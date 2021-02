Veselīgie našķi – citrusaugļi. Kāda ir to ietekme uz veselību un labsajūtu?

Ziema ir laiks, kad no dienvidu zemēm uz Latviju atceļo plašs citrusaugļu klāsts – veikalos ir pieejami pavisam svaigi un sulīgi apelsīni, mandarīni, pomelo, citroni, kumkvati, laimi. Tie ir iekarojuši pastāvīgu vietu mūsu ēdienkartē. Daudziem tas ir veselīgs gardums un C vitamīna avots imunitātes stiprināšanai, taču nekontrolēts citrusaugļu patēriņš nav ieteicams un veselīgs. Kā citrusaugļi ietekmē veselību, cik daudz tos var ēst, bet kuriem cilvēkiem no šiem augļiem būtu jāatturas, skaidro farmaceite Zane Melberga.

Citrusaugļu ietekme uz veselību un pašsajūtu

Citrusaugļiem ir ļoti daudz pozitīvu īpašību, jo tie ne vien satur daudz noderīgu vitamīnu, bet ir arī bagātīgs šķiedrvielu avots. Citrusaugļos esošais C vitamīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, kā arī normālu kolagēna veidošanos. Tas savukārt nepieciešams normālai asinsvadu, kaulu, skrimšļu, smaganu, ādas darbībai, kā arī palīdz mazināt nogurumu un nespēku. Farmaceite skaidro, ka citrusaugļos izteiktā C vitamīna daudzums ne tikai palīdzēs izsargāties no dažādām infekcijām un stiprināt imunitāti, bet arī paātrinās atlabšanu saaukstēšanās gadījumā, kā arī veicinās uzņemt pārtikā esošo dzelzi un citas vērtīgas lietas.

Citrusaugļi arī palīdz nodrošināt stabilu cukura līmeni asinīs – pēc veselīgo našķu ēšanas cukurs izdalās lēni un vienmērīgi, sniedzot enerģiju ilgākam laikam. Citrusaugļos ir arī daudz kālija, kas ir nepieciešams muskuļiem, minerālvielu balansam un šķidrumu plūsmas regulēšanai organismā, kā arī tas palīdz labāk izskalot ķermenī esošos sāļus.

Ņemot vērā C vitamīna labvēlīgo ietekmi uz imūnsistēmu kopumā, dienā profilaktiski ieteicams lietot 1000 mg vitamīna, taču saaukstēšanās gadījumā devu ieteicams palielināt līdz 2000 mg, lai stimulētu imūnsistēmas darbību. Nepieciešamās devas uzņemšana ik dienu vien ar citrusaugļiem varētu radīt izaicinājumu, tādēļ farmaceite skaidro, ka aptiekās iespējams iegādāties uztura bagātinātājus tablešu, sīrupu, kapsulu, pilienu vai putojošu tablešu formā, tādējādi ievērojami atvieglojot nepieciešamā vitamīna uzņemšanu ikdienā. Savukārt cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar kuņģi, jāizvēlas ilgstošas iedarbības C vitamīns, kas nevis izšķīst uzreiz kuņģī, bet izdalās zarnu traktā, taču par tā labāko veidu un lietošanu ieteicams konsultēties ar farmaceitu.

Citrusaugļi un to īpašības

Citrons jeb visu citrusaugļu karalis. No visiem vitamīniem un minerālvielām, citronā visvairāk ir C vitamīna, bet dienā apēst 100 gramus svaiga citrona varētu būt liels izaicinājums, tāpēc farmaceite uzturā iesaka iekļaut arī citus C vitamīna avotus vai arī to uzņemt ar uztura bagātinātājiem. Papildu C vitamīnam, citrons satur neliela daudzuma B grupas vitamīnus, kalciju, dzelzi, magniju, kāliju un fosforu.

Laims satur ne tikai daudz C vitamīna, bet arī B vitamīnu, kāliju, kalciju, dzelzi un citus vitamīnus. Pateicoties askorbīnskābei un kālijam, laims ir spējīgs nostiprināt asinsvadu sieniņas, tādēļ to rekomendē sirds un asinsvadu slimību profilaksei. Laims pasargā zobus no kariesa un sliktām nogulsnēm, kā arī novērš smaganu asiņošanu. Laims satur pektīnu, kas veicina toksisko vielu izvadīšanu no mūsu organisma. Savukārt ēteriskās vielas, kuras satur šis zaļais auglis, uzlabo apetīti, palielina kuņģa sulas izstrādi, stimulē gremošanas traktu, tāpēc austrumu virtuve pie pusdienām vai vakariņām piedāvā mērces vietā laima daiviņu.

