Visas Latvijas pašvaldības piedalīsies “Lielajā Talkā”

Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta “Lielo Talku”, kura notiks jau 24. aprīlī. Visi pašvaldību koordinatori ir gatavi darbam, lai informētu talkotājus par talkas norisi un talkošanas iespējām. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz “Lielās Talkas” norises brīdi, taču pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā sestdienā vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.

Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība “Lielo Talku” ir atbalstījušas jau kopš tās pirmsākumiem 2008. gadā, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par talkošanu, talkošanas vietu iezīmēšanu un atkritumu savākšanu. Pašvaldības vienmēr ir bijušas viens no galvenajiem “Lielās Talkas” balstiem, bez kura talkas, kādas mēs tās pazīstam, nebūtu iespējamas. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā sabiedriska kustība, kuras mērķis ir rūpēties par vidi, tik ilgu laiku tiek atbalstīta valsts un pašvaldību līmenī.

Vita Jaunzeme, “Lielās Talkas” vadītāja: “Esmu patiesi pateicīga Latvijas Pašvaldību savienībai, kā vienam no mūsu pirmajiem un uzticamākajiem partneriem, par atbalstu, kādu tā ir sniegusi “Lielajai Talkai”, kā arī katrai Latvijas pašvaldībai atsevišķi. Bez jums mūsu darbs būtu daudz grūtāks un mēs nevarētu panākt to, ko šobrīd esam sasnieguši. “Lielā Talka” ir kļuvusi ne vien par atkritumu savākšanas pasākumu, bet arī ieguvusi daudz plašāku nozīmīgumu, mudinot cilvēkus veikt labiekārtošanas darbus un veicot sabiedrības izglītošanas funkciju vides jautājumos. Taču ir skaidrs, ka bez katras Latvijas pašvaldības un mūsu sabiedrības iesaistes tas nebūtu iespējams. Latvijas pārākumu šajā jautājumā šogad atzina arī Pasaules talku kustība “Let`s do it!”, atzīstot Latviju par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu. Tas ir visu mūsu kopīgais sasniegums, kas nebūtu iespējams bez mūsu pašvaldību aktīvas līdzdalības.”

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis: “Par spīti dažādiem izaicinājumiem visa gada garumā, skaista, sakārtota, labiekārtota un veselīga vide vienmēr ir ļoti svarīga ikvienam iedzīvotājam visā Latvijā. Īpaši šogad novērtējam dabas vērtību un aizvien vairāk laika pavadām mūsu skaistajās lauku ainavās, meža takās, piekrastes smiltīs, zaļajos parkos un upju krastos. Latvijas Pašvaldību savienība Lielo Talku atbalsta jau no pašiem pirmsākumiem un esam gandarīti, ka gadu no gada pašvaldības piedalās, lai mūsu vide būtu tīra un sakārtota, tiktu labiekārtota kāda vieta vai izveidots jauns vides objekts. Ir patiess gandarījums, ka šī sadarbība ir rezultatīva un būtiska jau daudzus gadus. Lai arī kādas pārmaiņas un izaicinājumus piedzīvo pašvaldības, “Lielā Talka” ir stabila un nemainīga vērtība. Tā ir tradīcija, kas pašvaldībās turpināsies, spējot operatīvi pielāgoties neierastajiem apstākļiem. Paldies visām pašvaldībām par šo aktīvo darbu un ieguldījumu talkas nodrošināšanā.”

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu var atzīmēt “Lielās Talkas” mājas lapā “solo” talkas kartē. Ja dodaties talkot “duo” talkas ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” (vienas mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot citā formātā, atbilstoši tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem, savu talkošanas vietu varat atzīmēt “Lielās Talkas” kartē, sākot ar šā gada 24.martu – mēnesi pirms “Lielās Talkas”.