmeni un tam līdzīgi. Vārdu sakot, ir jāizturas piesardzīgi un kritiski pret interneta avotos pieejamo informāciju, kā minimums ir jāpārbauda eksperts, kurš sniedz padomus.