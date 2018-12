Ziemas mēnešu svarīgāko vitamīnu un mikroelementu tops

Ziema ir tas periods, kad krasi mainās mūsu ēdienkarte, arī laikapstākļi kļūst bargāki un ietekmē gan mūsu veselību un pašsajūtu, gan noskaņojumu. Šis apstākļu kopums ir īsts pārbaudījums mūsu imunitātei. Kā saglabāt stipru veselību un labu pašsajūtu ziemas mēnešos? Kuri vitamīni un mikroelementi ir tie, kuru trūkumu ziemā izjūtam visvairāk? Un ko darīt, lai savlaicīgi papildinātu sava organisma vitamīnu krājumus? Konsultē farmaceite Zanda Ozoliņa.

Ir valstis, kur ziemas periods ir izteikts tikai ar aukstākiem vējiem, bet ne pie mums. Ziema var būt skarba, tāpēc ieteicams veikt profilaktiskus pasākumus, lai saglabātu un stiprinātu veselību. Šajos ziemas mēnešos ir svarīgi ne tikai ēst veselīgi, bet arī uzņemt organismam svarīgus vitamīnus.

Ziemas mēnešu vitamīnu tops

D vitamīns. Tas ir īpaši svarīgs ziemas periodā ne tikai imunitātei, bet arī kaulu stiprumam, jo, iestājoties slidenam laikam, kritieni ir tikpat kā neizbēgami.

C vitamīns. Tas ir antioksidants, kas aizsargā mūsu organismu no brīvo radikāļu bojājumiem un ķīmiski aktīvam vielām no vides piesārņojuma.

E vitamīns. Tas nodrošinās ne tikai skaistu ādu, bet pildīs arī antioksidanta funkcijas.

B vitamīni. Tie nodrošina svarīgu stresa un nomākta garastāvokļa mazinošu darbību, kas gada tumšajos mēnešos un pirmssvētku periodā var būt īpaši izplatīta problēma.

Neaizmirsti par mikroelementiem un minerāliem!

Par pietiekamu mikroelementu un minerālu uzņemšanu jādomā visos gadalaikos, tomēr katrā no tiem gan mūsu uzturs, gan apstākļi mainās, tādēļ farmaceite iesaka ziemas mēnešos pievērst uzmanīšu tieši šiem:

Cinks ir mikroelements, kas iesaistīts ļoti daudzās mūsu organisma darbības reakcijās, un kā vienu no šobrīd svarīgākajām var minēt imūnās funkcijas nodrošināšanu. Tas ir arī labs antioksidants, kas nodrošina arī acu veselību.

Dzelzs ne tikai nodrošina skābekļa apmaiņu mūsu organismā, bet arī palīdz saglabāt labu imunitāti ziemas aukstajos mēnešos. Tas organismam nodrošina enerģiju līdz ar fizisko aktivitāšu samazināšanos.

Selēns ir būtisks minerāls, kas veido daļu enzīmu, kuri aizsargā organismu pret bojājumiem.

Ko un kā varam uzņemt ar pārtiku?

Lai arī sava organisma vitamīnu krājumus varam papildināt, lietojot tos kapsulu veidā, tomēr primāri ir jāaizdomājas par to, kā dažādot un pilnveidot savu ēdienkarti, lai pēc iespējas vairāk mums nepieciešamo vielu varētu uzņemt ar uzturu. Tādēļ farmaceite atgādina, ka lielisks C vitamīna avots ir visi citrusu augļi, kivi un paprika. Savukārt labs imunitātes stiprinātājs un aizsargs ir plūškoka augļu sīrups, kā arī smiltsērkšķu ogu morss. Saldie kartupeļi, burkāni un zaļie lapu dārzeņi nodrošina ar dabīgajiem karotinoīdiem, antioksidantiem. Selēna pārtikas avoti ir gaļa, Brazīlijas rieksti un zivis. Cinku varam uzņemt ar pupiņām, ķirbju sēklām, spinātiem, riekstiem un jūras veltēm.

Ja ar pārtiku tomēr nepietiek

Ja tomēr šajā satrauktajā laikā nav iespējams regulāri gatavot mājās un saplānot veselīgu ēdienkarti, varam savu organismu papildināt ar mums svarīgajām vielām kapsulu, tablešu vai sīrupa veidā. Taču jāatceras, ka vitamīnu un minerālvielu sastāvs katros vitamīnu kompleksos tomēr atšķiras, un dažkārt tie tiek papildināti ar organisma tonizējošām vielām, lai nodrošinātu enerģiju visas dienas garumā. Saaukstēšanās gadījumā ieteicams lietot lielākas C vitamīna devas, kas tagad ziemas periodā ir lietojams arī siltas tējas veidā. Savukārt cinka un selēna tabletes nodrošinās organisma aizsargfunkciju un uzlabos pašsajūtu. Tikmēr B grupas vitamīni palīdzēs tikt galā ar ziemas nogurumu un uzlabos arī veselību un izskatu matiem un ādai, kuriem ziemas mainīgie laikapstākļi ir īsts pārbaudījums. Neaizmirsīsim arī par Omega taukskābes saturošajiem uztura bagātinātajiem, kas nodrošina organismam tik svarīgās funkcijas. Par to, kādus vitamīnus un uztura bagātinātājus vislabāk izvēlēties, jautājiet pēc padoma farmaceitam!