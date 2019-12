Ziemas interjera aktualitātes: neierobežota krāsu bagātība un ilgtspējīgās egles

Ziema ir piemērotākais gadalaiks, kad interjeru atsvaidzināt ar netradicionāliem aksesuāriem un mēbelēm, tāpēc eksperti iesaka izmantot aksesuārus un tekstila izstrādājumus tumšos toņos, sveces un svečturus, kas ienes karalisku gaisotni, bet eglītes rotājumos ietvert pēc iespējas vairāk krāsu un gaismas. Interjera dizainere Inese Jansone ir apkopojusi šos un vēl citus padomus, kā radīt Ziemassvētku noskaņu interjerā.

Ziema ir īstais gadalaiks, kad interjerā ienest jaunas vēsmas

Interjeru atsvaidzināt ar jauniem aksesuāriem un dekoriem ir ieteicams vismaz divas reizes gadā – ziemā un vasarā. Pirmkārt, jo tas vairo mājīguma sajūtu telpā, otrkārt izkliedē ikdienas rutīnu. Iespējams, kādam šāds padoms skan pēc papildu izmaksām, tomēr tā vis nav! Viens no ierastākajiem tekstila aksesuāriem ir spilvendrānas un aizkari. Interjerā pietiek ar diviem spilveniem, kuru drānas var nomainīt divas reizes gadā, tādā veidā iegūstot attiecīgās sezonas noskaņu. Ziemā, īpaši Ziemassvētku laikā, sajūtu radīs samta spilvendrānas rudens toņos - tumši zaļā, tumši zilā, tumši violetā, tumši sarkanā u.tml. Samts vienmēr piešķir telpai greznību un karaliskumu. Savukārt vasaras noskaņās var izmantot spilvenus no lina auduma vasaras toņos - dzeltenā, zilā, zaļā, gaiši brūnā. Lins telpai piešķir īpašu vieglumu.





Svētku egle, kas priecē vairāku gadu garumā

Šogad zero waste mēbeles ir izpelnījušās īpaši lielu uzmanību un ir kļuvušas par vienu no pieprasītākajiem interjera objektiem. Interjera dizainere norāda, ka līdzās rūpēm par dabu, cilvēki izvēlas eglīti, kuru pēc tam var lietot atkārtoti arī vēl nākamos gadus, piemēram, no plastmasa. Bet, ja nu tomēr svētki nav iedomājami bez īstas eglītes smaržas, tad vēl kāds populārs risinājums ir egle podiņā, ko pēc svētkiem var iestādīt dārzā vai mežā.





Egles dekorēšana bez ierobežojumiem

Viennozīmīgi egles uzstādīšana un dekorēšana ir vesels ģimenes projekts. Ja mājoklis ir ietilpīgs, egli ieteicams novietot mājas centrālajā vietā, jo svētku egle būs tā, kas nemainīgi uzturēs svētku atmosfēru un priecēs mājiniekus. Ja telpā ir zemi griesti, un ir vēlme vizuāli tos paaugstināt, tad egli ieteicams izvēlēties līdz griestiem.

Egles rotāšana vienmēr ir radošs process, tajā nav noteikumu, bet viens ir skaidrs – LED lampiņas gandrīz visos gadījumos rotā svētku egli. Rotājumi un dekori var būt dažādās krāsās - misiņa, hromēti, balti, vara, sarkani, rozā, turklāt šoreiz toņus savā starpā drīkst apvienot kā tīk. Lai padarītu egli vēl krāšņāku, to var appūst ar mākslīgā sudraba vai zelta krāsu.





LED lampas ne tikai Ziemassvētkos

Kad svētki ir beigušies rotājumi nav jānovieto dziļi bēniņos, bet gan praktiski jāizmanto, lai, piemēram, garos ziemas vakarus mazliet izgaismotu. Interjerā bieži vien LED lampas izmanto bērnu istabās, kas joprojām ir aktuāla tendence jau vairāku gadu garumā. Kā arī dažādos svinīgos vasaras notikumos. Ar LED lampām var rotāt spoguļus, gultu margas, kamīnu, plauktus vai izvietot tās uz sienas.





Tas pats attiecas uz svecēm. Pārsvarā sveces lielos daudzumos tiek lietotas ziemas mēnešos, izvēloties misiņa, bronzas vai vara materiāla svečturus. Svečturi ar skaistām svecēm arī ir elegants un vienkāršs svētku galda rotājums, ar ko nekad nebūs nošauts greizi.









Piesaisti kaimiņu uzmanību - mājas fasādes dekorēšana

Šajā brīdī cilvēki, kuri dzīvo privātmājā, var izpausties, cik tīk. Viens no nemainīgiem trendiem ir mājas fasādes un pagalma dekorēšana ar LED gaismu figūrām, piemēram, brieža vai salaveča veidolā, kas ir sniega un sala izturīgas. Tas pats attiecas uz LED lampiņām, kas māju padarīs vēl skaistāku, savukārt apkārtējā vidē izcels sezonas noskaņu.