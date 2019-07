Vairums iedzīvotāju par svarīgāko īpašumu uzskata mājas

Vairums Latvijas iedzīvotāju savu mājokli uzskata par svarīgāko tiem piederošo īpašumu, taču gandrīz katrs ceturtais nedara neko, lai to pasargātu pret zādzībām, vēsta “Gjensidige Latvija” veiktā pētījuma* rezultāti. “Gjensidige Latvija” Atlīdzību nodaļas vadītājs Aleksejs Kozirs iedzīvotāju paradumus skaidro ar to, ka ikdienā cilvēki mācās no savas pieredzes, tādēļ tie, kas kādreiz piedzīvojuši zādzību, ir daudz piesardzīgāki nekā tie, kas ar zādzībām nekad nav saskārušies.



Gandrīz puse (44%) aptaujāto paļaujas uz drošām slēdzenēm un ir iegādājušies apdrošināšanu, bet teju katrs ceturtais mājas drošību uztic sunim.



“Drošas slēdzenes nebūtu jāuztver kā būtiska aizsardzība pret nevēlamiem viesiem, bet gan kā pašsaprotama sastāvdaļa. Arī zagļiem ir pieejamas dažādas iekārtas, lai tiktu galā pat ar visaugstākās kvalitātes slēdzenēm, – viss ir laika jautājums. Tieši tādēļ ir ieteicams mājās ierīkot signalizāciju, kas varētu pievērst apkārtējo uzmanību nevēlamajiem viesiem, kā arī ziņotu īpašniekam par notiekošo mājās,” skaidro Aleksejs Kozirs.



Kā liecina pētījuma dati, signalizāciju savās mājās ierīkojuši ap 20% iedzīvotāju un ievērojami biežāk tai uzticas vīrieši (24%), nevis sievietes (14%).

Mājas drošību sunim uztic gandrīz katrs ceturtais iedzīvotājs, īpaši bieži (28%) – lauku iedzīvotāji. A. Kozirs norāda, ka suns nebūtu jāuzskata par kārtības nodrošinātāju mājās, taču tik tiešām arī suņa skaļa riešana var palīdzēt pievērst apkārtējo uzmanību notiekošajam un atturēt zagli no nozieguma.



Ir atvaļinājumu sezona, un iedzīvotāji dodas ārpus pilsētas baudīt silto laiku vai ceļo uz ārzemēm. Pirms došanās prom ir nepieciešams apdomāt potenciālos drošības, tostarp zādzību, riskus un laikus parūpēties par drošību. Aizvērti logi, drošas slēdzenes, signalizācija un kaimiņu informēšana ir pats pamats, kas būtu jāievēro pirms došanās prom uz ilgāku laiku. Privātmāju īpašnieki nedrīkst aizmirst par pagalmu – zāles pļāvēji, velosipēdi, skūteri, batuti – visu ir nepieciešams droši noglabāt aiz aizslēgtām durvīm.



Ik gadu “Gjensidige Latvija” saņem aptuveni 90 pieteikumu par zādzībām, tādēļ ir svarīgi iekļaut savā apdrošināšanas polisē mantas apdrošināšanu, kas palīdzētu segt zaudējumus par nozagtajām iekārtām.



Iedzīvotāji iepazīties ar drošības padomiem var vietnē www.drossmajoklis.lv.



*Reprezentatīvu viedokļu pētījumu 2019. gada februārī veica tirgus pētījumu kompānija “Nielsen”. Pētījuma laikā aptaujāti 1600 Latvijas iedzīvotāju.