Apelsīni un mandarīni satur arī B grupas vitamīnus un minerālvielas, kā arī nelielos daudzumos kalciju, magniju, dzelzi, fosforu, kāliju, varu un mangānu. Šajos citrusaugļos esošās šķiedrvielas palēnina cukura uzsūkšanos, kalpo kā barība zarnu mikroflorai, nodrošina regulāru vēdera izeju, saista un izvada no organisma toksiskas vielas. Gan apelsīni, gan mandarīni ir labs C vitamīna avots, tomēr apelsīnos C vitamīna ir divreiz vairāk nekā mandarīnos. Apelsīnos arī ir divreiz vairāk B9 vitamīna, kas nepieciešama asinsradei, imunitātei, nervu, sirds un asinsvadu sistēmas veselībai, kas ir arī vitāli nepieciešams plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā. Ar apelsīnu un mandarīnu ēšanu jābūt piesardzīgiem cilvēkiem, kuriem ar gremošanas trakta slimībām, īpaši ar kuņģa čūlu. Tāpat ir arī ar cilvēkiem, kas pakļauti alerģiskām reakcijām – apelsīni un mandarīni jālieto nelielās devās.

Kaumkvats jeb pundurapelsīni. Tie ir Ķīnas izcelsmes citrusaugļi, kas mūsdienās aug visās siltajās zemēs, kurās mēdz augt arī parastie apelsīni. Kumkvatiem ir aromātiska, saldena miziņa un skābens, gaiši oranžs mīkstums. Kā auglīši ir mazi, tos ēd nelobītus ar visu mizu. Kumkvati satur vairāk C vitamīna nekā parastie apelsīni, turklāt tie ir bagātīgi arī ar A vitamīnu.

Pomelo ir bagātīga kālija krātuve – viens auglis satur apmēram trešdaļu no kālija dienas normas. Kālijs pazemina asinsspiedienu, nodrošina labāku skābekļa piegādi smadzenēm un sirdij. Kālija pozitīvā ietekme izpaužas arī kā liekā ūdens izvadīšana no organisma, tādējādi mazinot tūskas. Dāmas šo augli var nodēvēt par īstu pretnovecošanas produktu, jo tajā atrodas viss, kas nepieciešams skaistai ādai, veseliem, stipriem zobiem, kā arī labai pašsajūtai. Ar pomelo ēšanu nevajadzētu aizrauties cilvēkiem, kuriem ir nieru un aknu problēmas. Piesardzīgiem jābūt arī tiem cilvēkiem, kuriem ir zems asinsspiediens, jo pomelo to varētu samazināt vēl vairāk.

Pamatprincips – dažādība, sabalansētība un mērenība

Farmaceite atgādina, ka arī citrusaugļu patēriņam jābūt ierobežotam un dienā nevajadzētu pārsniegt 200-300 gramu jeb 3-4 mandarīni vai 1 apelsīns. Jāatceras arī, ka priekšroka jādod veseliem augļiem, nevis to sulām. Lai gan sulā būs lielāks vitamīnu daudzums, tomēr tā saturēs arī vairāk cukura un mazāk šķiedrvielu. Ēdot citrusaugļus, vēlams tos kombinēt ar produktiem, kas palēninās glikozes paaugstināšanos asinīs, piemēram, papildinot augļu starpēdienreizi ar riekstiem vai sēklām. Piesardzīgiem ar citrusaugļu lietošanu ikdienā jābūt cilvēkiem ar kuņģa problēmām. Citrusaugļi ir skābi saturoši, tādēļ tie var radīt pastiprinātu vēdera kairinājumu.

Lai arī cik daudz labo īpašību piemītu citrusaugļiem, ik dienu nedrīkst aizmirst par sabalansētu uzturu, pietiekamā daudzumā uzņemot arī olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus un ūdeni. Ņemot vērā to, ka ziemas sezonā ar sabalansētu uzturu nav iespējams uzņemt visus organismam trūkstošos vitamīnus, papildus ieteicams lietot arī multivitamīnu un minerālu kompleksu. Šo kompleksu sastāvā ir C, A un D vitamīni, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību. Savukārt B5 vitamīns palīdz samazināt nogurumu, nespēku un uzturēt garīgās darbaspējas. Kompleksā esošais cinks, selēns, C un E vitamīni veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.