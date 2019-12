FOTO: Fotokonkurss "Ziemassvētkus gaidot"

Saņemtas pirmās fotogrāfijas konkursam “Ziemassvētkus gaidot”.

Fotokonkursā piedalīties iespējams, sūtot fotogrāfiju/-as ar nelielu komentāru līdz 16. decembrim uz e-pastu [email protected].

Dāvanās: Ziemassvētku eglīte podiņā, kas sarūpēta sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavu;dāvanu karte 25 EUR vērtībā no “Redzes Centra” undažādi labumi no vietējiem mājražotājiem.





Vairāk par fotokonkursu "Ziemassvētkus gaidot" šeit.