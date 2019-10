VUGD aicina parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību!

Šonedēļ tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kuras ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību!

Ik gadu liela daļa no ugunsgrēkos bojā gājušiem un cietušajiem ir tieši seniori!

VUGD statistika liecina, ka šogad no 57 ugunsgrēkos bojāgājušajiem cilvēkiem 47% jeb 27 cilvēki bija vecumā virs 60 gadiem, savukārt no 208 ugunsgrēkos cietušajiem cilvēkiem 38% jeb 80 cilvēku vecums ir virs 60 gadiem. Aicinām ar vecākiem un vecvecākiem ne tikai pārrunāt ugunsdrošības jautājumus, bet arī pašiem izdarīt visu nepieciešamo, lai senioru mājoklī samazinātu ugunsgrēku izcelšanās iespējamību!

Apkures sezonai ir jāsagatavojas laikus!

Ik gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanas izraisītām problēmām – neiztīrītiem dūmvadiem, bojātām apkures ierīcēm un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Parūpējieties par saviem tuviniekiem, lai viņu mājoklī neizceltos postoši ugunsgrēki, atgādiniet, ka ik gadu nepieciešams iztīrīt skursteni un pārbaudīt sildierīces, kā arī pastāstiet par pareizu apkures ierīču lietošanu.

Senioriem noteikti ir jāatgādina, ka dedzinot sveces, tās vienmēr jānovieto uz nedegošas virsmas, drošā attālumā no aizkariem un citiem degtspējīgiem priekšmetiem. Īpaši svarīgi uzsvērt, ka, aizejot gulēt vai izejot ārpus mājām, sveces nedrīkst atstāt degot!

Dūmu detektors ne tikai dzīvības glābējs, bet arī lieliska dāvana!

Piededzis ēdiens, kas atstāts bez uzraudzības uz ieslēgtas plīts un radījis spēcīgu sadūmojumu, ir viens no iemesliem, kāpēc iet bojā vai cieš gados vecāki cilvēki. Pārrunājiet ar senioriem drošības padomus, kas jāievēro darbojoties virtuvē! Nevajadzētu gatavot, kad jūtas miegains vai ir lietoti medikamenti, kas padara miegainu, kā arī nav vēlams atstāt ēdienu uz ieslēgtas plīts un doties prom no virtuves, jo bieži vien cilvēki par gatavošanu aizmirst, iesnaužas vai aizraujas ar citu nodarbi un ēdiens piedeg. Ja tomēr gatavošanas laikā sanāk iziet no virtuves, tad piemērots risinājums šādām situācijām ir laika fiksēšanas ierīces – taimeri vai atgādinājumi telefonā, kas neļaus aizmirst par ēdiena gatavošanos.

Ja neesat vēl izdomājuši, kā apsveikt savus tuviniekus svētkos, tad norādām, ka laba dāvana ir dūmu detektors! Nereti ugunsgrēki izceļas cilvēku aiz neuzmanības, tādēļ seniori novērtēs, ja viņu mājoklī tiks ierīkots dūmu detektors, kas ar spalgu skaņu brīdinās, ka izcelsies ugunsgrēks, un ļaus laikus pamest piedūmotās telpas un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Aicinām dūmu detektoru ne tikai uzdāvināt, bet arī pašiem uzreiz uzstādīt, lai senioriem par to nebūtu jāuztraucas!





VUGD aicina iedzīvotājus regulāri atgādināt saviem vecākiem un vecvecākiem par dažādiem drošības jautājumiem un parūpēties, ka viņu mājokļos ir paveikti visi ar ugunsdrošību saistītie pasākumi!





Lai papildinātu iedzīvotāju zināšanas par drošību, VUGD teritoriālo struktūrvienību amatpersonas līdz šā gada beigām rīkos tikšanās dažādām senioru organizācijām. Sanāksmēs stāstīs par ugunsdrošības prasībām, kas jāievēro mājokļos, kā arī izdalīs “Drošības avīzi” – informatīvo materiālu par ugunsdrošību, kas sagatavots tieši senioriem.