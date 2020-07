Vēdera priekam jeb pieci soļi uz drošu pārtikas patēriņu vasarā

Kvalitatīva pārtika un drošs tās patēriņš ir būtisks aspekts teju pusei no Latvijas iedzīvotāju, liecina 2019. gada Eirobarometra dati . Vasarīgi siltie laika apstākļi ir lieliski piemēroti brīvdabas piknikiem un dārza grilēšanas svētkiem, taču tie arī sniedz vidi baktēriju un citu patogēnu klātbūtnei pārtikā, kas var izraisīt saindēšanos ar ēdienu. AS “Putnu fabrika Ķekava” eksperti ir apkopojuši piecus vienkāršus padomus, kuros ieklausoties būs iespējams izvairīties no saindēšanās ar pārtiku šovasar.

Gaļas produktu transportēšana

Svaigās gaļas produktus vislabāk iegādāties no zināmiem gaļas ražotājiem. Pašmāju produkcija būs visdrošākā izvēle, jo svaigās gaļas produkcijas ceļš no vietējās ražotnes līdz veikala plauktam būs vieglāk izsekojams, un tā līdz pirkuma grozam nonāk ātrāk, nekā importētā. Kad veikalā gaļa iegādāta (pirms tam pārliecinoties par derīguma termiņu!), sākas pašu atbildība par tās drošu lietošanu uzturā. Vispirms – nogādāšana mājās. Te jāatceras, ka istabas temperatūrā gaļu vēlams uzglabāt ne ilgāk kā pusotru stundu. Karstākā temperatūrā šis laiks attiecīgi ir īsāks. Tādēļ centieties nogādāt svaigās gaļas produktus ledusskapī pēc iespējas ātrāk.

Uzglabāšana ledusskapī

Dažādu gaļas produktu uzglabāšanas laiks ledusskapī var nedaudz atšķirties, taču, piemēram, vistas un cāļu svaigo gaļu nebūtu vēlams glabāt ilgāk par 1-2 dienām ar vēlamo temperatūru 4oC. Savukārt saldētavā ar optimālu un stabilu temperatūru (-18°C) putnu gaļu var droši uzglabāt līdz pat 9 mēnešiem. Svarīgi ir pārliecināties, lai iepakojumā būtu iespējami maz gaisa.

Pirms gatavošanas – sagatavoties pašiem!

Pirms gaļas gatavošanas jāievēro pamata drošības soļi – neatkarīgi no tā, vai esat savas mājvietas virtuvē vai piknikā pie dabas. Pirmais solis ir nomazgātas rokas un tīri nepieciešamie virtuves rīki. Gatavojot vairākus ēdienus, pārliecinieties, ka gatavošanas laikā citi produkti, tai skaitā jau pagatavota gaļa, nesaskartos ar svaigo gaļu, virtuves piederumiem un traukiem, kur tā bijusi. Neizmantojiet vienu trauku dažādiem ēdienu veidiem pirms neesat to rūpīgi nomazgājuši – turiet jēlo gaļu, jūras produktus, olas pa gabalu no termiski apstrādātiem produktiem. Tādējādi būsiet pārliecināti, ka droši varēsit ēst pagatavoto daudzveidīgo ēdienu maltīti.

Gatavošana

Gaļa ir droša lietošanai uzturā vien kārtīgi un atbilstoši pagatavota. Cepot gaļu uz grila, cepeškrāsnī, uz pannas vai vārot, visdrošāk varēsiet pārliecināties par gatavību, izmantojot speciālo gaļas termometru, kas izmēra iekšējo temperatūru. Patēriņam droša gaļa būs, ja gatavošanas laikā temperatūra produkta iekšpusē būs sasniegusi vismaz 72oC, un šādā temperatūrā produkts izturēts vismaz 2 minūtes. Gatavošanas ilgums un temperatūra ir atkarīga no vairākiem faktoriem: gaļas gabala lieluma un veida (piemēram, vai tā ir fileja vai ar kauliņu), vai attiecīgais gabals ir paņemts no ledusskapja vai mirkli pirms došanās uz cepešpannu nedaudz pastāvējis istabas temperatūrā. Svaigu cāļu un vistas gaļu bez piedevām uz pannas jācep aptuveni 15-25 minūtes, bet cepeškrāsnī – vidēji 10-15 minūtes (180 līdz 200°C). Savukārt grilējot vispirms 20-30 minūtes rūpīgi uzkarsējiet grilu, līdz ogles sedz maza pelnu kārtiņa.

Kā uzglabāt pagatavoto gaļu?

Ja vienā ēdienreizē pagatavotā gaļa nav apēsta, to noteikti var atstāt citām ēdienreizēm, ieliekot ledusskapja vidējā plauktā. Nav ieteicams ledusskapī likt siltus ēdienus, jo ledusskapja zemajā temperatūrā ēdiens atūdeņosies un radīsies kondensāts, kas paātrinās gaļas bojāšanos. Uzglabāšanas laiks ir atkarīgs no ledusskapja temperatūras, citu produktu klātbūtnes tajā, kas var paātrināt bojāšanos, un citiem faktoriem, tomēr 2-3 dienas ir maksimāli ieteicamais laiks. Atstājot uz galda pagatavotu gaļu neatbilstošā traukā, pusstundas laikā, it īpaši siltā un mitrā laikā, dažādi kaitēkļi (piemēram, mušas) var ēdienu sabojāt.





Ievērojot šos pavisam vienkāršos ieteikumus, jums būs iespēja kopā ar ģimeni un draugiem droši baudīt gardo maltīti visas vasaras garumā.