Zaļa oāze pat vasaras svelmē: kādus puķu podus izvēlēties telpām, kādus – terasei?

Šī vasara mūs lutina ar nepieredzēti ilgstošu karstumu, un veldzi meklē visi – ne tikai cilvēki un dzīvnieki, bet arī augi. Liela loma augu labsajūtā gan ziemā, gan vasarā var izrādīties ne vien pareizai laistīšanai un kopšanai, bet arī atbilstošam puķu podam. Kā izvēlēties piemērotāko, stāsta speciāliste Līna Spure.

Kāpēc daži puķu podi ilgāk kalpos telpās?

Puķu podus var iedalīt divās lielās grupās – tie, kas piemēroti lietošanai ārā, un puķu podi telpaugiem. Ārā lietojamos puķu podus var izmantot arī telpās, bet otrādi gan tas var nebūt pats veiksmīgākais risinājums. Galvenais iemesls ir Latvijas ziemas.

“Āra puķu podi ir gatavoti tā, lai savu kvalitāti nezaudētu pat -10 grādu temperatūrā. Piemēram, māla podi to nespēj. Daudzi māla podi skaitās ārtelpu puķu podi, taču jāņem vērā, ka Latvijā tos ieved no Portugāles, Spānijas vai Itālijas, kur ziemas ir daudz siltākas un maigākas un šie podi patiešām stāv ārā cauru gadu. Diemžēl mūsu klimatā tie ziemā saplaisā, jo māls uzsūc mitrumu un sasalstot plīst. Arī ne visi plastmasas podi derēs ziemošanai ārā – iegādājoties puķu podu, jāpievērš uzmanība tam, vai pods izgatavots no sala izturīgas plastmasas. Un arī tad jāpatur prātā, ka pat salizturīgs puķu pods, ko atstāsiet pa ziemu ārā pilnu ar ūdeni, to nepārdzīvos – ūdens sasalstot podu saplēsīs. Tāpēc ieteicams izvēlēties puķu podus ar caurumiņu, kas ļaus novadīt lieko šķidrumu – šādi podi būs izturīgāki,” skaidro speciāliste Līna Spure.

Gan mazu puķīti, gan lielu palmu var audzēt tikpat labi telpās, kā dārzā vai uz balkona. Svarīgs ir izvēlētā poda materiāls. Līna Spure apkopojusi populārākos puķu podu materiālus, to plusus un mīnusus, kas palīdzēs vieglāk izvēlēties jūsu vajadzībām un dzīvesveidam atbilstošāko puķu podu.

Puķu podu materiālu ābece

Māla puķu podi – tā ir klasika: neglancēti, dabiskās krāsās, klasiskas formas. Brīnišķīgas Vidusjūras stila kolekcijas lieliski noderēs terases izrotāšanai vasarā, un, izvēloties lielu, smagu māla podu un iestādot tajā kādu citrusaugu vai olīvkociņu, mazā Itālija ik rītu sveicinās tieši pie namdurvīm. Ne velti māla podi ir ļoti populāri, sevišķi starp vecāka gadagājuma puķkopjiem, kuri dod priekšroku pārbaudītām vērtībām. Māla podi elpo, un tas vienlaikus ir šo podu pluss un mīnuss: no vienas puses, mazāk bojājas augu saknes, jo tām piekļūst gaiss un neuzkrājas lieks šķidrums, bet, no otras, ūdens ļoti ātri iztvaiko caur visām poda virsmām, tāpēc dienas vidus saulē uz palodzes, balkona vai terases tie būs bieži jālaista.

Keramiskie podi no māla podiem atšķiras ar to, ka ir glazēti un mēdz būt ar dažādiem piejaukumiem. Tiem mēdz būt visdažādākās krāsas, formas un stili, tie var būt gan minimālistiski un piemēroti bonsai kociņu audzēšanai, gan daudzkrāsaini un krāšņi sevišķi efektīga kopskata radīšanai. Glazētie podi mazāk iztvaiko, to īpašības drīzāk atgādina plastmasas podus, tomēr tie ir smagāki un, tāpat kā māla podi, grūti dezinficējami. Ja ar kaitēkļiem var tikt galā tīri labi, tad likvidēt sēnīšu un citas infekcijas – teju neiespējami. Toties liela izmēra vertikāli augošus augus vislabāk likt tieši šādos smagos podos, lai pasargātu tos no apgāšanās.

Podi, kas ir glazēti gan no iekšpuses, gan no ārpuses, labi derēs novietošanai uz terases un var pat izturēt ziemu, taču tiem jāatrodas zem jumta. Un noteikti jābūt iespējai novadīt lieko ūdeni, lai tas nekrātos podā!

