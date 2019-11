FOTO: Apbalvoti Smiltenes novada uzņēmēji

Piektdien, 1.novembrī, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā jau piekto gadu notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, kur pulcējās vairāk kā 210 novada uzņēmēji un lūgtie viesi no valsts institūcijām un kaimiņu novadu pašvaldību pārstāvji.

Pasākums tradicionāli notika divās daļās, kur oficiālajā daļā runās par novada uzņēmējdarbības vidi un pašvaldības atbalstu, ekonomikas tendencēm Latvijā un pasaulē. Šogad ar prezentāciju “Globalizācijas paradokss: kāpēc uzņēmumiem globalizējoties politika lokalizējas” uzstājās SIA “Primekss” dibinātājs un galvenais izpilddirektors Jānis Ošlejs, savukārt domes priekšsēdētājs Gints Kukainis prezentācijā pastāstīja par paveikto novada attīstībā un nākotnes izaicinājumiem.

Uzrunājot pasākuma viesus Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis pauda gandarījumu un lepnumu par novada uzņēmējiem un cilvēkiem, par viņu veikumu novada un Latvijas izaugsmes veicināšanā: “Šodien, īpaši vairāk nekā citas reizes, es varu teikt, ka mūsu novadā, pilsētā dzīvo ļoti stipri, gudri un mērķtiecīgi cilvēki. Savā ikdienā, savam darbam un mērķiem velta vairāk nekā astoņas stundas – vairāk laika, spēka un gudrības. Šis stāsts ir par jums – par darītājiem! Šodien, stāvot jūsu priekšā, ir milzīgs lepnums par jums, lepnumam ir jābūt arī mūsu valstij. No katra paveiktā darba jūsu uzņēmumā, no katra darba, kas paveikts viensētā un katra veikuma, radot jaunas darba vietas, iegūst ne tikai mūsu novads, ne tikai mūsu pilsēta bet iegūst arī valsts. Šis vakars ir kā pateicība jums par paveikto darbu, lai šīs svinības, šī satikšanās un mūsu sarunas ir veiksmīgas, lai ir vietā, lai veicina mūs darīt vairāk, jo, tikai darot, mēs varam paveikt un varam sasniegt vairāk! Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Smiltenes novads šodien un rīt var sasniegt vēl vairāk!”

Pasākuma laikā Latvijas valdības vārda uzņēmējus sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, kurš atzinīgi novērtēja to, ko uzņēmēji ir paveikuši Smiltenē un caur to arī visai Latvijai: “Uzņēmējs ir cilvēks, kas ir gatavs riskēt, kas ir gatavs uzņemties visu mūsu vietā atbildību, vai sanāks vai nesanāks. To nekad nevar zināt, nav nekādu garantiju. Uzņēmēji tādi kā jūs – jūs turaties un cīnāties, tāda veidā ar savu darbu un veiksmi, ar centību panākat kopīgu rezultātu. Kopīgais rezultāts – tās ir darba vietas, ekonomikas izaugsme, vieta, kur Latvijas iedzīvotāji vēlas dzīvot un strādāt. Vēlos teikt milzīgu paldies par to, ko jūs esiet izdarījuši te Smiltenē un caur to visai Latvijai. Jūsu darbs ir nozīmīgs un vērtīgs. Jūsu turēšanās un cīnīšanās tiek novērtēta!”

Pasākumā pašvaldība godināja Smiltenes novada uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Kopā tika pasniegtas 12 balvas astoņās nominācijās.

Nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2018.gadā” nemainīgi savas pozīcijas saglabāja visi trīs novada uzņēmēji SIA “Firma Madara 89” , SIA “8 CBR” un AS “Smiltenes piens” .

SIA “Firma Madara 89” – ir viens no lielākajiem pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā. Uzņēmums turpina strauji attīstīties, palielinot realizācijas apjomus, atverot jaunas tirdzniecības vietas, un pagājušā gadā apgrozījums sasniedza jau vairāk kā 127 milj. EUR. Uzņēmuma darbinieku skaits arī katru gadu pieaug, 2018.gadā kopumā uzņēmumā strādāja vairāk kā 1500 darbinieku, no kuriem 434 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji. Uzņēmums 2018.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļos ir iemaksājis 381 923 eiro.

