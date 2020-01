Arī pēc breksita līdz šī gada beigām muitas jomā izmaiņu nebūs

Naktī uz 2020. gada 1. februāri Apvienotā Karaliste (AK) sakārtotā veidā izstājas no Eiropas Savienības (ES). Tas nozīmē, ka AK vairs nebūs ES dalībvalsts, taču līdz pat 2020. gada 31. decembrim būs spēkā pārejas periods un muitas jomā nekādu izmaiņu nebūs ne privātpersonām, kuras ceļo no AK uz Latviju vai kuras saņem sūtījumus no AK, ne uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri AK.

No šī gada 1. februāra līdz 31. decembrim būs spēkā pārejas periods, kad AK vairs nebūs ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un AK sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka AK vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.

To nosaka AK Izstāšanās no ES līgums, ko 2020. gada 22. janvārī ratificēja AK parlaments un par kuru 29. janvārī nobalsoja Eiropas Parlaments. Atbilstoši šim līgumam pārejas periodā tāpat kā pašlaik turpināsies brīva preču aprite starp ES un AK. Noteikumi, ierobežojumi un citas formalitātes, ko piemēro tirdzniecībai starp ES un trešām valstīm, netiks piemēroti pārejas periodā.

Par ES un AK attiecībām, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, turpināsies sarunas atbilstoši ES un AK kopīgajai Politiskajai deklarācijai par nākotnes attiecību ietvaru. Šīs sarunas jānoslēdz līdz pārejas perioda beigām.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par turpmāko sarunu procesu un nākotnes attiecībām starp ES un AK Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā un VID tīmekļa vietnē sadaļā “Breksits”.