FOTO: Jānis Siliņš kopā ar skolas biedriem un pedagogiem atklāj piemiņas plāksni Smiltenes vidusskolas direktoram Blīgznam

Svētdien, 3. novembrī, pie Smiltenes vidusskolas notika svinīgais piemiņas brīdis, kurā atklāja piemiņas plāksni ilggadējam skolas direktoram un sabiedriskajam kultūras darbiniekam Elmāram Blīgznam.

Piemiņas plāksni no granīta darinājis akmeņkaļu uzņēmums “Akmens apstrādes centrs AKM” no Ķekavas novada. Bronzas bareljefa autors ir valcēniešu novadnieks, viens no Latvijas izcilākajiem medaļu māksliniekiem, grafikas dizainers un gleznotājs Jānis Strupulis.

Piemiņas plāksnē iegravētās dzejas rindas ir no Smiltenes vidusskolas tā laika absolventes, dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzejoļa, ko viņa veltījusi Elmāram Blīgznam: “Kā saule aiz apvāršņa pazudis mūžs, bet atstājis daudz ko tik svētu...

"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka nevalstiskā organizācija biedrība “Sabiedrības izaugsmei” vērsās pie sabiedrības ar lūgumu ziedot Smiltenes vidusskolas direktora Elmāra Blīgznas kapa piemineklim. Tomēr Smiltenes novada bibliotēkā sarīkotās piemiņas akmens skices publiskās apspriešanas rezultāti parādīja citu ejamu ceļu. “Nonācām pie secinājuma, ka ir laiks izbeigt praksi godināt mūsu ievērojamos, novadniekus kapos, kur sabiedrībai viņu devuma novērtējums ir mazāk redzams. Tāpēc arī radās ideja par Elmāra Blīgznas piemiņas plāksnes novietošanu pie skolas viņa bijušajā darbavietā,” stāsta Jānis Siliņš.