Stiklšķiedras podi ir salīdzinoši nesen ieviests jaunievedums, kam ir virkne labu īpašību: tie izskatās kā betons vai akmens, taču ir daudz vieglāki, salizturīgi, plāni, tos var viegli pacelt un pārvietot. Stiklšķiedra ļauj izveidot gan apaļas, gan stūrainas formas, tāpēc piestāv dažādiem stiliem un interjeriem.

Plastmasas puķu podi ir labāki, nekā izklausās. Plastmasa ir viegla, to var bez problēmām pārvietot, ļoti vienkārši dezinficēt un mazgāt, ja vien tā nav saskrāpēta; arī ūdens iztvaiko tikai caur augsni, tāpēc augs ir retāk jālaista. Turklāt plastmasas podi pieejami visplašākajā krāsu un formu klāstā. Vēl viena būtiska priekšrocība – plastmasa ir daudz lētāka par citiem materiāliem. Tas var izrādīties sevišķi svarīgi, ja vēlaties nomainīt visus puķu podus vai sākt jaunu dzīvi ar jauniem augiem, ieturot vienotu stilu. Turklāt dabas draugiem ir iespēja izvēlēties no pārstrādātas plastmasas izgatavotus puķu podus – norāde par šādu materiālu meklējama uz podiņa.

Pītie puķu podi ir piemēroti gan telpām, gan āram. Tie var būt izgatavoti no dabiskiem materiāliem vai plastikāta, kas vizuāli atgādina rotangu, un lielākoties tie ir izklāti ar plēvi, tāpēc tajos ievietotos augus var droši laistīt. Iekštelpās gan tomēr ieteicams palikt apakšā kādu šķīvi, jo plēve nav tik izturīga, kā gribētos, un auga saknes vienā jaukā brīdī atrod ceļu tai cauri, bet pa jaunizveidotajiem caurumiem ūdens var izplūst uz virsmas, kur pods novietots. Toties ārā šāds variants ir lieliski piemērots – uz terases, balkona vai dārzā, kur īpaši labi izskatās koku zaros iekarināti pīti puķu podiņi.

Balkona kastes un podi atšķiras pēc formas un stiprinājuma veida. Lielākoties tās ir garenas kastes, ko stiprina pie sienas vai uzliek tieši uz balkona margām. Šīs kastes lielākoties ir izgatavotas no plastmasas. Interesants risinājums ir kastes ar padziļinājumu vidū, ko var “uzsēdināt” uz margām, iegūstot vienādas kastes abās margu pusēs. Tomēr šis risinājums ir piemērots nelieliem augiem ar mazu sakņu sistēmu, kam nevajag daudz augsnes, piemēram, sukulentiem. Šādas kastes pa ziemu ir ļoti ērti ienest telpās.

Ar caurumiņu vai bez?

Puķu podiem bez caurumiņiem (visbiežāk – no plastmasas vai keramikas) ir drīzāk dekoratīva funkcija – tajos var paslēpt ne sevišķi glītus transportēšanas podiņus. Retāk sastopami māla dekoratīvie podi, bet zem tiem gan jāliek apakšā šķīvis, jo citādi ar laiku māls, kas ir gaisa un mitruma caurlaidīgs, atstās uz virsmas neglītu pleķi. Dekoratīvais plastmasas pods bez caurumiņa ir labs risinājums uz galda, lietošanai ārā tas nav tik piemērots, jo no tā ir grūtāk izliet lieko ūdeni – sevišķi tad, ja puķu pods ir gana liels.

Kā noteikt, cik liels puķu pods augam vajadzīgs?

Pārstādot augus, nevajadzētu pārspīlēt ar poda izmēru, norāda Līna Spure: “Jauno podiņu ieteicams izvēlēties ne vairāk kā par piekto daļu lielāku. Piemēram, ja puķe augusi podiņā ar 20 cm diametru, to pārstādīt vajadzētu podā, kas nav lielāks par 24 cm diametrā. Ja puķu pods būs pārāk liels, tajā būs daudz tukšas augsnes un augs nespēs uzsūkt visu mitrumu, tas krāsies un bojās auga saknes.”

Lai uzturētu ideālu augsnes mitrumu, labs risinājums ir puķu podi ar iebūvētu pašlaistīšanas sistēmu vai arī šādas sistēmas iegāde un uzstādīšana atsevišķi. Tas ir puķu pods ar speciālu uzliku, kas tiek pārklāta ar keramzītu un pēc tam – ar augsni, bet īpaša caurulīte nodrošina mitruma piegādi. Šādā podā augu var laistīt pat tikai reizi mēnesī, turklāt visu laiku ir iespējams viegli sekot līdzi, cik daudz ūdens podā atlicis. Tas ir labs risinājums birojiem vai tiem, kuri reti uzturas mājās, kā arī terasēm un balkoniem, kur citādi ūdens mēdz pārāk ātri iztvaikot.