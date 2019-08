FOTO: Ikvasaras “izlaušanās” – velobrauciens pa Rietumigauniju

Pirms vairākiem gadiem es, mans vīrs Ilmārs un mana māsa Marta uzsākām tradīciju – doties pāris dienu velobraucienā ar mērķi sevi izaicināt, atpūsties un vienkārši labi pavadīt laiku. Ik gadu izvēlamies vienu galveno objektu (pilsētu, apskates vietu u.tml.) un pēc tā izplānojam maršrutu. Tā kā dzīvojam pierobežā, nereti velobraucienā ieplānojam robežas šķērsošanu – daļu maršruta Latvijā, daļu – Igaunijā, bet šogad pirmo reizi viss mūsu velobrauciens notika Igaunijas teritorijā, precīzāk Rietumigaunijā. Jau sen bija vilinājis Rummu karjers, kuru mēdz saukt par neparastāko vietu Igaunijā, tāpēc šis bija mūsu ceļojuma galvenais objekts, ap kuru tika plānots maršruts un pārējās pieturvietas.

Tā kā Rummu karjers atrodas apmēram 250 kilometru attālumā no Valkas, velobraucienu nolēmām sākt Rietumigaunijas kūrortpilsētā Hāp­­salu. Šogad mūsu tradicionālajai trijotnei bija piekritis pievienoties Valters, kurš strādā Rīgā un ik pa laikam piedalās dažādās avantūrās. No Valkas devāmies ceļā piektdienas pēcpusdienā ar auto, mūsu uzticamos kājminamos transportlīdzekļus kārtīgi nostiprinot uz velo turētāja. Pēc nepilnām trīs stundām ceļā bijām nonākuši Hāpsalu, kur atstājām auto, un tālāk devāmies ar velosipēdiem. Pirmajā dienā bijām ieplānojuši ar velosipēdiem veikt 55 kilometrus līdz vietai ar nosaukumu Padise, kur iepriekš bijām rezervējuši naktsmītni Padises muižas viesnīcā. Kad sasniedzām muižu, bija jau tumšs, jo nebijām plānojuši, ka trīspadsmit kilometrus no Hāpsalu notiks neliels negadījums, kura rezultātā mans velosipēds palika bez trim rata spieķiem. Ja godīgi – nedomāju, ka mana velosipēda cietušais rats izturēs visu turpmāko braucienu, bet viss bija veiksmīgi.

