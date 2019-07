Video eksperiments: cik ātri var ielauzties mājoklī un to apzagt?

Zagļi ir aktīvi visu gadu, bet īpaši uzmanīgiem mājokļa īpašniekiem jābūt vasarā, jo tad cilvēki biežāk atrodas ārpus mājas, dodas ceļojumos, kā arī neapdomīgi atstāj mantas redzamā vietā uz terasēm vai neaizver logus. If Apdrošināšana veiktais eksperiments parādīja, ka mājokļa apzagšanai pietiek ar 1,5 minūtēm.





Zādzības var notikt dažās minūtēs

“Zādzības no mājām un dzīvokļiem visbiežāk notiek, atmūķējot terases durvis, logus vai āra durvis. Tāpat, ja logi vai balkona durvis ir atstāti vēdināšanas režīmā un zaglis tos var atspiest vaļā. Situācijas ir dažādas, bet parasti zagļi izvēlas īpašumu, kas nav labi apsargāts un tajā viegli iekļūt,” komentē Privātīpašuma apdrošināšanas produktu vadītājs Endijs Melecis. Ir bijis gadījums, kad zaglis no viena īpašuma nozaga kāpnes, kuras pēc tam izmantoja, lai iekļūtu blakus esošās mājas otrajā stāvā un to apzagtu. Zagļi var ielauzties īpašumā, kamēr saimnieks aizgājis uz veikalu, vai pat apzagt mājas pirmo stāvu, kamēr iemītnieki otrajā stāvā guļ. Eksperiments parādīja, ka zādzības paveikšanai var pietikt vien ar dažām minūtēm.





Zog naudu, datorus un pat alkoholu un dārza žogu

Zādzību veicot ātri, zagļi izvēlēsies mantas, kas ir viegli redzamas un ko ir viegli iznest un, protams, pēc tam vienkārši pārdot. “Parasti tiek zagtas vērtslietas, bižutērija, somas, rokaspulksteņi, nauda, mazā elektrotehnika – foto kameras, datori un to aprīkojums. Nereti arī alkohols un apģērbi, piemēram, zīmolu apģērbi un krekli, kas vēl ir iepakojumos,” stāsta apdrošināšanas vecākā atlīdzību regulētāja Iveta Briede. Ja būs iespējams lietas aizvest, tiks nozagtas arī mantas no dārza vai šķūnīša. Ir nozagta gan dārza tehnika, gan sūkņi, ūdens sildītājs un iepakojumi ar ruļļos satītu žogu. Ir pat bijis gadījums, kad zaglis aizveda mucveida pirti.





Sabojāti tiek arī vārti, durvis un logi

2018. gadā policija reģistrējusi 2286 mājokļa apzagšanas gadījumus, šogad pirmajos 6 mēnešos to jau ir vairāk nekā 830. Zaudējumi var būt daži simtiem eiro, bet zagļi ir nozaguši iedzīvi arī 35 000 eiro apmērā. Pat, ja ielaušanās mēģinājums ir neveiksmīgs, tiek sabojāts īpašums, metāla durvju nomaiņa var izmaksāt pat 600 eiro. “Pagājušajā vasarā zagļi no kāda īpašuma mēģināja aizdzīt automašīnu, tika bojāti īpašuma vārti, stabi un automātika. Par laimi, auto netika nozagts, bet zaudējumi bija mērāmi 1800 eiro vērtībā. Tādēļ ir svarīgi apdrošināt gan savu iedzīvi, gan īpašumu,” piebilst E. Melecis.





Vienkārši ekspertu padomi, kas jāievēro ikvienam

Nepastāv 100% aizsardzība pret zagļiem, bet ir vairākas lietas, kas ir jāievēro, lai risku samazinātu. “Ja dzīvojat privātmājā, palīdzēt var arī labi izgaismots pagalms, kustības sensori, mājas mīlulis suns. Tāpat sevišķi būtiski ikdienā turēt aizvērtus aizkarus un žalūzijas, jo pa privātmāju lielajiem logiem var noskatīt vērtīgas mantas un izpētīt iedzīvotāju dienas režīmu un ikdienas paradumus,” iesaka Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska. Tāpat policijas pārstāve atgādina, ka, pamanot aizdomīgas personas un automašīnas, kurās iekšā esošās personas, iespējams, novēro mājokļus, nekavējoties jāziņo likumsargiem pa tālruni 110.





Vērts atcerēties:

Kvalitatīvas durvis, videonovērošana un signalizācija var atturēt zagli no ielaušanās. Aktivizējiet signalizāciju arī, ja ārpus mājokļa dodaties uz īsu brīdi. Privātmājā, dodoties gulēt, aktivizējiet signalizāciju stāvos, kur neviens neatrodas.

Daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpas durvīm jābūt slēdzamām ar atslēgu vai durvju kodu.

Izejot no mājas, logi pilnībā jāaizver un durvis jāaizslēdz. Arī esot mājās, turiet durvis aizslēgtas.

Nepublicējiet informāciju sociālajos tīklos par plānoto ceļojumu.

Uzturiet labas attiecības ar kaimiņiem un palūdziet, lai viņi pieskata mājokli jūsu prombūtnē.

Ja dodaties prom uz ilgāku laiku, palūdziet, lai kāds iztukšo jūsu pastkastīti.

Apdrošiniet savu mājokli un iedzīvi. Apdrošināšana palīdzēs gadījumā, ja zaglis tomēr būs izvēlējies ielauzties jūsu īpašumā.