Vairums kiberuzbrukumu sākas ar e-pastu – kā atpazīt aizdomīgas vēstules?

Kibernoziegumi kļūst arvien sarežģītāki un izplatītāki - jaunākie apkopotie dati liecina, ka 91% no visiem kiberuzbrukumiem sākas ar e-pastu. Tāpēc eksperti kiberdrošības mēneša – oktobra ietvaros aicina lietotājiem būt piesardzīgiem, saņemot svešinieku sūtītus e-pastus vai ziņas dažādās tērzēšanas vietnēs, un apkopojuši svarīgākās pazīmes, kas var liecināt, ka saņemtais e-pasts var izrādīties bīstams.

Daudzi interneta lietotāji joprojām kļūst par pikšķerēšanas krāpnieku upuriem, un šādu gadījumu ir satraucoši daudz. Pikšķerēšanas galvenais uzdevums ir no interneta lietotāja izvilināt slepenu informāciju, piemēram lietotājvārdus, paroles, kredītkaršu numurus.

Apkopotie dati rāda, ka pastāv vairāk nekā 100 pikšķerēšanas veidnes, kas atdarina populārus zīmolus un pakalpojumus. Pikšķerēšana hakeriem izmaksā maz, un tā ir zema riska sociālās inženierijas forma, taču tai ir liels atdeves potenciāls, iegūstot nozagtas paroles, personas datus, iespēju piekļūt sensitīviem datiem un intelektuālajam īpašumam.

Pērn “Microsoft” bloķēja vairāk nekā 13 miljardus ļaunprātīgu un aizdomīgu vēstuļu, un vairāk nekā 1 miljards no šiem e-pasta ziņojumiem klasificēti kā URL-bāzēti pikšķerēšanas draudi.

Dažas no pazīmēm, kā atpazīt pikšķerēšanas mēģinājumus ļaunprātīgos ziņojumos ir:

• pareizrakstības kļūdas un slikta gramatika

• aizdomīgas saites

• aizdomīgi pielikumi

• draudi uz ziņojumu reaģēt ātri

• sūtītājs krāpnieciski izliekas par kādu citu (organizāciju, iestādi, uzņēmumu)

• izmainītas web-lapu adreses

• ziņojuma ievada sveicienā nepareizi minēts jūsu vārds

• saites teksta un URL nesaderība

Viens no būtiskākajiem veidiem, kā sevi no uzbrucējiem interneta vidē pasargāt, ir arī kiberhigiēnas pamatprincipu ievērošana - drošības ielāpu izmantošana un programmatūras un lietotņu regulāra atjaunināšana uz to jaunākajām versijām. Tāpat ieteicams pievērst uzmanību tam, lai izmantotās paroles nav viegli uzminamas, un regulāri parūpēties par datu dublēšanu.