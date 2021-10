Visur kopā ar četrkājaino draugu: lieliskas idejas suņiem draudzīgas vides radīšanai

Vecais joks par suni uz skrituļslidām ar saldējumu ķepā, kas apmulsis stāv pie durvīm, uz kurām redzama zīme par ieejas aizliegumu ar suņiem, skrituļslidām un saldējumu, pamazām zaudē aktualitāti – arvien vairāk restorānu un kafejnīcu, kā arī atsevišķas tirdzniecības vietas ver savas durvis labi audzinātiem suņiem. Tomēr apgalvot, ka Rīga suņus gaidītu plaši atplestām rokām, arī nevar. Šajā rakstā apkopotas dažas lieliskas idejas, ko Latvijas pilsētas varētu aizgūt no pasaules metropolēm, kas izslavētas kā suņiem sevišķi draudzīgas.

Suņu Slavas zāle

Runā, ka Toronto Kanādā ir viena no suņiem draudzīgākajām pilsētām pasaulē. Suņu īpašnieki kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem var izbaudīt pastaigas pilsētas parkos bez pavadas ierobežojumiem, taču vēl interesantāks ir fakts, ka Toronto atrodas unikāls suņu un viņu cilvēku tikšanās, mācību un kopienas centrs “Purina PawsWay”, kurā tiek rīkotas dažādas izstādes un izklaides tieši mājdzīvnieku īpašniekiem. Turpat meklējama arī “Purina dzīvnieku slavas zāle”, kur tiek godināti suņi, kaķi un pat zirgs, kas glābuši cilvēku dzīvības. Varonīgu suņu netrūkst arī Latvijā. Varbūt ir laiks izveidot arī pašiem savu Slavas zāli?

Pludmale, kur līksmi riet un šļakstīties

Suņa atrašanās pludmalē Latvijā daudzviet ir aizliegta. No vienas puses, tas ir saprotams, jo cilvēki labprāt izvēlas mierīgu atpūtu bez skaļas riešanas, šļakstīšanās, spalvām un riska tikt nobiedētiem, bet, no otras puses, veldze vasaras karstumā vajadzīga visiem. Iespējams, atbilde meklējama Nīderlandē!

Holandieši vienmēr ir bijuši lieli suņu draugi. Amsterdamā labi audzināts suns ir laipni gaidīts daudzās iestādēs, izņemot muzejus un galerijas, ja vien nav zīmes, kas norāda ko citu. Visu izmēru suņi no čivavas līdz dogam drīkst vizināties sabiedriskajā transportā bez maksas, vienīgi vilcienā par simbolisku 3 eiro cenu jāiegādājas dienas biļete. Amsterdamā ir pieejamas daudzas āra terases un parki, kur suņi drīkst uzturēties bez pavadas, bet vislabākā ideja ir pašiem sava peldvieta vienā no pilsētas parkiem, kur suņi bradāt pa ūdeni un peldēties, neviena netraucēti. Varbūt sava pludmale suņiem jāiekārto arī Rīgā?

Tests saimniekam, parks – suņiem

Šveicieši vēlmi kļūt par suņa saimnieku uztver ļoti nopietni. Pirms vest mājās suni, potenciālajam īpašniekam ir jānokārto rakstisks un praktisks pārbaudījums. Tas var šķist pārspīlēti, taču galvenokārt tas paredzēts, lai aizsargātu dzīvnieka tiesības un pasargātu no vieglprātīgiem, bezatbildīgiem saimniekiem. Iespējams, līdzīga pieeja risinātu arī vienu otru Latvijas problēmu un varbūt samazinātu dzīvnieku patversmju iemītnieku skaitu.

Vienlaikus Šveices pilsētās netrūkst vietu, kur četrkājainajiem draugiem lēkt un skriet. Viens no lielākajiem nožogotajiem suņu parkiem atrodas Ženēvā. Atšķirībā no Rīgas suņu laukumiņiem tas ir visai iespaidīga izmēra, turklāt parkā bez rotaļu laukumiem, soliņiem un celiņiem netrūkst arī koku, kur atstāt vēstules labākajiem draugiem. Varbūt kādam no Rīgas parkiem laiks kļūt par suņu parku?

Svētki suņiem

ASV pilsēta Sanfrancisko tiek uzskatīta par vienu no pasaules lielākajām suņu pilsētām. Suņiem draudzīgu restorānu un kafejnīcu vien te ir savi pāris simti, turklāt suņi tiek laipni gaidīti arī citās publiskās vietās. Sanfrancisko svin arī īpašus suņus svētkiem – suņu festivālu “DogFest” un mājdzīvnieku praidu “Pet Pride Day Festival”. Šī ideja gan ir dzīva arī Rīgā, kur 2020. gada septembrī notika pirmais “Pilsētsuņu fests”.