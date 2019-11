VIDEO: Vai tumšajā laikā būtu jāguļ vairāk?

Kaut arī rudenī un ziemā daudzi no mums ikdienā kļūst miegaini un vairāk laika grib pavadīt guļot, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docents un Stomatoloģijas institūta Miega laboratorijas vadītājs Juris Svaža uzskata, ka “tumšajam laikam nevajadzētu ietekmēt nepieciešamību pēc miega, jo septiņas līdz septiņas ar pusi stundas miegam vairumam no mums ir pietiekamas”.

“Cilvēks nav ne lācis, ne ezis, kuram būtu jāguļ ziemas miegs. Ja ikdienā sāk gulēt ilgāk tikai tāpēc, ka nav ko darīt, jo ārā ir tumšs, var sākties tā sauktais neīstais bezmiegs. Cilvēks iet pie ārsta un sūdzas par bezmiegu, taču īstenībā viņš par daudz laika pavada gultā,” stāsta RSU Miega laboratorijas vadītājs.

Katram ir jāturas pie sava diennakts cikla, ievērojot individuālās vajadzības. Ja parasti miegam ir pieticis ar sešām stundām, nevajag gada tumšajā laikā gulēt astoņas, savukārt citam neatkarīgi no gadalaika vienmēr miegam vajag deviņas stundas.

Jāuzsver, ka ir labie gulētāji un sliktie gulētāji. Labie gulētāji ļoti labi guļ naktī, turklāt pa dienu vēl stundiņu paguļ, bet sliktiem gulētājiem miega kvalitāte ir vājāka, un dažādi uztraukumi, pārdzīvojumi negatīvi ietekmē viņu miega kvalitāti. “Šiem cilvēkiem vajadzētu domāt par tā saukto miega higiēnu. Viens no miega higiēnas pamatprincipiem ir, kad gulēt iešanas un celšanās laiks ir viens un tas pats gandrīz katru dienu, ieskaitot brīvdienas,” skaidro miega speciālists.

“Otra ļoti svarīga lieta – ja nevar pagulēt, jāceļas augšā un kaut kas jādara, jo vārtīšanās pa gultu nav nekas labs – cilvēki sāk domāt sliktas domas un ieiet tādā kā apburtā lokā, kad ir uztraukums par to, ka es slikti guļu, neapmierinātība ar miega kvalitāti no rīta un dienā, bailes vakarā no bezmiega, un tā tālāk.”

Būtu vērts zināt, ka aptuveni stundu pirms došanās pie miera telpā vajadzētu ieslēgt blāvāku, mierīgāku gaismu, atceroties, ka labāks ir gaismas dzeltenais spektrs. “Tas ļauj radīt tādus apstākļus, lai ķermenis būtu gatavs iet gulēt.” Taču tiem, kuri rudens un ziemas periodā pa dienu jūtas miegaini, jālieto spilgts apgaismojums.