Vizuāli triki, kas palīdzēs jebkurai dzīvesvietas telpai izskatīties kārtīgai

Mājokļa un visu lietu organizēšana ir laikietilpīga, tomēr tas nenozīmē, ka mājvieta nevar izskatīties kārtīga jau tagad. “Bonava Latvija” eksperti un organizēšanas konsultante Dana Gulbe jeb Dana ar kasti apkopojuši vizuālus trikus un paņēmienus, kas palīdzēs jebkurai telpai izskatīties harmoniski pat tad, ja laika vai spēka kārtošanai ir maz.

Kā telpām vienmēr izskatīties kārtīgām?

Maldīgs ir uzskats – lai mājoklis izskatītos kārtīgs, nepieciešams kardināli samazināt mājoklī esošo lietu daudzumu. Šādi iespējams panākt tieši pretēju efektu, radot nemājīgu un aukstu sajūtu. Mājvietas “likums” skan – jo mazāk atsevišķu priekšmetu telpā, jo tā izskatīsies kārtīgāka. Tas ne vienmēr nozīmē atbrīvoties no lietām, jo priekšmetu skaitu var netieši samazināt, tos vizuāli apvienojot. Piemēram, atslēgas, maku, saulesbrilles un citus aksesuārus, kas stāv uz koridora galdiņa, var apvienot skaistā groziņā, un acīm liksies, ka tas ir viens priekšmets uz galdiņa, nevis vairāki. Virtuvē iespējams izmantot paplātes vai galda paliktņus, uz kuriem organizēt garšvielu trauciņus vai ūdens karafi ar glāzi, vizuāli radot iespaidu, ka uz galda atrodas tikai viena lieta. Līdzīgu triku var ieviest jebkurā citā telpā, apmānot acis un radot sajūtu, ka priekšmetu skaits ir samazinājies.

Tīras horizontālās virsmas

Lai mājoklī radītu kārtības sajūtu, liela nozīme ir horizontālajām virsmām. Ja tās ir pārāk pilnas ar dažādiem priekšmetiem, tiek radīts pieblīvētas un haotiskas telpas iespaids. Savukārt, ja horizontālās virsmas ir tīras, tiek radīts iespaids par plašu, gaišu un kārtīgu telpu. Pie horizontālajām virsmām pieskaitāma grīda, galdiņi, plaukti, palodzes, skapju augšas. Uz šīm virsmām iesakām turēt vien to, kas vizuāli labi izskatās. Lai to izdarītu, ir maksimāli jāizmanto plauktiņi ar durtiņām un atvilktnes. Īpaši liela nozīme telpā ir grīdai. Ideālā variantā grīdai pieskaras vien mēbeles, kāds lielāks puķu pods vai grozs. Jo lielāks grīdas laukums ir redzams, jo plašāka un kārtīgāka šķiet telpa. Šī iemesla dēļ īpaši ieteicamas ir mēbeles uz kājiņām, kas vizuāli nesamazina grīdas laukumu.

Izvietojot priekšmetus gan uz grīdas, gan citām horizontālām virsmām, svarīgi atcerēties, ka tos nevajag novietot pārāk cieši citu pie cita vai pārāk cieši pie sienas vai mēbeļu malām. Nereti, cenšoties taupīt telpu, groziņi, grāmatas, bilžu rāmīši, krūzes un daudzi citi priekšmeti tiek ielikti pašā plaukta stūrī. Diemžēl šādā veidā vizuāli radām sajūtu, ka telpā trūkst vietas un tā ir vien ātri piekārtota. Iesakām atstāt dažus centimetrus ap katru vaļējā plauktā novietoto priekšmetu, tādējādi iegūstot kārtīgu sajūtu par telpu kopumā.

Galvenais priekšnoteikums – materiālu saderība

Vairumā mājokļu un telpu atrodami dažāda stila priekšmeti, tomēr harmoniju telpā rada to krāsu un materiālu saderība. To ir iespējams panākt, izvietojot līdzīgos priekšmetus vienu otram blakus. Piemēram, vienu plauktu var atvēlēt koka figūriņām, citā izvietot tikai stikla priekšmetus, vēl citā – tikai metāliskus vai melnus priekšmetus. Vienā plauktā nevajadzētu turēt vienlaicīgi stikla glāzes, grāmatas, pītu groziņu ar auskariem un vēl koka lādīti sīknaudai. Materiālu saderība ir galvenais priekšnoteikums, lai izveidotu kārtīgu telpu mājoklī, līdz ar to, vien samainot dažas lietas vietām, iespējams radīt daudz harmoniskāku iespaidu.

Dabas elementi mājoklī

Kārtības sajūtu jebkurā telpā ienes daba. Tā var izpausties gan dabiska materiāla groziņos vai kastēs (bambuss, pinumi, koks), gan īpaši zaļo augu izmantošanā. Tos aicinām izvietot katrā telpā vairākās vietās, un rūpēties, lai augi būtu dzīvīgi un bez putekļu kārtas. Šī iemesla dēļ iesakām atbrīvoties no augiem, kas vizuāli nepatīk, ir ar slimības pazīmēm, nokaltuši vai citādi bojāti. Šādi augi telpā radīs pretēju efektu kārtībai. Iespējams izmantot arī mākslīgos augus – tos iesakām izvietot telpās, kur dzīvajiem augiem nav piemērotu apstākļu. Piemēram, vannasistaba un labierīcības izskatīsies svaigāk un kārtīgāk, ja tur novietosi kādu zaļumu.

Kā iekārtot mājokli gudri?

Visbeidzot, iespaidu par kārtīgu telpu var panākt, to gudri iekārtojot, un te iesakām izmantot metodi – nostāties telpas ieejas durvīs. Kas atrodas acu priekšā, tikko ieejot telpā? Šī vieta ir pati svarīgākā un lielā mērā noteiks to, ar kādām emocijām telpu uzlūkosi. Pirmā acu uzmetiena redzes leņķī iesakām turēt ko īpaši skaistu, estētisku, tīru un vienkāršu. Īpaši liela nozīme ir tam, ko redzi, ienākot mājās. Ko pirmo ieraugi, atverot mājokļa durvis? Iesakām tur novietot skaistu gleznu vai galdiņu ar ziediem, bet apģērbu stangu vai apavu plauktu nolikt telpas stūros. Pēc šī principa iekārtojot un samainot vietām priekšmetus, iespējams kardināli mainīt sajūtu par mājām kopumā, pat neķeroties pie lielas un pamatīgas kārtošanas.