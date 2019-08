FOTO: Dodamies ciemos uz mini zoodārzu Launkalnes pagasta “Ezerlejās”

Pirms gada Launkalnes pagastā esošās daudznozaru zemnieku saimniecības “Ezerlejas” saimnieki Evita Jākobsone un Guntis Lauciņš nolēma pārdot īpašumu, tajā skaitā mini zoodārzu. Interese par plašo, gadiem iekopto un neparastu iemītnieku pilno īpašumu ir, trīs reizes darījums gandrīz notika, tomēr potenciāli jaunajiem saimniekiem banka atteikusi kredītu. Kamēr čemodāni nav jākrāmē, Evita un Guntis nesavtīgi turpina iesākto, ieviešot dažādus jauninājumus tūristiem.

Plašāk par šo tematu lasiet laikraksta “Ziemeļlatvija” 13. augusta numurā. Bet tagad neliels ieskats no “Ezerlejām” un to iemītniekiem, kas ciemiņus gaida katru dienu no pulksten 10 līdz 18. Atklāsim, ka mini zoodārza viesus sagaida vairāki jaunumi, tostarp pundurcūciņas Romeo un Džuljeta.