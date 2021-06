FOTO: Apmaldījušos cilvēku meklēšanā iesaistīs dronu

Iestājoties vasarai, aizvien vairāk cilvēku laiku pavada atpūtā pie dabas. Vieni uz mežu dodas pastaigās, citi, sākoties sezonai, ogot un sēņot. Šogad Vidzemē bijuši jau seši notikumi, kur cilvēki apmaldījušies mežā, viens no tiem Valkas novadā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir papildinājis profesionālo aprīkojumu ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem ar optisko kameru un termokameru. Papildu aprīkojums droniem sniedz iespēju tos izmantot glābšanas darbos tumsā. Vidzemē droni izvietoti sešās struktūrvienībās uz tajās esošajiem specializētajiem transportlīdzekļiem – autocisternām. To pielietojums izsaukumos ir plašs, piemēram, gadījumos, kad palīdzība nepieciešama cilvēkam, kas apmaldījies mežā.

«Demonstrējam dronu, ko pavisam nesen Vidzemē ir saņēmuši lielākie ugunsdzēsības depo – Valmierā, Valkā, Gulbenē, Limbažos, Cēsīs un Alūksnē. Bezpilota gaisa kuģu izmantošana izsaukumos uzlabos iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Šie droni ir gudri. Tie spēj aplidot šķēršļus, noteikt gan manu, gan atrastā cilvēka atrašanās vietu. Tie ir aprīkoti ar termokameru, kas ļauj meklēto objektu atpazīt gandrīz no jebkura augstuma. Papildu aprīkojumā nāk līdzi jaudīgs lukturis, tas nozīmē, ka meklēšanas darbus var veikt arī diennakts tumšajā laikā. Vēl drons ir aprīkots ar skaļruni. Tas nozīmē, ka ar drona starpniecību varu dot norādes atrastajai personai, kā izkļūt ārā no meža, fiziski to neredzot,” prezentējot dronu meklēšanas darbos mežā, stāsta VUGD Vidzemes reģiona brigādes operatīvais dežurants Aleksandrs Jefimovs.