SIA “8 CBR” – ir viens no vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem Latvijā, kura apgrozījums pagājušajā gadā pieaudzis līdz 26.87 milj. EUR. Apgrozījuma lielāko daļu sastāda ieņēmumi no būvdarbiem, kā arī pakalpojumu un preču realizācija. Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits 2018.gadā bija vairāk kā 230, no kuriem 163 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji. Uzņēmums 2018.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļos ir iemaksājis 321 671 EUR. Uzņēmuma misija ir, lai cilvēki varētu nokļūt viens pie otra – droši, mierīgi un ērti!

AS “Smiltenes piens” – ir senākais uzņēmums Smiltenes novadā, kurš ir arī viens no lielākajiem piena produktu ražotājiem Latvijā. 2018. gadā uzņēmuma apgrozījums pieauga līdz 19 milj. eiro, kas ir par 7,6 % vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmumā strādā 137 Smiltenes novadā reģistrēti iedzīvotāji. 2018.gadā uzņēmums iedzīvotāju ienākuma nodokļos ir iemaksājis 221 068,15 eiro.

Nominācijā “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2018.gadā” , kurā laureāti tiek noteikti, izvērtējot Lauku atbalsta dienesta, Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras dati par piesaistītām lielākām investīcijām 2018.gadā, apbalvojumus saņēma:

ZS “Bērži” – Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība ir dibināta 1996. gadā un nodarbojas ar piena lopkopību. Saimniecībā darbojas visa ģimene, pārraugot vairāk nekā 200 liellopu. 2018.gadā ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu saimniecība ir īstenojusi projektu, kurā piesaistījusi investīcijas 476 272 eiro apmērā, uzbūvējot jaunu liellopu novietni un iegādājoties jaunu slaukšanas robotu sistēmu.

ZS “Dimanti” – ģimenes saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību jau no 1993.gada. Kopš 2009.gada ir uzsākuši arī piena pārstrādi un kā mājražotāji piedāvā pircējiem 23 dažādus sierus, jogurtus ar pašu gatavotiem ievārījumiem, biezpienu, sviestu un citus piena produktus. Saimniecībā ir ap 300 slaucamās govis, bet kopā pavisam ap 700 liellopu. 2018.gadā saimniecība, lai veicinātu attīstību, īstenojot projektu, ir iegādājusies trīs jaunus slaukšanas robotus un jaunus ražošanas pamatlīdzekļus, tai skaitā lauku veltni, rituļu presi, pļaujmašīnu un citus, piesaistot 197 500 eiro lielas investīcijas.

AS “Smiltenes piens”– piena pārstrādes uzņēmums AS “Smiltenes piens” realizē dažādus investīcijas projektus, lai modernizētu, automatizētu ražošanas procesus un palielinātu ražošanas efektivitāti, piemēram, 2018.gadā uzņēmums ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu ir īstenojis projektu, veicot piesaistītās investīcijas 133 228 eiro apmērā ražošanas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas modernizācijā un iegādājoties trauciņu aizkausēšanas iekārtu, kā arī AS “Smiltenes piens” ir iecerējis realizēt projektus, kas veicinās jaunu produktu izstrādi un sortimenta optimizāciju.

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma vairumtirdzniecības uzņēmums SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, kurš aktīvi līdzdarbojies sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs. 2018.gadā uzņēmums ziedojis dziju biedrībai “Pūra lāde”, lai no tās noadītu siltus zeķīšu un cepurīšu komplektus priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem. Uzņēmums aktīvi atbalsta pasākumus un nometnes, kuru mērķauditorija ir bērni un maznodrošinātie iedzīvotāji, dāvinot dažādus materiālus pasākuma nodrošināšanai – kokmateriālus, dzijas, floristikas un citus materiālus. Tāpat uzņēmums aktīvi iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos un vasaras brīvlaikā darbu nodrošināja vairāk kā 6 skolēniem.

Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma SIA “Smiltene Impex”, kurš ir dibināts 1994.gadā un tā mērķis bija radīt uzņēmumu, kurš veicinātu Latvijas mēbeļu ražotāju produkcijas eksportu un rūpētos par pastāvīgu realizācijas tirgu nodrošināšanu. Šogad uzņēmums atzīmēja jau 25 savas darbības gadus. Kokapstrādes uzņēmums pieder pie nozares līderiem Latvijā un eksportē savu saražoto produkciju ar augstu pievienoto vērtību uz vairāk nekā 20 pasaules valstīm, tajā skaitā uz Japānu, Dienvidkoreju, Ķīnu, Ēgipti, Pakistānu, Lielbritāniju un Īriju. Uzņēmums nepārtraukti paplašina potenciālo pircēju loku, piedaloties nozares izstādēs, tirdzniecības misijās un kontaktbiržās. Smiltenes vārds lasāms uz katra saražotās produkcijas iepakojuma, kas tālāk tiek eksportēts, nesot ne tikai uzņēmuma, bet arī Smiltenes vārdu pasaulē.

Nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balva tika piešķirta SIA “Pērle G” , kuri darbojas informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē. Tā ir viena no visstraujāk augošajām tautsaimniecības nozarēm, kas kļūst aizvien populārāka. To apliecina gan pieaugošais IT uzņēmumu skaits, gan arī šo komersantu finanšu rādītāji. Smiltenes novada uzņēmums SIA “Pērle G” ir uzsācis savu darbību 2016.gadā un jau tagad ir spējis uzrādīt labus finanšu radītājus. Uzņēmuma darbība ir informācijas tehnoloģiju nozare, sniedzot programmēšanas pakalpojumus, veidojot datu bāzes un informāciju sistēmas dažādiem ārzemju uzņēmumiem. Galvenie klienti nāk arī no tādām valstīm kā ASV. 2018.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 136 831 eiro un peļņa 80 801 eiro.

Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma SIA “Mežvalde AD”- mežizstrādes uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi un stabilu reputāciju gan savā darbības nozarē, gan kā darba devējs. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir meža īpašumu pirkšana, mežizstrāde un kokmateriālu transportēšana gan Latvijā, gan Igaunijā. 2018.gadā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 25 darbinieki, no kuriem 12 ir Smiltenes novadā reģistrēti iedzīvotāji.

Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma kokapstrādes uzņēmums SIA “LV Timber”, agrāk zināms kā SIA “Eirotilts”, kurš ir dibināts 2006.gadā un strādā Smiltenes novada Bilskas pagastā. Pēdējos gados uzņēmums attīstījis savu ražošanas teritoriju, realizējot vairākus būvniecības projektus. 2018.gadā uzņēmums nodeva ekspluatācijā katlu mājas kompleksu un kokapstrādes instrumentu apkopes centru. Darbs pie teritorijas attīstības turpinās, jo tiek būvētas jaunas ražošanas ēkas, tādējādi attīstot ne tikai uzņēmumu, bet arī lauku teritoriju Bilskas pagasta Loberģos.

Nominācijā “Inovācija” balvu saņēma SIA “AW Latvia”- viens no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras TOP 5 eksportspējīgākajiem uzņēmumiem, jo vairāk kā 90% savas produkcijas eksportē uz vismaz 30 pasaules valstīm. Uzņēmums rada ekoloģiskas, otrreiz pārstrādātas sienu apdares materiālus, kas gatavoti ar rokām īpašā tehnikā un ir unikāli. Ar saviem ekoloģiskajiem un inovatīvajiem sienu apdares risinājumiem uzņēmums piedalās arī dažādās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs.

Papildus pašvaldības apbalvojumiem, pasākuma laikā Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla pateicības rakstus par mērķtiecīgu uzņēmuma attīstību pasniedza SIA “Latwing”, bet par uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijā – ZS “Veccepļi”. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Aigars Rostovskis pasniedza pateicības rakstu uzņēmējai Gitai Mūrniecei, bet AS “Citadele banka” privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja Anna Fišere-Kalķe SIA “Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim. Pasākumā 13.Saeimas deputāte Ieva Krapāne LR Ekonomikas ministrijas pateicības rakstus par ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā pasniedza AS “Smiltenes piens”, SIA “Madara 89” un SIA “8 CBR”.

Šogad pasākumu vadīja Armands Simsons, koncertu sniedza grupa “Latvian Blues Band” un svētku balli spēlēja grupa “Dziļi violets”. Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējiem par dalību pasākumā un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā. Paldies vēlamies teikt arī visiem sadarbības partneriem, kas palīdzēja šos svētkus radīt: Evai Mincei un ziedu salona “Laura” kolektīvam, Inesei Brakmanei un SIA “Vibo” komandai, Agijai Sinkai un SIA “Agne 97”, SIA “Martandi” komandai, Uģim Sirmajam no SIA “S Visual”, Jurim Rozenbergam un SIA “Rozenbergi” komandai, Smiltenes pilsētas Kultūras centra kolektīvam un pasākuma radošajai darba grupai!





Mēs varam būt lepni par mūsu cilvēkiem, kuri rada un dara!