Valsts asinsdonoru centrs jūlijā dosies 45 izbraukumos

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) lūdz visus iedzīvotājus vasarā būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem. Bez donoru ziedotajiem asins komponentiem daudzos gadījumos ārsti nevar palīdzēt smagi slimiem pacientiem. Asinis ir iespējams ziedot visos Latvijas novados, taču, lai būtu vēl tuvāk donoriem, VADC jūlijā dosies 45 izbraukumos.

“Latvijas slimnīcās nemitīgi atrodas daudzi smagi slimi pacienti, kuriem nepieciešama asinsdonoru palīdzība. Diemžēl nelaimes mēdz notikt visneparedzētākajos brīžos un smagas veselības problēmas nav iespējams ieplānot ārpus atvaļinājumu laika, tādēļ lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un rast iespēju ziedot asinis arī gada siltajos mēnešos,” mudina VADC direktore Egita Pole.

Izbraukumi šomēnes plānoti: Pļaviņās, Dobelē, Ķekavā, Koknesē, Saldū, Ķegumā, Ērgļos, Kauguros, Carnikavā, Strenčos, Aizkrauklē, Salaspilī, Ādažos, Alojā, Dzērbenē, Maltā, Dagdā, Varakļānos, Kaunatā, Jēkabpilī, Cesvainē, Balvos, Viļānos, Rugājos, Madonā, Krāslavā.



Pilns izbraukumu saraksts apskatāms VADC mājaslapā www.donors.lv.

Mēneša izbraukumu saraksts:

01.07. Pļaviņu kultūras nams , Daugavas iela 49, Pļaviņas no plkst. 10.00 līdz 13.00;

01.07. T/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00.( specializētā autobusa izbraukums);

02.07. T/c Mols, Krasta iela 46, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

05.07. Dobeles pilsētas kultūras nams, Baznīcas iela 6, Dobele no plkst. 09.00 līdz 13.00;

05.07. Maltas skolēnu interešu centrs, Parka iela 20, Malta, Rēzeknes novads no plkst. 09.00 līdz 12.00;

05.07. Skanste City, Skanstes iela 52, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

06.07. Ķekavas Doles Tautas nams, Rīgas iela 26, Ķekava no plkst. 10.00 līdz 13.00;

06.07. Dagdas kultūras nams, Alejas 29, Dagda no plkst. 09.00 līdz 13.00;

06.07. Paula Stradiņu klīniskās universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

07.07. Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2, Koknese no plkst. 10.00 līdz 13.00;



07.07. Varakļānu poliklīnika, Pils iela 25A, Varakļāni no plkst. 9.00 līdz 12.00;

07.07. T/c Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

08.07. T/c Akropole pie E ieejas, Maskavas iela 257, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00(specializētā autobusa izbraukums);

08.07. Kaunatas kultūras nams, Rāznas iela 14, Kaunatas pagasts no plkst. 09.00 līdz 12.00;

09.07. T/c Origo, Stacijas laukums, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

12.07. Jēkabpils reģionālās slimnīcas konferenču zāle, Pormaļa 125, Jēkabpils no plkst. 09.00 līdz 13.00;

12.07. Saldus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Skrundas iela 28, Saldus no plkst. 10.00 līdz 14.00;

13.07. Cesvaines kultūras nams, Pils iela 8, Cesvaine no plkst. 09.00 līdz 12.00;



13.07. Ķeguma dienas centrs, Liepu aleja 1 B, Ķegums no plkst. 10.00 līdz 13.00;

13.07. IKEA, Biķeru iela 2, Dreiliņi no plkst. 10.00 līdz 14.00 ( specializētā autobusa izbraukums);



14.07. T/c Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

14.07. Balvu muiža, Brīvības iela 47, Balvi no plkst. 09.00 līdz 13.00;

14.07. Ērgļu Saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi no plkst. 10.00 līdz 13.00;

15.07. T/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00.( specializētā autobusa izbraukums);

15.07. Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2,Viļāni no plkst. 09.00 līdz 12.00;

15.07. Kauguru kultūras nams, Raiņa iela 110, Jūrmala no plkst. 10.00 līdz 14.00;

16.07. Brīvības piemineklis, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

16.07. Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, Jūras iela 1A, Carnikava no plkst. 10.00 līdz 13.00;



19.07. Rugāji, Kurmenes iela 69, Rugāju novads no plkst. 09.00 līdz 12.00;



19.07. Atpūtas un izklaides centrs “Bowlero”, Lielirbes iela 27, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

19.07. Strenču kultūras nams, Baznīcas iela 2 no plkst. 10.00 līdz 13.00;

20.07. Madonas mūzikas skola, Blaumaņa iela 16, Madona no plkst. 09.00 līdz 13.00;

20.07. Aizkraukles kultūras nams, Spīdolas iela 1, Aizkraukle no plkst. 10.00 līdz 14.00;

21.07. T/c Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

21.07. Salaspils kultūras nams “ Rīgava”, Līvzemes iela 7, Salaspils no plkst. 10.00 līdz 13.00;

22.07. Pašvaldības policija, Hanzas iela 7, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00;

26.07. Ādažu kultūras nams, Gaujas iela 33A no plkst. 10.00 līdz13.00;

26.07. T/c Sky and More, Duntes iela 19A, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

26.07. Jēkabpils reģionālās slimnīcas konferenču zāle, Pormaļa 125, Jēkabpils no plkst. 09.00 līdz 13.00;

27.07. Jaunā Teika, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00. (specializētā autobusa izbraukums);

27.07. Alojas bibliotēka “Sala”, Liepu iela 3, Ungurpils no plkst. 10.00 līdz 13.00;



29.07. Krāslavas kultūras nams, Rīgas iela 26 no plkst. 09.00 līdz 12.00;

29.07. T/c Rīga Plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);



29.07. Dzērbene, Vecpiebalgas novads no plkst. 10.00 līdz 14.00;



30.07. Balticom, Straupes iela 5, Rīga no plkst. 10.00 līdz 13.00;



VADC aicina donorus ziedot asinis kādā no pastāvīgajām asins ziedošanas vietām vai izbraukumos. Visās ziedošanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi.



Ja persona bijusi saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar COVID-19, asinis nedrīkst nodot 14 dienas. Savukārt pēc vakcinācijas pret Covid – 19 donorus aicina nogaidīt 7 dienas. Asinis var ziedot tie cilvēki, kuri jūtas labi un ir pārliecināti par savu veselības stāvokli. Pirms ierašanās kādā no ziedošanas vietām, VADC lūdz iepazīties ar aktuālo informāciju donoriem VADC mājaslapā www.donors.lv, jautājumu gadījumā par veselības stāvokļa atbilstību vispirms zvanīt uz VADC bezmaksas tālruni 80000003 ( darba dienās no plkst. 08.30 līdz 17.00).

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.