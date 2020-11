Visbiežāk sadursmēs ar meža dzīvniekiem tiek notriektas stirnas

Baltijā veiktā pētījuma dati liecina, ka 68% Latvijas, 64% Igaunijas un 57% Lietuvas iedzīvotāju visbiežāk cietuši ceļu satiksmes negadījumā ar meža dzīvnieku – stirnu. Tālāk secīgi ierindojas sadursme ar alni, kā arī mežacūkām.

Pētījumā noskaidrots, ka sadursmēs ar meža dzīvniekiem ir iekļuvis katrs sestais Baltijas valstu iedzīvotājs. Sadursmes ar meža dzīvniekiem notiek salīdzinoši reti, tomēr sekas mēdz būt ļoti nopietnas, līdz ar to arī zaudējumu apmērs. Latvijā šogad kopumā jau ir reģistrētas 220 tiešas sadursmes ar meža dzīvniekiem un vidējā izmaksātā atlīdzība ir 2000 eiro.

Smagi negadījumi, kuros iesaistīti meža dzīvnieki

“Laika posmā no augusta līdz novembrim trīs ceļu satiksmes negadījumos, no kuriem divi notikuši Kurzemes pusē un viens – Vidzemē, ar meža dzīvniekiem iesaistītās automašīnas vairs nebija iespējams atjaunot vai tika nodarīti būtiski bojājumi. Uz autoceļa Tukums – Kolka pēkšņi izskrēja mežacūka, autovadītājs centās bremzēt un mainīt virzienu, taču no sadursmes izvairīties neizdevās un tika sadragāts automašīnas priekšējais atdurstienis jeb tautā saukts par “bamperi”, lukturi un viens no spārniem. Pēc sadursmes automašīna vairs nebija atjaunojama, īpašnieks pieteica KASKO negadījumu, kura atlīdzība novērtēta vairāk nekā 22 500 tūkstošu eiro apmērā. Savukārt Tukuma novadā Jaunsātu pagastā, braucot Rīgas virzienā, starp zemi un ceļa aizsargbarjeru pēkšņi parādījās stirna un metās automašīnas priekšā. Arī šis auto tika pilnībā sabojāts, un zaudējumi novērtēti vairāk nekā 9000 tūkstošu eiro apmērā. Līdzīgs gadījums notika arī oktobra beigās Salacgrīvas novadā, kur sešas mežacūkas šķērsoja brauktuvi un, diemžēl, trieciena rezultātā būtiski cieta automašīna, kuras zaudējumi novērtēti vairāk nekā 9000 eiro apmērā,” stāsta “If Apdrošināšanas” Atlīdzību nodaļas vadītāja Līga Bērziņa.

Kā būt uzmanīgiem tumšajā laikā?

Lielākais risks iekļūt avārijā ar meža dzīvnieku ir tieši rudenī, kad tumšais diennakts laiks iestājas agrāk un redzamība būtiski samazinās. Rudenī dzīvnieki sāk migrēt, meklē barību, un visai bieži iznāk uz ceļa. Kur parādās viens meža dzīvnieks – tur var sekot arī nākamais, iespējams, pat vesela ģimene. Turklāt dzīvnieku pazinēji brīdina, ka meža dzīvnieki visaktīvākie ir rītausmā un krēslas stundās, un īpaši piesardzīgiem jābūt ārpus pilsētas, mežmalās, netālu no ūdens tilpnēm.

• Lietojiet drošības jostas, ievērojiet noteikto braukšanas ātrumu un esiet gatavi pie nepieciešamības strauji bremzēt.

• Dzīvnieku var mēģināt aizbiedēt ar skaņas signālu, bet nav ieteicams ieslēgt tālās gaismas, jo tās dzīvnieku var nobiedēt vēl vairāk.

• Ja sadursme ar meža dzīvnieku tomēr notikusi, informējiet par to Valsts policiju.

• Riepām un riepu protektoriem jābūt atbilstošām braukšanas apstākļiem, un no 1.decembra automašīnai jābūt aprīkotām ar ziemas riepām.